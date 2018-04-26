Корпоративные кредиты: теперь и в блокчейне

Испанский банк BBVA стал первым в мире банком, выдавшим корпоративный кредит с помощью технологии блокчейн. Сделка полностью прошла с помощью блокчейна.

Банк Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), второй по величине банк Испании, на днях стал первым во всём мире финансовым учреждением, воспользовавшимся технологией блокчейн для предоставления своих услуг по кредитованию.

По данным авторитетных источников, сумма кредита составила 75 миллионов евро (свыше 5.6 миллиардов рублей). Кредит был выдан одному из корпоративных клиентов банка. Сообщается, что вся сделка полностью, от установки размера кредитования и до подписи договора, прошла в блокчейне.

Несмотря на то, что для заключения сделки обеими сторонами использовался отдельный приватный блокчейн, сама сделка была позже зарегистрирована в публичном блокчейне Ethereum, с использованием системы смарт-контрактов.

Согласно информации банка, технология позволила значительно сократить время заключения договора "с нескольких дней, всего до нескольких часов". Вдобавок, в самом банке этот процесс называют как "предоставляющий значительное преимущество" и "обеспечивший инновационный подход к использованию блокчейн-технологии".

Карлос Торрес Вила, исполнительный директор BBVA, крайне оптимистичен в вопросе использования блокчейна в банковских системах. Помимо упоминания различных преимуществ такого подхода, он сказал: "Блокчейн предоставляет массу полезных свойств, особенно когда дело касается рынка корпоративных взаимоотношений. Блокчейн делает взаимодействия эффективными, безопасными и прозрачными. Совершённая нами сделка — это ещё один пример того, как инновационная технология может быть использована в сфере финансовых услуг. Я бы даже сказал, что мы теперь намерены полностью сфокусироваться на изучении потенциала блокчейна для его использования в предоставлении услуг нашего банка".

Затем, он заявил, что BBVA уже "провели несколько успешных транзакций" перед тем, как провести сделку с испанской компанией телекоммуникаций, Indra.

Директор по финансовым услугам из Indra, Борджа Очоа сообщил, что блокчейн "был создан для того, чтобы стать инновационной технологией, в корне меняющей подход к предоставлению финансовых и товарных услуг". Что же относительно сделки, то он прокомментировал её так: "Совершённая сделка между нами и BBVA укрепляет позицию банка и нашей компании на мировом рынке, сделав из нас первопроходцев в сфере практического применения технологии блокчейн".

BBVA и блокчейн

Стоит отметить, что подобная сделка — далеко не первый раз, когда BBVA прибегает к использованию технологии блокчейн для предоставления своих услуг. Ранее, банк совершал несколько крупных транзакций, которые были своего рода инвестициями в развитие банковских процессов с помощью блокчейн. Более того, банк является участником консорциума R3.

Ранее, в конце 2017 года, BBVA стал первым банком, использовавшим блокчейн для автоматической презентации, в которой демонстрировались документы о совершении торговых операций между Испанией и Латинской Америкой. Это позволило банку значительно снизить время проведения этих операций: отправка, верификация и авторизация иностранных транзакций заняла не привычные 7-10 дней, а чуть более, чем 2.5 часа.

"BBVA увлекает своих клиентов за собой, заставляет своих клиентов развиваться. Таким образом, BBVA предоставляет не только лучшие предложения и условия сделок, но также обеспечивает наиболее выгодный, эффективный и инновационный подход по их осуществлению", — прокомментировал Рикардо Лаисека, руководитель отдела глобальных финансов корпоративного и инвестиционного банкинга из BBVA.