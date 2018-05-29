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Мнение эксперта Криптобиржи Аналитика
Автор Никита Лисицын

Что такое криптозависимость и почему от неё будут лечить?

Экономика » Криптовалюты » Аналитика

Люди, "подсевшие" на криптотрейдинг теперь смогут пройти курс лечения своей зависимости благодаря инновационному методу лечения, который практикуется в Шотландии.

Лечебное учреждение Castle Craig Hospital, что находится в городе Пиблс, в Шотландии, предлагает своим клиентам пройти курс стационарного лечения. Этой услугой могут воспользоваться люди, которым поставили диагноз "криптозависимость". В ходе терапии пациентов учат жить, не предавая такого сильного значения криптовалютам, а также помогают бороться с остаточными симптомами этой "болезни".

Как заявляют эксперты, криптотрейдинг и спекулирование криптовалютами/криптоактивами, такими, как, например, биткоин, может способствовать развитию бихевиоральной зависимости. Эта зависимость выражается в потребности "больного" постоянно следить за курсами криптовалют и движением цен, в связи с чем люди теряют чувство времени и могут почти целый день просидеть у экрана, неотрывно наблюдая за потоком данных.

Лечебное учреждение, впрочем, уже давно не является пионером в области лечения различных зависимостей. Как сообщает руководство Castle Craig Hospital, в больнице достаточно долгое время практикуют различные программы по борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью, однако, врачи признают, что лечение криптозависимости — это абсолютно новый для них опыт, хотя определённые техники и были заимствованы из программ по лечению зависимости от азартных игр.

В Castle Craig также отметили, что пока нет точных, или хотя бы приблизительных данных о количестве зависимых от криптовалют людей, однако, известно, что около 13 миллионов людей по всему миру занимаются криптотрейдингом.

Крис Бёрн, терапевт и психолог, специализирующийся на лечении зависимости от азартных игр, работающий в Castle Craig hospital, заявил: "Крипторынок — это платформа с высоким риском, где криптовалюты постоянно меняются, их курсы меняют направление по несколько раз за день. Именно ситуация постоянного риска скорее всего и является триггером для развития зависимости".

"Пребывание в такой атмосфере позволяет больному получить сильное возбуждение и, в какой-то степени, даже уйти от реальности. Биткоин, например, является очень популярной криптовалютой, вокруг которой собирается очень много криптотрейдеров, которые ежедневно как много на ней зарабатывают, так же много на ней и теряют. Это классический пузырь, игра в казино" — добавил доктор.

Некоторые терапии в лечебном центре будет вести доктор Тони Марини, человек, который в юности сумел побороть зависимость от азартных игр и кокаина. По его словам, людям с зависимостью нужно суметь показать насколько может преобразиться их жизнь.

"Я сам через всё это прошёл. Мой опыт борьбы с зависимостями позволяет мне понять механизмы выздоровления, понять, как именно нужно общаться с теми, кто находится в беде" — говорит Марини. "Для меня криптотрейдинг — это та же зависимость. Это то, что позволяет больным этой зависимостью уйти от реальности, от самих себя, спрятаться в другом, цифровом мире. Люди просто хотят скрыться от недостатков того мира, в котором они живут".

Затем, доктор Марини также рассказал немного о том, как именно будет проходить лечение от криптозависимости:

"Для начала, на первой стадии, мы предложим пациентам постоянно посещать групповые собрания, где они будут делиться друг с другом и с нами своим жизненным опытом, рассказывать о том, как именно они пришли в мир криптовалют. Это поможет им понять, что они не одни, помочь им идентифицировать других и самим осознать, насколько серьёзен их случай".

Опозоренный спецназ древних армий
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