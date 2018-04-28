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Автор Никита Лисицын

Биткоин всем надоел

Экономика » Криптовалюты » Аналитика

Внезапный рост, потом падение. Инвесторы как на иголках, а биткоин снова скачет, меняя курс несколько раз в день. Эксперты уверены, что сейчас биткоин "созревает", находясь в состоянии относительного покоя.

Широкая волна регуляторских настроений захлестнувшая весь крипторынок привела его к коллапсу, в связи с чем значительно упала общая капитализация. Крупные сетевые организации запретили рекламу криптовалют и биткоин навсегда исчез из топа поисковых запросов Google.

Пока инвесторы тщетно пытаются понять, что же конкретно влияет на поведение биткоина, сам токен переживает что-то наподобие "экзистенциального кризиса".

"Ему нужен новый толчок, новая история", — комментирует Николас Колас, создатель финансовой аналитической фирмы DataTrek, расположенной в Нью-Йорке. "Биткоину нужно больше институциональных инвесторов, которые бы стимулировали его рост, только тогда он продолжит двигаться дальше".

Напомним, что за апрель биткоин снова нарастил 25% стоимости с тех пор, как просел на 70% от своего пикового значения в $20,000 в конце декабря прошлого года.

Экосистема криптовалют в самом деле изменилась. Большинство инвесторов, которые вывели биткоин на высочайшие значения в 2017 году, были вытеснены с рынка различными государственными запретами. Их заменили фонды, индивидуальные состоятельные инвесторы, а также многочисленные финансовые институции.

Большие игроки на рынке могут дать биткоину серьёзный стимул, но все их операции несут строго математический, статистический, а не хаотичный и стихийный характер. С их приходом, биткоин потерял былой запал, былую склонность к внезапным скачкам. Сейчас он, "обросший матёрыми инвесторами", представляет собой, скорее, акции от блокчейна — основной технологии, на которой строится весь крипторынок.

Средние дневные объёмы торгов биткоина на всех биржах упали с $9.1 миллиарда в марте до $7.4 миллиарда в первой половине апреля. Хотя ещё в конце прошлого года, этот показатель составлял $17 миллиардов, согласно данным аналитического агентства CryptoCompare.

Согласно данным агентства, некоторые биржи потеряли почти половину от своего дневного оборота. Среди этих бирж: Bitfinex, Poloniex, Coinbase и Bitstamp.

Самым продуктивным днём для биткоина названа дата 22 декабря, когда объём торгов составлял почти $30 миллиардов.

8 апреля, этот показатель просел до значения в $4.6 миллиарда — самое низкое значение с октября прошлого года.

В криптосообществе крепнет теория о том, что крупные финансовые институции помогут биткоину побороть волатильность. Сама эта теория появилась, когда на крипторынок пришли такие криптобиржи, как Circle, Octagon Strategy, Cumberland и Kraken.

Более того, новая цифровая технология биржи Gemini позволяет крупным сделкам оставаться незамеченными в блокчейне до тех пор, пока они не состоятся окончательно.

Некоторые институции начали делать публичные заявления о своих планах касательно криптовалют, а некоторые финансисты до сих пор утверждают, что они видят в криптовалютах лишь "баловство" и "обман".

"Одна из причин, по которой криптовалюты стоит покупать и торговать ими — это их эффективность в качестве инвестиционного инструмента", — заявляет Сэм Доктор, аналитик из Fundstrat, корпорации в Нью-Йорке, чей основатель предсказал новые бычьи тренды на крипторынке в этом году. "До тех пор, пока с ними не произойдёт что-то экстраординарное, ими стоит пользоваться, поскольку все остальные классы активов постепенно уходят в небытие".

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Темы биткоин инвестиции криптовалюты
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