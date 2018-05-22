Биткоин и Ethereum будут падать: мнение аналитиков

За последние 24 часа общая капитализация рынка криптовалют просела с $390 до $373 миллиардов, то есть почти на $17 миллиардов. Цена биткоина, на момент написания этой статьи, составила менее чем $8,300, а цена Ethereum, токена, образовавшегося из одноимённой сети, просела до $690.

Главные факторы, стоящие за просевшим рынком

Самая свежая коррекционная волна на крипторынке и последовавшее за ней мгновенное снижение цены биткоина, Ethereum и некоторых других топ-криптовалют, может быть связано, по мнению аналитиков, с тремя главными факторами: Bitfinex обновили политику вычета комиссии, скандал между двумя крупнейшими биржами Южной Кореи, UPbit и Bitnumb, а также инициальная распродажа биткоинов с оффшорных счетов Mt. Gox.

Как сообщили в CCN ещё 17 мая, Bitfinex запросили у некоторых пользователей номера их налоговых идентификаторов и социального страхования. Bitfinex — это компания, чьи штаб-квартиры находятся на Виргинских островах Великобритании и в Тайване.

Такой запрос многим показался довольно странным, ведь на Виргинских островах Великобритании нет налогов для криптоинвесторов, более того, этот регион известен своими мягкими регуляторскими требованиями, что привлекает туда "акул" криптобизнеса, таких как Bitfinex и несколько крупнейших ICO.

Впрочем, давление от глобального экономического и политического секторов, а, в особенности, от США, ощущается довольно серьёзно. Печальные известия будут ждать Виргинские острова, если США всерьёз решит скооперироваться с правительством этого региона, чтобы провести рейд на крупнейшие криптокомпании, которые пока ещё могут покупать и продавать криптовалюты без налогов и комиссии.

Выдержка из заявления команды Bitfinex на прошлой неделе:

"Правительство Виргинских островов Великобритании может вступить в диалог и обменяться информацией наших клиентов с крупными налоговыми службами. Это будет совершено на абсолютно законных основаниях, согласно законодательству Виргинских островов, Закону о налоговой отчётности по зарубежным счетам США (FACTA), и Единому стандарту отчётности по экономическому сотрудничеству и развитию (CRS)".

Основные торговые криптовалютные предприятия, такие как Whalepool, публично заявили о том, что они приостановят пользование услугами Bitfinex, до тех пор, пока политика налогообложения компании не изменится.

Таким образом, серьёзная распродажа активов крупнейших инвесторов-клиентов Bitfinex, которая пока является основной биржей, проводящей операции с парой BTC/USD, стала одним из главных факторов, который повлиял на просадки на крипторынке за прошлую неделю.

Южнокорейский сектор крипторынка только начал оправляться от скандала между UPbit и Bitnumb, связанного с результатами проведённого компанией Yoojin аудита бирж.

Крипторынок, скорее всего, быстро восстановится от удара со стороны Bitfinex, поскольку крупнейшие криптоинвесторы вряд ли долго будут искать альтернативу этой компании.

Однако, важнее будет восстановление южнокорейского сектора крипторынка. Пользователям криптобирж этой страны стоит, по мнению аналитиков, запастись доверием и терпением, поскольку лишь восстановившийся после ситуации с Bitfinex и южнокорейскими биржами крипторынок сможет вынести криптовалюты на новые высоты. В противном случае, нас будет ожидать крайне негативный сценарий.

Краткосрочный прогноз

В ближайшее будущее, к сожалению, заглянуть невозможно, поэтому, пока неясным остаётся то, как поведёт себя биткоин. Сможет ли он остаться выше уровня сопротивления на $8,200, или же предпримет очередное погружение до $7,000? Возможно ли, что токен сможет удержать свои позиции и скакнуть до $8,800, а затем и до $9,000? Эти, и многие другие вопросы пока остаются загадкой для аналитиков. Таким образом, нам остаётся только надеяться и ждать, а также держать руку на пульсе грядущих событий.