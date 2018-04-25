Minery-море Байкала

Исторически в Иркутской области добывают нефть, газ, уголь, руду различных металлов (в том числе золота), а теперь еще и криптовалюты. Рассмотрим проект майнинг-комплексов компании Minery размещающие свои площадки в Братске, Усть-Илимске и Иркутске.

Российские сибирские регионы богаты энергетическими ресурсами, а в ряде случаев даже избыточно богаты. Плюс строгий континентальный северный климат (средняя годовая температура -2 °С). Последнее, пожалуй, является ключевым аргументом для развития майнинга в регионе. Компания Майнери (Minery) предложила отечественную альтернативу канадским, исландским и иным майнинг-кластерам, размещаемым в регионах с низкими естественными температурами и большим энергетическим префицитом. На момент написания обзора, Майнери — самая масштабная площадка для майнинга в России с подтвержденным правовым статусом и с совокупной мощностью в 55 МВт.

Minery

Платформа: Ethereum

Статус: Пресейл

Токен: MNRY — стандарт ERC20

Стоимость токена: 1 MNRY = 1 USD

Общий объем токенов — 55 000 000 MNRY

Минимальный порог входа на этапе пресейла — 10 000 MNRY

Hardcap = 55 000 000 MNRY

Softcap = 15 000 000 MNRY

Cайт: mnry.io

Концепция проекта

Minery предлагает размещение крупных майнинг-комплексов, низкий порог входа на рынок, качественный хостинг, сервисный центр "здесь и сейчас", одну из самых низких ставок за электричество в мире. Держатели токенов MNRY получают доступ к комплексу по минимальной цене за хостинг, что увеличивает их доходы от майнингового бизнеса.

Байкальский майнинг-кластер будет базироваться на пяти возводимых сейчас майнинг-комплексах общей площадью 5,5 тыс. кв м в ключевых городах Иркутской области.

Структура выпуска токенов MNRY построена по принципу: 4,3% станут собственностью партнеров и эдвайзеров (младший транш с максимальным уровнем дохода и всеми рисками проекта), 8,7% — собственностью команды (средний транш, с высокой доходностью и средним уровнем рисков), а 87% поступят в свободную продажу (старший транш с хорошим показателем доходности и низкими рисками). Такие структурированные выпуски хорошо зарекомендовали себя на фондовом и финансовом рынке и привычность конструкции дает ориентиры для инвесторов, в первую очередь профессиональных. Особенности такой структуры — партнеры и эдвайзеры, а также персонал компании мотивирован на реализацию проекта, поскольку именно успешное воплощение гарантирует им получение прибыли.

Плюсы проекта

Все токены MNRY обеспечены реальными мощностями. Каждый токен MNRY дает право на потребление оборудованием 1 Вт энергомощности и позволяет пользоваться майнинговым комплексом в течение 30 лет без арендной платы. Токенхолдеры могут сдавать токены MNRY в аренду и получать доход от 45% в год.

Климатические условия позволяют эффективно купировать избытки тепла, выделяемого при майнинге и минимизируют затраты на хостинг. Бесперебойные поставки электроэнергии и договоры аренды земель и помещений охватывают период в 30 лет. Мощности в 55 МВт позволяют разместить 45-55 тыс. устройств при среднем потреблении 800-1500 ватт. Источник энергии является недорогим и экологичным, поскольку проект опирается на высоконапорные гидроэлектростанции, а партнером проекта выступает "Братская электросетевая компания" (БЭСК), которая более 42 лет обеспечивает Иркутскую область электроэнергией, и является одной из крупнейших в регионе. Стоимость электроэнергии для держателей токенов MNRY составляет 2,4 руб/кВт/час, сервисный сбор 1,8 руб/кВт/час.

Как гласит WhitePaper проекта, запланированные 55 МВт мощности будут вводиться поэтапно — сначала 15 МВт мощности на Братск-1, затем по 10 Мвт на остальные площадки. Таким образом мощности будут загружаться по мере востребованности и оборудование не будет простаивать и генерировать издержки.

Проект предполагает отсутствие процентов от добываемых валют, кроме стоимости электричества, потребленного оборудованием, и электричества, необходимого для функционирования инфраструктуры майнинг-комплекса. 100% всех добытых монет остаются на счетах клиентов. Анонсированный список поддерживаемых к добыче криптовалют включает 7 популярных токенов: BTC, ETH, ETC, LTC, DASH, ZCASH, XMR и другие.

Основные лица компании представлены на сайте и в WhitePaper. Сильной стороной является наличие существенного опыта в технических и IT-проектах, а присутствие генерального директора АО "Братской электросетевой компании" в адвизорах проекта, позволяет рассчитывать на бесперебойную поставку электроэнергии для майнинг-ферм.

Риски проекта

Так как майнинг-комплекс находится в стадии строительства, нельзя исключать возможность задержек со стороны поставщиков и подрядчиков. Однако компания в своем WhitePaper заявляет о возможности востребовать держателями токенов, уплаченных сумм, в случае задержки строительства более чем на 3 месяца.

Поскольку любой майнинг зависим от потребления электроэнергии, инвесторам необходимо учитывать, что указанные в расчетах цены за кВт, не могут быть сохранены на весь 30-летний период содержания майнинг-ферм. Так же как и технический прогресс увеличивающий сложность добычи токенов, равно как и периодически изменяющиеся мощности Асиков потребует разумной корректировки перераспределения прибыли держателями токенов.

Заключение

Майнинг в домашних условиях теряет былую привлекательность. С новостями о покупках целых электростанций под добычу токенов, переход от "квартирной" крипто-добычи к масштабному производству всего лишь вопрос времени. Возможность размещения майнинг-ферм на территории России, включающий полное обслуживание и выгодные цены на электроэнергию, делает проект Minery интересным для криптовалютного инвестора. Окупаемость токенов, равно как и возможность их сдачи в аренду позволяет исключить многие риски характерные для майнинга и принести прибыль. На стадии пресейла есть действующий бонус в размере 20%. Рекомендуем рассмотреть данный токен в качестве актива, но не забываем про диверсификацию портфеля.