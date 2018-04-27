Биткоин снова растёт

Вот и снова пришли на крипторынок "безоблачные деньки" для инвесторов и спекулянтов. Криптогиганту удалось практически моментально восстановиться после вчерашних просадок, а также выйти за рамки негативного тренда, начавшегося ещё на прошлой неделе, в следствие которого криптовалюта осела около отметки в $8,800. Ожидания инвесторов вчера почти испарились, однако сегодня биткоин преподносит нам очередной "сюрприз".

Благодаря сильной поддержке на рынке, токену удалось снова вырасти до $9,200.

Однако, несмотря на то, что многие аналитики критикуют криптовалюты из-за волатильности, выяснилось, что она работает в обе стороны. Разговоры среди экспертов на тему волатильности возникают на рынке как раз во времена спада цен токенов, особенно, в те моменты, когда коррекция происходит быстрее обычного.

Тем не менее, вчера произошло достаточно интересное событие: биткоин упал с $9,740, закрепившись на уровне $8,730. Большинство аналитиков и спекулянтов уже почти поставили на биткоине очередной крест, предположив, что это начало очередного медвежьего тренда, однако, с биткоином, оказывается, всё не так-то просто.

Люди склонны забывать тот факт, что волатильность — это двустороннее явление. Та ситуация, которая произошла за последние 24 часа — наглядное тому подтверждение. Биткоин продемонстрировал нам то, что нарастить $500 — это дело нескольких часов для криптовалюты. Естественно, такие внезапные движения вызывают волнения в инвесторской среде, однако, для самого биткоина — это вряд ли негативное явление.

Таким образом, благодаря недавнему приросту в цене, биткоин, на момент написания статьи, занял позицию на уровне $9,290. За последние 24 часа это 5.45 "зелёных" процентов. Аналитики уверены, что за таким "взрывным" ростом может последовать небольшая коррекция цены.

О прогнозах на будущее говорить пока рано, однако, вполне вероятно, что позитивный тренд сохранится вплоть до самых выходных. Даже если биткоину не удастся достигнуть $10,000, то $9,500 ему должны покориться легко, считают аналитики.

Объём торговли за 24 часа у биткоина, как обычно, находится на достаточно высоком уровне. Общая капитализация всё ещё держится в районе $158 миллиардов, 24-часовой объём торговли составляет $8,28 миллиардов, а спрос и предложение на рынке продолжают расти. Тем не менее, на данный момент, с небольшим отрывом на рынке токена лидируют покупки, впрочем, как мы уже могли заметить за последние 24 часа, вещи на крипторынке меняются с поразительной скоростью. Во всяком случае, должно быть интересно посмотреть на то, как будут развиваться события на этих выходных, вне зависимости от того, какой расклад ожидает инвесторов.

Что же касается бирж, то тут Bitfinex с большим трудом удерживает своё место в топ-3 на ряду с такими конкурентами, как OKEx и Binance.

Стоит отметить, что пока что большую часть торгов помогает генерировать именно токен USDT, а не фиатные валюты, что случается довольно редко. Впрочем, это вряд ли можно назвать чем-то плохим, поскольку это демонстрирует всю популярность Tether на самом деле.

В настоящий момент, цена биткоина, вероятнее всего, будет продолжать расти. Однако, на крипторынке всегда существует немалая вероятность того, что очень быстро ситуация может поменяться во мгновение ока.

Одно можно сказать с высокой долей уверенности: биткоин ещё нескоро сможет достичь абсолютного максимума, однако рынок пока что ведёт себя крайне непредсказуемо.

На рынке биткоина может случиться всё, что угодно. И всё же, пока что, аналитики уверены, что тренд какое-то время будет принадлежать быкам.