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Автор Никита Лисицын

Как делаются деньги: хакер заработал $18 миллионов на криптовалюте

Экономика » Криптовалюты » Аналитика

Неизвестному хакеру удалось похитить около $18 миллионов в эквиваленте Bitcoin Gold, проведя несколько сетевых атак с использованием ошибки "двойной траты" в блокчейне токена.

Как делаются деньги: хакер заработал миллионов на криптовалюте. 387227.jpeg

Согласно сообщению одного из участников форума по криптовалюте Bitcoin Gold, атаки начались ещё 18 мая.

Хакер подключил несколько серверов, чтобы захватить больше половины хэшрейта сети Bitcoin Gold, что в криптосообществе известно как "атака с 51%".

Это и позволило злоумышленнику редактировать детали транзакций в блокчейне криптовалюты, чем он и воспользовался, чтобы произвести атаку с "двойной тратой". Суть данного процесса заключается, как следует из названия, в возможности дважды произвести транзакцию одних и тех же токенов, удваивая количество полученных монет.

Хакеры нацелены на взлом бирж, а не пользователей

Как отметили сами разработчики из команды проекта Bitcoin Gold, хакер использовал комбинацию "атаки с 51%" и "двойной траты" с целью мошенничества на криптобиржах.

"Ущерб от действий злоумышленника очень велик. С другой стороны, хакер сможет выручить деньги из этой аферы только в том случае, если сможет быстро установить фейковый (прим. редакции: поддельный, фальшивый) депозит" - объяснили разработчики.

"Многие крупные биржи могут принимать объёмные депозиты, так что хакер, скорее всего, без проблем сможет произвести обмен украденных токенов на другую криптовалюту, или фиатные деньги. Именно поэтому конечной целью хакера всегда будут оказываться криптобиржи - только там можно "обналичить" украденное".

За последние несколько дней хакер именно этим и занимался, отмечают в BleepingComputer. Злоумышленник устанавливал обширные депозиты с использованием токенов BTG на различных криптобиржах, а также, отправлял часть токенов к себе на кошелёк.

Впрочем, когда руководство бирж осознало, что за подобными махинациями стоит мошенник и отменило транзакции, оказалось слишком поздно, поскольку хакеру уже удалось вывести некоторую сумму токенов из криптобиржи, тем самым удвоив свои изначальные средства.

Чтобы предотвратить подобные действия, криптобиржи в последнее время занимались тем, что повышали объёмы депозитов, необходимых для подтверждения транзакций, однако, хакер подключал всё больше и больше майнерской мощи, что позволило ему захватить более половины хэшрейта в блокчейне BTG и это дало ему возможность и дальше проводить атаки.

Хакер уже смог заработать $18 миллионов

Команда разработчиков из Bitcoin Gold утверждает, что похищенные с криптобирж токены хакер выводит на адрес своего кошелька: GTNjvCGssb2rbLnDV1xxsHmunQdvXnY2Ft.

Как мы можем заметить, оборот по данному кошельку составил уже более 388,000 BTG.

В итоге получилось, что хакер не крал токены у простых пользователей, он обворовывал биржи. Впрочем, несмотря на то, что ни один пользователь не понёс убытков от действий хакера, такие атаки всё ещё представляют серьёзную опасность, поскольку они дестабилизируют финансовую основу бирж, которые, в свою очередь, для своей безопасности могут запретить пользователям выводить средства.

Таким образом, даже невзирая на тот факт, что пока никто из пользователей BTG ничего не потерял, не значит, что в будущем биржи не обанкротятся и не смогут выплатить пользователям деньги, эквивалентные их депозитам.

Ранее, хакер уже атаковал оригинальный биткоин

Как удалось выяснить одной из криптобирж, которая сотрудничала с Bitcoin Gold, пытаясь отследить хакера, злоумышленник (или группа злоумышленников) мог быть замешан в атаках на оригинальный биткоин в прошлом.

Bitcoin Gold - это достаточно популярная криптовалюта, появившаяся в результате форкинга от оригинального биткоина в ноябре прошлого года. На данный момент, BTG находится на 27 месте по рыночной капитализации. 

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