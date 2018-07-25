Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP

24-часовой график пары BTC/USD

Пара достигла барьера, который расположен на отметке $8,400, а предыдущая попытка проломить $8,500 не удалась, так что пока, биткоин закрывается ниже этого уровня. С технической стороны, это движение активировала небольшое количество продаж, что может увести токен на точку опоры, $8,000, где он снова будет набираться сил для последующего рывка. Данный сетап для биткоина очень благоприятен, и его мы не видели с конца 2017 года. Сейчас у биткоина более зрелый технический сеттинг, и в долгосрочной перспективе он определённо сыграет свою роль.

Выше текущей цены, мы можем наблюдать уже упомянутый барьер на $8,400, который должен стать опорой уже в скором будущем. Ещё чуть выше, наблюдается также $8,500, который вряд ли станет проблемой, пока SMA200, которая расположена на $8,620, продолжает двигаться вниз. То есть, следующей чёткой целью для пары станет именно эта скользящая средняя, закрытие цены выше неё будет сигнализировать о входе новых трейдеров на рынок в среднесрочной перспективе. Уже с этой точки, территория расчищается, и следующий барьер располагается лишь на $9,500, где находится ещё и крыша текущего канала. Куда впоследствии будет двигаться токен — пока сложно сказать, время покажет. Однако, для достижения $9,500 биткоину придётся преодолеть два промежуточных барьера: $8,806 и $9,150, но они оба достаточно слабы, так что вряд ли предоставят какие-то проблемы.

Если говорит о точках опоры, то первой из них является уровень $8,190, а второй — $8,000. Обе точки довольно сильны, поэтому волноваться не о чем.

Индикатор MACD на дневном графике демонстрирует полностью бычий профиль, линии сильно разведены, и имеют здоровый вектор. Этот тип сетапа также довольно необычно видеть на фоне минувших событий, хотя аналитики считают, что индикатор будет постепенно сбавлять обороты. Но прямо сейчас мы находимся на пике бычьего тренда.

Индекс направленного движения также демонстрирует полностью бычий сетап, а D+ проходит выше ADX, который теряет силу. Пока ещё не начался корректирующий паттерн, так что, логично, если появятся несколько новых скачков. Уровень продаж пока на очень низком уровне.

24-часовой график пары ETH/USD

Ethereum пока вьёт интриги, потому как не совсем понятно, куда он намерен двигаться. На момент написания данной статьи, пара ETH/USD торгуется около $469, и у неё, вроде бы, есть все признаки зарождения бычьего тренда, подобного тому, что мы видели 6 апреля. Техническая картина полностью открыта. На ней уровень продаж и покупок пока замерли в ожидании триггеров, которые, вероятно, придут со следующей торговой сессией. Ethereum находится выше 4-часовой скользящей средней. Это именно та позиция, которая была утеряна токеном 19 июля, что, в принципе, может также быть знаком о сборе быков.

Если прогнозировать рост, то первым барьером для пары ETH/USD может стать $484, а затем $500. Выше этого уровня, следующей точкой сопротивления станет $520, которая закрепит пробитие отметки $500. Если токен доберётся до этой позиции, то его будет ожидать рост до $567, а затем и до $620/30.

Если прогнозировать негативный сценарий развития событий, то ниже текущей цены токен вряд ли сможет упасть очень далеко, поскольку его ожидает мгновенная опора на линии тренда ($435). Впрочем, если токен потеряет эту точку, то его ждёт затяжное падение до $420 и $380 — открывается полный медвежий канал.

Индикатор MACD очень хрупок и его структура не вполне ясна. Он всё ещё направлен вверх, хотя и с небольшим уклоном. Наиболее важным является то, что индикатор пока проходит ниже нуля, что говорит о том, что пробить среднюю линию ему пока сложно.

Индекс направленного движения находится в полном смятении — и покупки и продажи замерли. Ни один из этих уровней не хочет первым выходить в свет. ADX продолжает падать. Данный сеттинг очень опасен, потому что любой триггер (вне зависимости от его настроения) вызовет взрывную реакцию.

24-часовой график пары XRP/USD

Пара XRP/USD также находится в странном положении. Токен находится вне общего пула ETF, и, в каком-то смысле, этой криптовалюте нужно больше ясности, поскольку токен сформировал вокруг себя довольно специфический рынок.

Выше текущей цены, первой важной целью станет уровень $0.50, который позволит токену вернуться в игру. EMA50 находится на том же уровне, что делает его очень сложным и крепким.

Если рассматривать негативный сценарий, то первая точка опоры для токена располагается на уровне $0.442, затем $0.426. Ниже этих точек, токен может упасть до $0.25.

Индикатор MACD на дневном графике практически горизонтальный. Он также находится ниже нуля, так что технический бэкграунд токена можно вполне считать медвежьим.

Индекс направленного движения отражает сложную ситуацию — покупки сильно отстали от продаж и, по всей видимости, потеряли свою уверенность. ADX ниже 20, что говорит о силе тренда.