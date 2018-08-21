Задержан лидер мошеннической схемы Bitconnect

Высокопоставленный член компании Bitconnect был арестован в Дели, в аэропорту, по подозрению в причастности к мультимиллонной схеме Понци, которая уже успела попасть в СМИ ранее, в этом году.

Организацию Bitconnect изначально описывали, как многоуровневую маркетинговую венчурную систему, где бот-трейдер генерирует прибыль для своих инвесторов. Средства могут быть депонированы в системе, заблокированы на какое-то время без возможности выдачи, а затем возвращены с небольшим процентом. Инвесторов также вознаграждали по реферальной системе, за то, что они приводили в схему новых людей.

Проект долгое время открыто рассматривался как мошенническая схема, в том числе и довольно влиятельными людьми и членами криптосообщества. Эксперты указывали на то, что в документации проекта говорилось о слишком высокой прибыли, даже невозможной, а это является одним из классических признаков мошеннической схемы, использующийся для заманивания наивных инвесторов. Тем не менее, это не оттолкнуло инвесторов, которые действительно считали данную организацию вполне легальной.

Сообществу стало ясно, что данный проект является обычной мошеннической пирамидой, когда команда Bitconnect закрыла свою криптобиржу, BCC, а затем и инвестиционную платформу, после того, как они получили предупредительное письмо с требованием прекратить деятельность от техасских регуляторов. Впрочем, перед самым своим закрытием, данный ICO стремился выудить у инвесторов как можно больше денег, несмотря на то, что в него уже были вложены миллионы долларов.

Глава подразделения Bitconnect по азиатскому региону, Дивиеш Даржи, как раз совершал перелёт из Дубая в индийскую столицу в пятницу, когда его задержали сотрудники отдела уголовного розыска (CID).

Профиль Даржи на профессиональной платформе LinkedIn описывает его как учителя с 25-летним опытом, который имеет учёную степень в экономике, бакалавра права, а также управляет двумя бизнесами: криптовалютным трейнинговым институтом в Сурате, а также компанией Navivan, занимающейся разработкой решений для бизнесов в сфере фитнеса. О Bitconnect в его профиле не говорится ни слова.

Глава полиции (DGP), Ашиш Батия, заявил:

"Злоумышленники даже выпустили собственные 'Bitconnect токены' вскоре после демонетизации. Они успешно продвигали свой проект в СМИ по всему миру. Они соблазнили инвесторов обещанием 60% прибыли ежемесячно, а также различными наградами за сотрудничество с системой рефералов".

Несмотря на то, что проект имеет рыночную капитализацию в размере $6 миллионов, Bitconnect всё же будет удалён с последней биржи, торгующей им, в сентябре, что сделает из него мёртвый токен, не имеющий рынков сбыта.

Данное дело связывают с другим мошенническим проектом, Guarajat, который вовлёк членов индийского правительства в схему по отмыванию денег, куда был вовлечён также и Bitconnect. Другие же члены мошеннической группировки, занимавшиеся Bitconnect, Сатиш Кумбани, Дхавал Мавани и Суреш Горасия, пока ещё не были задержаны. Следствию удалось выяснить, что строитель из Сурата, Шаилеш Бхатт, мог похитить Дхавала Мавани и Пиюша Савалия, промоутеров Bitconnect, чтобы вернуть вложенные в компанию деньги, а сам он, также был похищен и ограблен суперинтендантом полиции и девятью другими сотрудниками полиции, имеющих связи с Налин Котадия, бывшим членом законодательного собрания (MLA) ведущей политической партии Индии. Сообщается, что злоумышленники, похитившие $1.8 миллиона у Шаилеша Бхатта, в данный момент находятся в бегах, чтобы избежать правосудия.