EOS вырос в цене на 55% за неделю

Сегодня цена utility-токена EOS (EOS) выросла более чем на 21%. Это произошло в связи с решением разработчиков выпустить в основную сеть новую систему голосования, что привело к росту цены токена на 55% за минувшие семь дней.

В самом начале бизнес-дня, сразу после открытия азиатской сессии, торговая пара EOS/USD была на отметке почти 5.3727-фиат. Затем, благодаря хорошим новостям, токен смог вырваться на бычью тропу, где его ждал очень хороший сценарий, вследствие чего, пара значительно вырастала по ходу сессии. Затем, уже на европейской сессии продолжился позитивный тренд, и пара EOS/USD смогла закрепиться на более высокой позиции - 6.5035-фиат.

По всей видимости, во главе недавнего бычьего ралли utility-токена EOS стояли спекулянты, которые практически мгновенно получили очень большую прибыль благодаря долгожданному решению разработчиков ввести систему голосования.

В настоящее время, у блокчейна EOS есть собственный выделенный аккаунт, где находится токенов EOS на сумму около $35 миллионов. В своде правил проекта говорится о том, что данные средства могут быть пущены только на развитие блокчейн-проекта EOS.

Однако, сама команда разработчиков пока не может решить, как именно стоит распорядиться данной суммой. Более того, в течение следующих 12 месяцев, этот кошелёк может вырасти уже до $200 миллионов, благодаря заранее встроенной системе, ежегодно увеличивающей количество токенов EOS на 5%.

Система голосования EOS - это очередной немаловажный шаг на пути к построению демократической экосистемы внутри такого серьёзного проекта.

Впрочем, стоит отметить, что пока не все довольны этому решению, поскольку бытует мнение, что система голосования "один токен = один голос" может очень быстро опять превратиться в централизованную из-за людей, имеющих больше токенов EOS, чем другие. Так, или иначе, сама новость оказала 100% бычий эффект на цену токена.

Технический анализ пары EOS/USD

Не так давно, пара EOS/USD пребывала в самом начале восходящего параллельного коридора, однако, последний рывок цены позволил ей вырваться за барьер, который долгое время сдерживал токен в узких рамках.

В настоящий момент, мы можем наблюдать, как цена пары нацелена к отметке 6.5025-фиат, затем, по мнению аналитиков, пара вполне может достигнуть 50% уровня Fib - 6.5952-фиат, который является единственным серьёзным препятствием для токена, пережившего падение от максимума 8.9827 и до минимума 4.2076.

В среднесрочной перспективе, токен потенциально может вырасти до 61.8% уровня Fib, что перевернёт паттерн "голова и плечо", где плечо станет опорой - 6.0317-фиат, а голова будет проходить по самому дну канала, около 4.2076-фиат.

Нельзя не заметить, что, в целом, настроение на рынке токена бычье, поскольку цена сейчас находится выше 200 и 100 HMA. В то же время, два других индикатора, RSI и Стохастик, вошли в зону избыточной покупки, что означает, что в скором времени может произойти коррекция цены. В таком случае, пара EOS/USD будет поддерживаться сильной и крепкой опорой 200HMA, а очередная сдерживающая позиция находится на уровне 6.0317.