Новая криптовалюта создаст новое государство

Blue Frontiers — это компания, которая намерена построить настоящее плавучее государство с собственной системой управления. В этом государстве вся экономика будет построена вокруг криптовалюты.

Согласно данным на официальном веб-сайте, технология "плавучие острова" — решение всех проблем любого централизованного государства: неэффективности управления, коррупции, субъективности чиновников и т. д.

Сам проект тесно связан с криптовалютой — кстати, на сайте говорится о том, что "плавучие острова" — это воплощение идей о децентрализации. Цель проекта также заключается в создании территории, где "может произойти эволюция сообщества и способов управления".

"Правительства больше не будут представлять из себя монополии, разрешающие людям жить на их территории и вести коммерческую деятельность", — говорится в описании к проекту.

Varyon — это криптовалюта, которая финансирует строительство плавучих островов, и которая будет использоваться как основная валюта в "SeaZones". Согласно технической документации этого токена, он предоставит "нужную гибкость валюты в любой сфере деятельности".

На данный момент, компания ведут переговоры с правительством Французской Полинезии. Натали Мецца-Гарсиа сообщила в своём интервью для CNBC: "Разрешение проекту вести свою деятельность на Полинезийских Островах — это важное решение. В этом регионе вся суша держится на кораллах, и она запросто исчезнет в море, как только уровень воды поднимется".

Однако, в технической документации говорится о том, что вся конструкция будет мобильной, то есть плавучие здания "смогут быть перемещены, в зависимости от нужд, и образовывать новые города, кварталы, даже целые штаты в международных водах".

Мецца-Гарсиа заявила: "Если вы не хотите жить в определённом государстве, то вы сможете просто собрать вещи, открепить свой дом и уплыть к другому острову".

Первая ступень проекта будет закончена к 2022 году и обойдётся создателям в $50 миллионов, сообщают CNBC. Изначально, будет построено 300 домов.

Этот амбициозный проект, впрочем, поднимает ряд интересных вопросов о легальности и правовой системе в целом.

Согласно уставу ООН, искусственные острова подчиняются законам ближайшего государства (в районе 200 морских миль), если они будут находиться вне досягаемости любого из государств, то там вполне могут быть установлены свои законы.

Впрочем, микрогосударства обычно не воспринимаются всерьёз. Обычно, микрогосударства провозглашают независимость, но при этом не считаются с четырьмя критериями ООН: определённая территория/постоянное население/органы власти/способность и возможность взаимодействия с другим государством. Эти критерии обеспечивают безопасность и обеспечивают защиту от ситуаций, в которых может возникнуть война на почве интервенции, захвата страны.

Изначально, микрогосударства начали появляться как протест (независимый штат Арамоана, отделившийся от Новой Зеландии в 1980, а затем снова интегрировавшийся с ней), как шутка (Королевство Милости, образовавшееся в восточном Лондоне, в одном из многоэтажных домов в 2005 году), как концептуальное искусство (Эргалэнд-Варгалэнд, созданное двумя шведскими художниками, которое однажды выросло до 980 человек).

Таким образом, если этот проект вырастет до внушительных размеров, то его идея о создании "свободного от политики человечества" сможет привлечь внимание многих людей. Правительства уже не смогут игнорировать такое микрогосударство.