Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Экономика » Криптовалюты
Мнение эксперта Криптобиржи Аналитика
Автор Никита Лисицын

Криптовалютное мошенничество продолжает процветать

Экономика » Криптовалюты » Аналитика

В первой половине текущего года, хакерская и мошенническая интернет-активность значительно выросла - злоумышленники стали охотнее использовать бесфайловые вредоносные программы, либо программы, имеющие минимальный вес, чтобы остаться незамеченными для антивирусных программ.

Криптовалютное мошенничество продолжает процветать. 391375.jpeg

За первый квартал этого года значительно выросло число кибер-преступлений, связанных с криптовалютами. Итак, на данный момент был зарегистрирован всплеск хакерской активности в 141%, по сравнению с прошлым годом. Более того, теперь в сети насчитывается около 47 новых семейств скрытых программ-майнеров.

Хорошие новости, согласно докладу Trend Micro, компании, которая регулярно проводит анализ систем безопасности, заключаются в том, что число программ-вымогателей выросло лишь на 3%.

"Это может говорить о том, что кибер-преступники стали гораздо более изобретательными, уйдя от довольно примитивных программ-вымогателей. Теперь хакеры сфокусированы на так называемых "теневых" вирусах и майнерах, которые выполняют свою задачу скрытно", - объяснили в Trend Micro.

Стоит отметить, что в этом году также появились довольно необычные типы вирусов, которые остаются незамеченными для файерволов. Кибер-преступники начали использовать бесфайловые вирусы, макросы и вирусы с маленьким весом.

В Trend Micro отметили, что здесь также был замечен серьёзный всплеск активности, по сравнению с 2017 годом - 250%. Количество макросов выросло на 6%, а количество вирусов типа Powload - на 68%, но уже с января по июнь этого года.

"Стандартные вирусы, работающие по принципу "зарази всё и надейся" уже стали обыденностью, так что хакеры сменили тактику, и стали разрабатывать скрытные вирусы, которые используют другие, непривычные входные векторы, которые ранее не были так распространены", - добавил Джон Клэй, директор отдела по анализу информационных угроз в Trend Micro.

"Как мы уже говорили, это означает, что крупным инвесторам и предпринимателям в этой индустрии нужно провести переоценку своих систем безопасности, чтобы получить нужный уровень защиты, который может обезопасить их от новейших вирусных программ и хакерской угрозы".

Если говорить об утечках данных, то за 2018 год их уже было насчитано 259, в то время как за первую половину 2017 года их произошло всего 224. Сообщается, что 71% всех утечек были зарегистрированы в сфере здравоохранения.

Из 259 утечек данных за первую половину 2018 года, Trend Micro обозначили 15 "мега утечек", в ходе которых в руки злоумышленников попали более чем миллион записей, это на 6 случаев утечки данных больше, чем за предшествовавшее полугодие, даже несмотря на общеевропейский закон GDRP.

Исследователи из компании Trend Micro насчитали на 30% больше уязвимостей типа SCADA, возникших за этот год, а алгоритм Инициатива Нулевого Дня (Zero Day Initiative - ZDI), сгенерировал 600 возможных сценариев за первое полугодие 2018 года.

"Основываясь на этих сценариях, ZDI может даже предсказать, какие наиболее вероятные уязвимости будут задействованы во время следующих настоящих хакерских-атак. Помимо сгенерированных в этом году сценариев, ZDI открыл в два раза больше уязвимостей типа SCADA, чем в прошлом году. То есть, все IT менеджеры по безопасности должны быть очень внимательными, если они управляют именно этим типом среды (SCADA), поскольку угроза взломов растёт, и хакеры уже проводят далеко не дилетантские атаки, а настоящие разрушительные набеги", - говорят исследователи.

Помимо прочего, в 40-страничном докладе Trend Micro также рассказывается об уязвимостях в Meltdown, Spectre, описываются уязвимости интернет-роутеров и проблемах разглашения тайной бизнес-переписки. 

Сколько стоят крупнейшие майнинговые компании Сколько стоят крупнейшие майнинговые компании

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы биткоин биткоин курс криптовалюты курс биткоина курс криптовалют биткоин +к доллару биржа криптовалют
Обсудить
Актуальная аналитика
Аналитика
Криптовалютное мошенничество продолжает процветать
Власть
И так сойдет: как "топят" опасный для власти референдум
Воспитание
Какой учебник позволит сдать ЕГЭ по истории на 100 баллов?
Новости Все >
Расследования в отношении ICO и крипты ведут в Канаде и США
Часть побережья Анапы пытались похитить﻿
Воронежский десантник проклял "Единую Россию" абсолютной анафемой
Коллектор жестоко избил оперную певицу за чужой долг
Трамп предупредил, что его могут насильственно свергнуть
Россиянам приходится копить деньги для сбора детей в школу
Дело к войне: Москва и США обменялись ультиматумами по Сирии
Пенсионер построил дачу на соснах соседей и ждет Путина
Достройка объектов Urban Group обойдется в 68 млрд рублей﻿
Премьера Киргизии поразило равнодушие чиновников
Сейчас читают
Все тайны ГКЧП: кто, как и зачем убил Советский Союз
Политика
Все тайны ГКЧП: кто, как и зачем убил Советский Союз Видео 
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией
США и Канада
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией Видео 
Паспорт за час? Это реально!
Как отстоять права
Паспорт за час? Это реально! Видео 
Читательский топ
Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев
Русский немец скончался в Германии после драки с беженцами
Крымский татарин рассказал правду о жизни "под Россией"
Войска РФ и США готовятся к войне в Сирии
Студентам присвоят офицерские звания без службы в армии
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев

Журналисты и пользователи Рунета заметили, что "пропавший" премьер-министр Дмитрий Медведев забросил даже свои любимые соцсети, которые постоянно обновлял.

Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
США и Канада
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
Евросоюз
Греки: "Усмирить неистовых мигрантов могут только русские туристы!"
Мир
Будет провокация и война? Флот России и США сходится у Сирии
США и Канада
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства

Скончался Джон Маккейн, американский сенатор от штата Аризона, ему был 81 год. Политика похоронят в Аннаполисе, штат Мэриленд.

Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
Порошенко начал процедуру полного разрыва с Россией
Украина
Порошенко начал процедуру полного разрыва с Россией
Евросоюз
Русский немец скончался в Германии после драки с беженцами
Мир
Будет провокация и война? Флот России и США сходится у Сирии
Сибирь
Студентам присвоят офицерские звания без службы в армии

Учащиеся вузов будут получать военную специальность, не проходя срочную службу. Такой эксперимент решили поставить в Сибири.

Студентам присвоят офицерские звания без службы в армии
Вьетнам требует от Monsanto ответить за химатаки агентом "Оранж"
Южная Азия
Вьетнам требует от Monsanto ответить за химатаки агентом "Оранж"
США и Канада
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
Евросоюз
Греки: "Усмирить неистовых мигрантов могут только русские туристы!"
Любовь Степушова Выхода нет: как Турцию нагнут через Европу Любовь Степушова Соломон Соловьев Майкл Джексон и его барокамера Соломон Соловьев Дарья Касьянова Как выжить в Анапе Дарья Касьянова
Комментарии
Назарбаев рассказал, как лично конспектировал конституции 20 стран
Коллектор жестоко избил оперную певицу за чужой долг
Президент России - о повышении пенсионного возраста. Прямая трансляция
США провели тайные переговоры в Дамаске и потребовали концессий
Воронежский десантник проклял "Единую Россию" абсолютной анафемой
Сдаст ли Путин Иран за Украину и отмену санкций?
"Они живут, а мы выживаем": народ высказал мнения о власти и пенсии
Путин о пенсионной реформе: с чем прощаемся, что получим
Порошенко начал процедуру полного разрыва с Россией
Трамп предупредил, что его могут насильственно свергнуть
Порошенко начал процедуру полного разрыва с Россией
Первый пошел: немецкая компания готова выйти из "Северного потока - 2" из-за США
Первый пошел: немецкая компания готова выйти из "Северного потока - 2" из-за США
Порошенко начал процедуру полного разрыва с Россией
Дело к войне: Москва и США обменялись ультиматумами по Сирии
Первый пошел: немецкая компания готова выйти из "Северного потока - 2" из-за США
Бездомных кошек и собак теперь ждет клетка или смерть?
Воронежский десантник проклял "Единую Россию" абсолютной анафемой
Путин о пенсионной реформе: с чем прощаемся, что получим
НАТО учится подавлять жителей Латвии
НАТО учится подавлять жителей Латвии
Ближний Восток
Сдаст ли Путин Иран за Украину и отмену санкций?

Вашингтон надеется, что Москва принесет в жертву Тегеран, чтобы единолично руководить послевоенной Сирией. У Путина есть отличные возможности. Воспользуется?

Сдаст ли Путин Иран за Украину и отмену санкций?
НАТО учится подавлять жителей Латвии
Прибалтика
НАТО учится подавлять жителей Латвии
Адвокат Трампа предрек революцию в США
США и Канада
Адвокат Трампа предрек революцию в США
Маккейн завещал России санкции
США и Канада
Маккейн завещал России санкции
Почему Патрушев незаменим на переговорах с США
США и Канада
Почему Патрушев незаменим на переговорах с США
США пригрозили санкциями всем несогласным
США и Канада
США пригрозили санкциями всем несогласным
Удар SARMAT'ом: госдеп придумал ответ Кремлю
США и Канада
Удар SARMAT'ом: госдеп придумал ответ Кремлю
Как меняется самая русофобская страна Европы
Евросоюз
Как меняется самая русофобская страна Европы
Зачем Украине радикалы и националисты
Украина
Зачем Украине радикалы и националисты
Санкционные игры США могут погубить доллар
Мир
Санкционные игры США могут погубить доллар
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ