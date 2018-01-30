Смогут ли США ограничить крипто-торговлю

Ввести ограничения на крипто-торговлю пытаются в США. В частности, федеральные судьи из Бруклина собираются заняться этим вопросом вплотную.

От их решения будет зависеть судьба биткоина и его конкурентов, а именно: возможно ли контролировать криптовалюты, не имеющие "гражданства", подобно акциям и облигациям. Таким образом вердикт служителей Фемиды скажется на всей судебной системы США в вопросах цифровой валюты.

"Что это, если не финансовый актив?", — прокомментировал ситуацию бывший юрист комиссии по ценным бумагам и биржам, а сейчас — преподаватель в юридической школе университета штата Вейн Питер Хэннинг.

Отмечается, что первым уголовным делом, связанным с ICO, можно назвать случай бизнесмена Максима Заславского. Его в ноябре прошлого года обвинили в продвижении несуществующих монет. По словам прокуроров "клиенты инвестировали недвижимость и алмазы в несуществующую валюту".

Комиссия по ценным бумагам и биржам также подала на него в суд. Окружной судья Рэймонд Диари позволил юристам Заславского, как по уголовным, так и по гражданским делам, опротестовать решение суда, чтобы выяснить, могут ли ICO считаться активом, согласно законодательству США. В середине марта сторона обвинения выдвинет свои аргументы на этот счёт.

"Если судья примет решение, что ICO не попадает под понятие "финансовый актив", то будет заведено уголовное дело. Суд понимает, что это фундаментальное дело, прецедентов не было. Это абсолютно новая территория", говорит — сообщил адвокат Максима Заславского Милдред Уолен.

Судебная практика.

Похожий случай приводит комиссия по ценным бумагам и биржам. В прошлом месяце, некий Доминик Лакруа также попал под судебное разбирательство. Комиссия подала на него иск, как на "рецидивиста-нарушителя законов о финансах".

По словам комиссии, его канадская компания продавала ICO под названием PlexCoin инвесторам из штатов и за рубеж, без регистрации в государственных органов или их уведомления.

35-летний Доминик Лакруа вместе со своим партнёром — 26-летней Сабриной Паради-Руайе использовали Twitter, Facebook и различные блоги, чтобы привлечь тысячи инвесторов, потративших, в сумме, около 15 миллионов долларов.

Злоумышленники обманывали инвесторов, утверждая, что на них работают около 50 "экспертов на рынке" в Сингапуре, которые выведут криптовалюту на цифровые биржи и будут продвигать также вторичную торговлю. В реальности же, их фирма состояла из небольшого числа работников в Квебеке.

Более того, сам Лакруа до последнего скрывал свою причастность к фирме из-за похожей аферы, проведённой ранее в Канаде. В прошлом месяце, по требованию комиссии, его активы были заморожены, а торговля ICO, обещавшая инвесторам прибыль в 13-кратном размере менее чем за 29 дней, была остановлена.

Что такое ICO? Это как IPO, только с цифровой валютой. Вопросы и ответы.

Другой окружной судья Кэрол Эмон сказала, что она сначала проверит, распространяется ли юрисдикция комиссии на Канаду, а потом выяснит, является ли PlexCoin, продвигаемый Лакруа, финансовым активом. Сам Лакруа, на данный момент, находится под стражей в ожидании окончательного решения суда.

Джейсон Готлиб, адвокат Лакруа в США, в своём письме судье рекомендует ему проверить тот факт, имеет ли Комиссия право заниматься подобными делами. "Хочу отметить, что они — граждане Канады, и исходя из соображений международного сообщества я считаю, что нам не стоит вмешиваться в их процесс", — заявил Готлиб на слушаниях 9 января.

Юристы комиссии по ценным бумагам и биржам планируют озвучить свой ответ Готлибу в мае. Райан Уайт, представитель комиссии, отказался как-либо комментировать заявления Готлиба.

Подходящий закон.

Ответ на вопрос "могут ли криптовалюты рассматриваться как финансовые активы и регулироваться комиссие по ценным бумагам и биржам" мы можем найти в деле SEC против W. J. Howey Co., которое произошло 70 лет назад.

Так в 1946 году компания из Флориды, занимавшаяся выращиванием апельсинов, продавала засеянные участки, с помощью "контракта на услуги" обещая большую прибыль в перспективе, после сбора урожая.

После того, как в бизнес вмешалась комиссия по ценным бумагам и биржам, на суде W. J. Howey Co. оспорили их решение, приведя аргумент в пользу того, что их компания продаёт реально существующие участки и услуги, которые не имеют никакого отношения к финансовым активам.

Однако, высший суд тогда отклонил их протест и постановил, что компания всё же должна быть привлечена к ответственности за нарушения закона о ценных бумагах.

"Многие приводят в пример "дело Howey", как если бы он был универсальным и подходил и к этой ситуации", — комментирует специалист по ценным бумагам из компании Pepper Hamilton Тод Корнфилд.

Мы можем вынести урок, например, из "лихорадки дождевых червей" в 70х. В ту пору инвесторы тратили миллионы долларов для выведения червей в ответ на возросший спрос на них в рыболовной отрасли и зоопарках. Продавцы этих червей были обвинены в мошеннической схеме "быстрого обогащения".

В 1979 году произошло нашумевшее дело Smith против Gross, когда федеральные судьи постановили, что инвестиции в ферму дождевых червей можно назвать заключением "инвестиционного контракта", а сами черви были определены как финансовый актив.