Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Экономика » Криптовалюты
Мнение эксперта Криптобиржи Аналитика
Автор Никита Лисицын

Minery-море Байкала

Экономика » Криптовалюты » Аналитика

Исторически в Иркутской области добывают нефть, газ, уголь, руду различных металлов (в том числе золота), а теперь еще и криптовалюты. Рассмотрим проект майнинг-комплексов компании Minery размещающие свои площадки в Братске, Усть-Илимске и Иркутске.

Российские сибирские регионы богаты энергетическими ресурсами, а в ряде случаев даже избыточно богаты. Плюс строгий континентальный северный климат (средняя годовая температура -2 °С). Последнее, пожалуй, является ключевым аргументом для развития майнинга в регионе. Компания Майнери (Minery) предложила отечественную альтернативу канадским, исландским и иным майнинг-кластерам, размещаемым в регионах с низкими естественными температурами и большим энергетическим префицитом. На момент написания обзора, Майнери — самая масштабная площадка для майнинга в России с подтвержденным правовым статусом и с совокупной мощностью в 55 МВт.

Minery

Платформа: Ethereum

Статус: Пресейл

Токен: MNRY — стандарт ERC20

Стоимость токена: 1 MNRY = 1 USD

Общий объем токенов — 55 000 000 MNRY

Минимальный порог входа на этапе пресейла — 10 000 MNRY

Hardcap = 55 000 000 MNRY

Softcap = 15 000 000 MNRY

Cайт: mnry.io

Концепция проекта

Minery предлагает размещение крупных майнинг-комплексов, низкий порог входа на рынок, качественный хостинг, сервисный центр "здесь и сейчас", одну из самых низких ставок за электричество в мире. Держатели токенов MNRY получают доступ к комплексу по минимальной цене за хостинг, что увеличивает их доходы от майнингового бизнеса.

Байкальский майнинг-кластер будет базироваться на пяти возводимых сейчас майнинг-комплексах общей площадью 5,5 тыс. кв м в ключевых городах Иркутской области.

Minery-море Байкала.

Структура выпуска токенов MNRY построена по принципу: 4,3% станут собственностью партнеров и эдвайзеров (младший транш с максимальным уровнем дохода и всеми рисками проекта), 8,7% — собственностью команды (средний транш, с высокой доходностью и средним уровнем рисков), а 87% поступят в свободную продажу (старший транш с хорошим показателем доходности и низкими рисками). Такие структурированные выпуски хорошо зарекомендовали себя на фондовом и финансовом рынке и привычность конструкции дает ориентиры для инвесторов, в первую очередь профессиональных. Особенности такой структуры — партнеры и эдвайзеры, а также персонал компании мотивирован на реализацию проекта, поскольку именно успешное воплощение гарантирует им получение прибыли.

Плюсы проекта

Все токены MNRY обеспечены реальными мощностями. Каждый токен MNRY дает право на потребление оборудованием 1 Вт энергомощности и позволяет пользоваться майнинговым комплексом в течение 30 лет без арендной платы. Токенхолдеры могут сдавать токены MNRY в аренду и получать доход от 45% в год.

Климатические условия позволяют эффективно купировать избытки тепла, выделяемого при майнинге и минимизируют затраты на хостинг. Бесперебойные поставки электроэнергии и договоры аренды земель и помещений охватывают период в 30 лет. Мощности в 55 МВт позволяют разместить 45-55 тыс. устройств при среднем потреблении 800-1500 ватт. Источник энергии является недорогим и экологичным, поскольку проект опирается на высоконапорные гидроэлектростанции, а партнером проекта выступает "Братская электросетевая компания" (БЭСК), которая более 42 лет обеспечивает Иркутскую область электроэнергией, и является одной из крупнейших в регионе. Стоимость электроэнергии для держателей токенов MNRY составляет 2,4 руб/кВт/час, сервисный сбор 1,8 руб/кВт/час.

Minery-море Байкала.

Как гласит WhitePaper проекта, запланированные 55 МВт мощности будут вводиться поэтапно — сначала 15 МВт мощности на Братск-1, затем по 10 Мвт на остальные площадки. Таким образом мощности будут загружаться по мере востребованности и оборудование не будет простаивать и генерировать издержки.

Проект предполагает отсутствие процентов от добываемых валют, кроме стоимости электричества, потребленного оборудованием, и электричества, необходимого для функционирования инфраструктуры майнинг-комплекса. 100% всех добытых монет остаются на счетах клиентов. Анонсированный список поддерживаемых к добыче криптовалют включает 7 популярных токенов: BTC, ETH, ETC, LTC, DASH, ZCASH, XMR и другие.

Основные лица компании представлены на сайте и в WhitePaper. Сильной стороной является наличие существенного опыта в технических и IT-проектах, а присутствие генерального директора АО "Братской электросетевой компании" в адвизорах проекта, позволяет рассчитывать на бесперебойную поставку электроэнергии для майнинг-ферм.

Риски проекта

Так как майнинг-комплекс находится в стадии строительства, нельзя исключать возможность задержек со стороны поставщиков и подрядчиков. Однако компания в своем WhitePaper заявляет о возможности востребовать держателями токенов, уплаченных сумм, в случае задержки строительства более чем на 3 месяца.

Поскольку любой майнинг зависим от потребления электроэнергии, инвесторам необходимо учитывать, что указанные в расчетах цены за кВт, не могут быть сохранены на весь 30-летний период содержания майнинг-ферм. Так же как и технический прогресс увеличивающий сложность добычи токенов, равно как и периодически изменяющиеся мощности Асиков потребует разумной корректировки перераспределения прибыли держателями токенов.

Заключение

Майнинг в домашних условиях теряет былую привлекательность. С новостями о покупках целых электростанций под добычу токенов, переход от "квартирной" крипто-добычи к масштабному производству всего лишь вопрос времени. Возможность размещения майнинг-ферм на территории России, включающий полное обслуживание и выгодные цены на электроэнергию, делает проект Minery интересным для криптовалютного инвестора. Окупаемость токенов, равно как и возможность их сдачи в аренду позволяет исключить многие риски характерные для майнинга и принести прибыль. На стадии пресейла есть действующий бонус в размере 20%. Рекомендуем рассмотреть данный токен в качестве актива, но не забываем про диверсификацию портфеля.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы инвестиции криптовалюты биржа криптовалют
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Астролог: рожденные 25.04 уверены в себе
Аналитика
Minery-море Байкала
Точка зрения
Генерал ФСБ предположил, кто мог быть заинтересован в смерти Скрипаля
Читательский топ
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
ВКС России снова "побрили" флот коалиции у Сирии
Черноморский флот "показал класс" авианосной группе США у Сирии
Чем России грозит резолюция ПАСЕ по Донбассу
Сейчас читают
Турция выходит из НАТО в Красное море
Ближний Восток
Турция выходит из НАТО в Красное море Видео 
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю
Точка зрения
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю Видео 
Губернатор Севастополя возомнил себя барином?
Власть
Губернатор Севастополя возомнил себя барином?
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США Видео 
ЯМЭФ прорвал международную изоляцию
Мировая кооперация
ЯМЭФ прорвал международную изоляцию Видео 
Новости Все >
Ученые назвали самый счастливый период жизни в браке
Минздрав объявил курилки угрозой Конституции
Адвоката Савченко лишили лицензии за грязный язык
Последний козырь: Запад решил обойти вето России в ООН
Атака на Хмеймим: как и что сбила российская ПВО
Масштабное обновление Global Spy
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
Мир
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
Ближний Восток
ВКС России снова "побрили" флот коалиции у Сирии
Мир
Черноморский флот "показал класс" авианосной группе США у Сирии
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем
Мир
"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем
Украина
Чем России грозит резолюция ПАСЕ по Донбассу
Россия
Украинцы обнаружили "трещины" в опорах Крымского моста
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Гендиректор ОЗХО: "вещество из Солсбери" могли сделать где угодно
Евросоюз
Гендиректор ОЗХО: "вещество из Солсбери" могли сделать где угодно
Житейские истории
Лидия Русланова и очарованные мужчины
Мир
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 25.04 уверены в себе Соломон Соловьев Любовь Степушова Как "белый и пушистый" Китай "сожрал" Европу Любовь Степушова Дарья Касьянова Звезды-рестораторы и их заведения Дарья Касьянова
Комментарии
Последний козырь: Запад решил обойти вето России в ООН
СК: бешеная бездомная собака снова истерзала ребенка
Чем России грозит резолюция ПАСЕ по Донбассу
Лукашенко пригрозил расстреливать воров "как в 90-е"
Чем России грозит резолюция ПАСЕ по Донбассу
Белгородок обязали получать разрешение на аборт в церкви
Глава Совета Европы резко потребовал от России уплаты взноса
США окружили Россию кольцом биологических лабораторий
Чем России грозит резолюция ПАСЕ по Донбассу
Глава Совета Европы резко потребовал от России уплаты взноса
Чем России грозит резолюция ПАСЕ по Донбассу
Завидуй, провинция: московские учителя получают 100-тысячные зарплаты
Белгородок обязали получать разрешение на аборт в церкви
Кремль срочно поменял формат инаугурации
Глава Совета Европы резко потребовал от России уплаты взноса
Лукашенко пригрозил расстреливать воров "как в 90-е"
Глава Совета Европы резко потребовал от России уплаты взноса
Как "белый и пушистый" Китай "сожрал" Европу
Ждем китайцев? Иностранцам разрешат скупать Дальний Восток
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Евросоюз
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Карибские страны
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
Ближний Восток
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Ближний Восток
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Ближний Восток
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Почему растет смелость Азербайджана
Бывший СССР
Почему растет смелость Азербайджана
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
США и Канада
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Мир
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался