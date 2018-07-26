Почему центральным банкам нет дела до биткоина?

Один из многих вопросов, ставших уже философскими, который долгое время вызывает дискуссии в криптосообществе: Смогут ли центральные банки всего мира объединиться и создать собственную регулируемую криптовалюту, в качестве замены существующим децентрализованным токенам?

Впрочем, данный вопрос вряд ли возник из ниоткуда, поскольку цифровые платежи, по различным подсчётам, достигнут количественной отметки в 726 миллиардов уже к 2020 году, поскольку цифровые платёжные системы очень быстро набирают темпы, представляя всю большую угрозу традиционным наличным способам оплаты, во многом благодаря их удобству и низкой стоимости транзакций.

В то же время, вне всяких сомнений, центральные банки вряд ли захотят оставаться в стороне, и, скорее всего, уже строят планы по "вселенскому доминированию" над системами электронных платежей, поскольку над системой наличных контроль они захватили уже очень давно.

Не так давно, Евросоюз наконец пробил тревогу, поскольку биткоин и криптосообщество в целом, по всей видимости, начали представлять собой довольно серьёзную угрозу традиционной финансовой системе, всё активнее развивая децентрализованные способы оплаты, что, по мнению многих аналитиков, уже давно спровоцировало центральные банки создать собственные криптовалюты.

В докладе от компании Econ, организации, которая занимается анализом решений, принятых Центральным банком Европы (ECB), отчётливо просматривается предупреждение: "Появление легальных криптовалют, создаваемых банками, даже центральными банками, может полностью изменить текущий уровень конкуренции на рынке криптовалют, значительно расширив количество конкурирующих сторон".

Таким образом, в докладе прослеживается наличие теории того, что центральные банки вполне могут использовать всю свою мощь и влияние, чтобы повлиять на крипторынок, создав крайне нестабильную ситуацию и проведя рад упреждающих покупок. То есть, банки не только могут прямо повлиять на цену биткоина, абсолютно её уничтожив, но и дестабилизировать весь крипторынок, повлияв ещё и на криптобиржи, и даже электронные криптокошельки.

В данном докладе также говорится о том, что основная уязвимость биткоина исходит из самой структуры майнинг-индустрии, поскольку всего 5 основных майнинг-пулов контролируют почти 80% хэшрейта биткоина.

Взгляд со стороны

Впрочем, совершенно понятно, почему ECB обеспокоен криптовалютами. Европа является основным "бассейном" криптовалют, поскольку именно здесь сосредоточены 42% общего числа биткоинов, 37% ведущих криптокомпаний и 33% всех криптоплатежей в мире проходят именно в Евросоюзе. Впрочем, несмотря на такие обширные показатели, в Европе сосредоточено лишь 13% майнерской активности.

Более того, в самом докладе Econ больше вопросов, чем ответов. Особенно учитывая противоречивое отношение центральных банков к криптовалютам.

К тому же, Бенгт Хольмстрём, нобелевский лауреат 2016 года, получивший Нобелевскую премию в сфере экономики, предупредил, что подобный ход (введение центральными банками собственной криптовалюты), создаст очень высокий уровень риска для существующих финансовых рынков, а также очень сильно повлияет на способность центральных банков контролировать события "теории Чёрного Лебедя" (упреждать случайности).

В любом случае, вероятность самостоятельной дестабилизации правительства и крупных финансовых институций, путём создания альткоинов, крайне мала.

В то время как банки вполне убедительны в своих речах о том, что они могут контролировать или даже запрещать движение криптовалют по горячим кошелькам, в действительности, они никак не смогут повлиять на холодные кошельки, где, в данный момент, хранится 98% всех имеющихся в обороте биткоинов. Более того, массивные чёрные рынки, которые находятся в даркнете, не только смогут легко поддерживать жизнеспособность индустрии, но даже продолжить её развивать.

Более вероятным является тот исход, при котором центральные и коммерческие банки наконец начнут воспринимать криптовалюты как альтернативные финансовые инструменты, вроде золота, ценных бумаг, или облигаций. Криптовалюты могут даже однажды помочь центральным банкам контролировать инфляцию.

Чтобы понять, как это работает, обратимся к реальности: Центральный банк Швейцарии, за 2017 год, получил прибыль в размере 54 миллиардов франков ($55 миллиардов), а это составляет около 8% ВВП Швейцарии, и это больше, чем получили Apple, JPMorgan и Berkshire Hathaway вместе взятые.

Такой огромный показатель выливается из простой закономерности: банк продолжает печатать больше денег, чтобы выпустить их затем в глобальный рынок, чтобы купить акции и облигации, а заодно избежать инфляции внутри страны.

Это почти то же самое, чем занимались Федеральная резервная система США, Центральный банк Европы и Центральный банк Японии в 2016 году. Вместо покупки золота, акций и облигаций, банки могут выпускать лишние деньги в крипторынок, чтобы создавать иностранные резервы.