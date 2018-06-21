IOST, ETC и NANO: топ-перформеры за последние 24 часа

Крипторынок пока демонстрирует знаки того, что в нём пока теплится жизнь и он готов расти даже несмотря на взлом криптобиржи Bithumb, который произошёл вчера, перевернув ситуацию на многих рынках. Криптотрейдеры отметили, что биткоину (BTC) удалось удержаться на ногах после удара, он уцелел несмотря на взлом. Криптокороль потерял лишь небольшую сумму, в рамках, скорее, погрешности, в размере 1.3%, и с того момента уже успел оправиться и даже немного вырасти. На момент написания этой статьи, его стоимость составляет $6,769: рост в 1.72%.

Учитывая стабильность цены биткоина (BTC), общая капитализация рынка смогла немного вырасти — на почти $10 миллиардов. Таким образом, со вчерашнего уровня в $282 миллиарда она выросла до $290 миллиардов. Это довольно широкий шаг, который как раз и был нужен крипторынку для того, чтобы восстановиться и начать расти в очередной раз.

За прошедшие 24 часа, лишь некоторые топ-криптовалюты смогли впечатлить нас своими зелёными процентами.

Среди наиболее удачливых оказались, как это уже принято, альткоины:

IOSToken (IOST) стал одним из наиболее успешных криптоактивов, проявивших себя очень хорошо за прошедшие 24 часа. Этот токен ранее взлетал до уровня в $0.033, а на данный момент, стабильно колеблется возле $0.313. IOST, за прошедшие 24 часа, вырос на 6.42%, что позволило общему рынку нарастить нужные объёмы капитализации.

Ethereum Classic (ETC) также оказался в тройке лидеров. С тех пор, как криптобиржа Coinbase приняла решение добавить токен в свои списки, его дела явно пошли в гору. На момент написания этой статьи, токен торгуется на уровне $17.09, поднявшись на 13% за прошедшие 24 часа.

Список дополняет Nano (NANO). Этот альткоин также продемонстрировал довольно серьёзный рост за последние сутки. На момент написания этой статьи, токен вырос на 10% за тот же таймфрейм, что и его конкуренты, и теперь торгуется у отметки в $2.97.

Последним в списке числится Basic Attention Token (BAT). Данный альткоин, за последние 24 часа смог вырасти на 12.55%, и на момент написания этой статьи уже торгуется на уровне в $0.277, что для этого токена — неплохой результат.

Подводя итог, можно сказать, что на текущий момент весь крипторынок испытывает облегчение, которое, впрочем, может быть немного подорвано подходящими выходными. Хакерские атаки на Coinrail и Bithumb, как мы можем увидеть, не сильно испугали инвесторов.

Доктор Роберт Статика, эксперт в сфере кибербезопасности, который также является специалистом в области криптовалют и блокчейна, рассказал о том, как оба взлома сказались на будущем всего крипторынка. Один из наиболее серьёзных вопросов, который задавали ему почти все инвесторы, с которыми он имел возможность пообщаться: как будут сказываться хакерские атаки на институциональных инвесторах, которые пока ещё, по всей видимости, не пришли к общему выводу касательно криптоиндустрии?

Статика ответил на этот вопрос так: "Институциональные инвесторы очень хорошо знакомы с риском. В опасных условиях они чувствуют себя довольно комфортно. Но, всё же, они дважды будут думать перед тем, как поместить все свои активы в какую-то одну криптобиржу. Скорее всего, средства будут распределены между 2-5 другими криптобиржами, потому что так будет безопаснее".