Крипта под землей: в пражском метро установлены криптобанкоматы

Метрополитен Праги, столицы Чешской Республики, теперь располагает целыми 10 банкоматами для биткоина. Банкоматы установлены на ключевых станциях, таким образом, устройства находятся в максимальной доступности практически во всех районах города. За установку банкоматов была ответственна местная организация, General Bytes, один из крупнейших в мире производителей криптобанкоматов.

Биткоин в метро

Метрополитен в Праге — одна из важнейших систем метро во всей в Европе. Пражский метрополитен также находится на пятом месте как один из самых занятых на всём континенте — ежедневно он обслуживает 1.6 миллиона пассажиров. Криптобанкоматы позволят людям получить доступ к крипторынку прямо из метро. Так что, если вдруг одному из пользователей метрополитена захочется приобрести криптовалюту здесь и сейчас, у него будет такая возможность.

Об установке оборудования для совершения операций с криптовалютами сообщила сама компания General Bytes. Эти банкоматы теперь располагаются на 10 наиболее важных станциях городского метрополитена: Mustek, Nádrazí Veleslavín, Dejvická, Florenc, Černy Most, Zličín, Pankrác, Flora, Skalka, и Hlavní Nádrazi.

Некоторые из этих станций расположены на наиболее популярных туристических маршрутах, что несомненно должно позитивно сказаться на развитии криптоиндустрии в городе. В настоящий момент, в городе уже есть заведения, принимающие к оплате криптовалюту: кофейня Coffee Shop, принимающая только биткоины; и Crypto Anarchy Institute, также известный как Paralelní Polis.

Важно отметить, что General Bytes оказывают огромный вклад в индустрию, развивая рынок криптобанкоматов. К настоящему времени, компания установила уже 861 банкомат в различных странах, и это число продолжает расти.

Чешская Республика — это одна из лидирующих стран по установленным в ней криптобанкоматам. В данный момент, в стране насчитывается уже 46 биткоин-банкоматов. Это седьмая в мире страна после США (1965 банкоматов), Канады (532 банкоматов), Австрии (177 банкоматов), Великобритании (134 банкоматов), Испании (55 банкоматов) и России (49 банкоматов).

Чешская Республика движется навстречу криптовалютам

Установка десяти новых криптобанкоматов в метро — это лишь одно из многих событий, ознаменовавших приход криптовалют в жизнь граждан этой европейской страны. Несколько дней назад, чешская компания Pražská Plynárenská заявила о том, что отныне она принимает к оплате криптовалюты. Pražská Plynárenská - это чешская корпорация, занимающаяся добычей и поставками природного газа в стране.

Этот шаг прокомментировал и директор компании Pražská Plynárenská, Павел Янечек:

"Уже в июне мы откроем для нашей компании платформу, которая будет автоматически конвертировать все финансовые операции с биткоинами в фиатную валюту. Таким образом, нам не придётся спекулировать на криптовалютах. Это также означает, если кто-то захочет совершить нам платёж биткоинами, или другой цифровой валютой, мы сможем его принять".

В то же время, важнейшая компания-ритейлер в Чехии, Alza. cz, начала принимать биткоины к оплате, а ранее, в этом году, она также включила Litecoin (LTC) в список доступных платёжных средств.

В Праге с каждым днём появляется всё больше компаний и заведений, которые начинают работать и с криптовалютами. Более того, вся Чешская Республика начинает всё активнее углубляться в криптоиндустрию. В её столице, Праге, всё чаще проходят встречи членов криптосообщества.