О чём нам может рассказать текущий хэшрейт биткоина?

Аналитики сообщают, что хэшрейт биткоина продолжает расти, пока цена неуклонно падает. Майнеры демонстрируют растущую заинтересованность в этой криптовалюте, отмечают в RetailCrowd.

На рынке биткоина всё сильнее ощущается медвежье давление, и инвесторы всё больше проявляют озабоченность делами криптогиганта. Не так давно, биткоин пробил барьер на $8,000 и с трудом смог закрепиться на $7,800, на том же самом уровне, откуда токен уже вырывался в раннем апреле, в попытке взять заветные $10,000.

Текущая общая рыночная капитализация составляет $400 миллиардов и продолжает проседать, а её абсолютный максимум находится выше отметки в $830 миллиардов.

Таким образом, рыночная капитализация, как и цены практически всех токенов на крипторынке, потеряли половину своего состояния. Однако, даже в таком состоянии упадка, когда и цены криптовалют, и капитализация рынка находятся под сильнейшим медвежьим давлением, всё же есть один показатель, который продолжает расти, и это хэшрейт. Возможно, майнеры знают что-то такое, чего не знаем мы.

Если обратиться к графикам на Blockchain.info, мы сможем заметить, что хэшрейт продолжал стабильно расти в течение многих месяцев, даже после распродаж на рынке в первом квартале этого года. Если сопоставить график, демонстрирующий динамику поведения капитализации рынка и график, показывающий поведение хэшрейта, то мы сможем увидеть буквально зеркальную ситуацию. Но почему хэшрейт растёт во время падения рынка?

Естественно, чем больше майнеров появляется в сети, тем выше становится хэшрейт. Из этого можно сделать простой вывод: даже несмотря на то, что биткоин демонстрирует стабильное падение, майнеры всё же пока так же сильно заинтересованы в этой криптовалюте.

Из графика, приведённого выше, мы можем также заключить, что в целом, у биткоина есть все шансы найти новый бычий тренд, по крайней мере, этому очень сильно будут способствовать майнеры. Иначе, если бы они не верили в целесообразность траты своих усилий и ресурсов, хэшрейт бы упал.

Майнеры - это те же бизнесмены, они тоже делают деньги. Скорее всего, просадки на рынке позволяют им накопить чуть больше биткоинов на очередной распродаже, в ожидании нового бычьего забега.

Многие трейдеры и аналитики фокусируются лишь на техническом сеттинге криптовалюты, но недооценивают ту силу, которая, казалось бы, находится в стороне от факторов, влияющих на поведение криптовалюты. Однако, как утверждают эксперты из RetailCrowd, это в корне неправильно. Хэшрейт - это фундамент криптовалюты, это та характеристика, которая может сказать нам немного больше о том, что будет ожидать токен в ближайшем будущем.

Пока что, хэшрейт биткоина растёт, это говорит нам о том, что у токена есть все шансы в скором времени подхватить новую бычью волну. Видимо, у майнеров свой, особый, более мудрый и дальновидный взгляд на криптовалюты, который не цепляется за краткосрочные проблемы на рынке. Этот факт может придать многим инвесторам уверенности, что интерес к биткоину никуда не пропал - он просто немного сместился в сторону майнинга.

Майнеры, возможно, являются наиболее информативным и важным ресурсом любой криптовалюты, да и всей экосистемы цифровых денег, в целом. Именно благодаря их усилиям проходят транзакции и обеспечивается безопасность блокчейна.

Таким образом, сильная группа майнеров, которая сейчас имеется у биткоина, может выступить в качестве достаточно серьёзной опоры для дальнейшего роста токена.