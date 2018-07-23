Запрет в ответ: Индия регулирует криптовалюты

Сообщается, что Центральный банк Индии признал необходимость введения особых мер по регулированию местного криптовалютного сектора. Это решение было принято на слушаниях Верховного суда в минувшую пятницу, несколько недель спустя после введения запрета на предоставление банковских услуг криптовалютным компаниям.

Ранее, в апреле, Резервный банк Индии (RBI) выпустил протокол, по которому всем финансовым институциям страны — в том числе и банкам — было запрещено предоставлять какие-либо финансовые услуги компаниям из криптовалютного сектора. Более того, данный протокол предписывал банкам ввести собственный запрет на обработку платежей своих клиентов, которые использовали фиатную валюту для того, чтобы купить криптовалюту со своих банковских счетов.

Судебные разбирательства в отношении общественных интересов, проведённые в Верховном суде Индии с целью регулирования криптовалютного сектора, привели к тому, что центральный банк освободил себя от какой-либо ответственности в принятии решений по данному вопросу, заявив, что установление политики по отношению к криптовалюте — это дело, которым должен заниматься Парламент, а не суды.

К всеобщему удивлению, Резервный банк Индии впоследствии заявил, что как центральный банк, ответственный за финансовое урегулирование внутри страны, он не провёл каких-либо собственных исследований, и даже не воспользовался консультацией от более осведомлённых лиц, прежде чем ввести запрет на криптовалюту в стране, что удержало местные банки от оказания услуг компаниям криптовалютного сектора, и в частности, криптобиржам.

Как уже сообщали в CCN ранее, на минувшей неделе, Верховный суд установил дату окончательных слушаний по данному вопросу. Очередное судебное разбирательство произойдёт уже в сентябре этого года. Также сообщается, что на этом слушании, с петицией выступят и сами представители криптовалютной индустрии, в попытке отменить введённый банковский запрет на операции с цифровыми деньгами. Более того, известно, что адвокат, представляющий центральный банк в суде, также подчеркнул необходимость урегулирования данного сектора.

Стоит отметить, что Financial Express также сообщили, что советник по особым делам из Резервного банка Индии, Шиям Диван, в своей речи, обращённой к главному судье, Дипаку Мисре, и судьям А. М. Канвилкару и Д. И. Чандрачуду, заявил, что есть высокая необходимость регулирования биткоина, и остальных криптовалют, чтобы "предотвратить проведение нелегальных транзакций" в стране. Во время слушаний, прошедших неделей ранее, генеральный прокурор Индии, К. К. Венугопал, также подчеркнул серьёзность данного дела, и отметил необходимость рассмотрения поданной петиции.

Смягчившееся отношение Резервного банка Индии к криптовалютам, которое начало возникать спустя годы публичных предупреждений от центрального банка, совпадает со сроками окончания временных правил по регулированию криптовалютного сектора, разработанных межправительственным комитетом, которому ранее было поручено сформулировать свод законов и норм для этой отрасли в стране.

Стоит также заметить, что в стране ходят слухи о том, что местные власти намереваются определить криптовалюты как ценные бумаги. Подобный шаг может привести к тому, что цифровые деньги в стране, а также рынки их сбыта будут регулироваться точно так же, как и традиционные финансовые рынки.