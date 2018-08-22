Молодые мамы и биткоин

В январе, Тиффани Бритт сделала довольно необычное заявление в приватной родительской группе в Facebook. Она спросила, не хочет ли кто-то из молодых матерей в группе совершить совместное капиталовложение в биткоин. В то время, она была обычной беременной женщиной на восьмом месяце. Она самолично вложилась в биткоин и заработала около $1,000 — согласитесь, неплохая сумма для новичка. Однако, этого ей было недостаточно — она хотела заработать ещё больше, и, как мы уже упомянули, она попыталась найти единомышленников в Facebook. Ответная реакция была на удивление положительной: почти 30 матерей отправили Бритт свои деньги — от 20 до 100 долларов каждая. Когда сбор был завершён, Бритт располагала суммой в $1,400, которые она инвестировала в биткоин (BTC) и Bitcoin Cash (BCH).

Все мы знаем, что такое криптовалюты — цифровые деньги, которые находятся вне закона, и передаются с помощью децентрализованной сети — блокчейна. Одни инвесторы остаются здесь надолго, другие — лишь изредка совершают инвестиции, но почти всё криптосообщество убеждено в том, что криптовалюты — это деньги будущего.

Однако, эта индустрия не является чисто мужской — сообщается, что число женщин-инвесторов постоянно растёт, как и их доходы.

Впрочем, нельзя сказать, что инвестирование в криптовалюты — это сложно. Бритт, например, по её собственным словам "не имела никакой финансовой подготовки, ни в одной из сфер по инвестированию". Тем не менее, она, как и все её подруги, долгое время искали и изучали информацию о стоковых рынках, прежде чем выйти в открытое криптовалютное море. Как и любой новый навык, умение инвестировать в криптовалюты занимает время на оттачивание. Затраченное время можно сравнить, например, со временем, уходящим на то, чтобы научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, или начать в совершенстве готовить блюдо по семейному рецепту. Плюс инвестирования в криптовалюты, отмечает Бритт, заключается в том, что вам не нужно никуда выходить, а всё что от вас требуется — это несколько часов в неделю и доступ в интернет, помимо скромных накоплений на банковском счету.

Существует также множество онлайн-сообществ, которые специализируются именно на объединении домохозяек и молодых матерей, с целью инвестирования в криптовалюты. Известны такие сайты, как, например, Криптомамочки. com, который позиционирует себя как "центр обучения криптовалютному инвестировнию", и представляет "дружелюбный форум". Стартовая ссылка на этом сайте приводит пользователям некоторую основную информацию о криптовалютах, и проводит краткий экскурс в то, как можно настроить свой криптокошелёк и как купить свои первые токены.

Арри Йу — президент компании Storm, создала "игровую платформу с микрозадачами", за выполнение которых пользователи могут получать награды в криптовалютах. Эта платформа построена на блокчейне, а сама Йу — такая же молодая мать, которая самостоятельно изучила криптовалютный мир. "В интернете полно свободных интернет-ресурсов," — говорит Йу. "Я скачала несколько аудиокниг, которые я прослушивала, пока везла детей в школу, или пока они спали. Каждое утро я понемногу изучала индустрию и читала новости. Я даже искала в Facebook людей, которые были бы хорошо осведомлены, и с некоторыми даже отправлялась на встречи, где мы обсуждали всё за чашечкой кофе".

Впрочем, инвестировать в криптовалюты всегда очень рискованно. Помните те $1,400, которые собрала Бритт? Сейчас они стоят около $550. Однако, как она сама утверждает, основной идеей был не заработок денег, а попытка разобраться в новой индустрии. "Я думаю, что основной целью всех наших инвестиций было узнать поближе эту индустрию. Каждая из нас потихоньку развивалась, искала новости, читала о новых технологиях", — объясняет Бритт.

Йу, наоборот, утверждает, что она сделала сотни на своих инвестициях, хотя она и не сфокусирована на быстрой прибыли. "Мне нравится то, чем я занимаюсь, но это не то, что меня прямо-таки восхищает", — говорит она. "Это просто начало чего-то большего. Вот это мне нравится больше всего".