Анализ BTC

В данной статье мы рассмотрим, как ведёт себя главная криптовалюта на рынке. За прошедшую неделю, в трейдинге приняли участие более чем 378,000 биткоинов, что привело к бычьим позывам на рынке (на графике ниже они отражены в виде зелёных столбцов).

4-часовой график пары BTC/USD

Пара BTC/USD, на момент написания данной статьи, торгуется у $6,462, оказываясь зажатой между EMA50 и SMA100. Также, паре недавно не удалось захватить барьер на $6,560 — точка консолидации цены. Выше данного уровня, пара может обрести потерянный 8 августа бычий тренд, который начнётся с $6,717. Захват данной точки станет очевидным продолжением бычьего забега.

Затем, токен может пройти очередную точку консолидации, которая расположена на $6,750.

Оттуда, и до SMA200 (проходящей у $7,159) у пары BTC/USD будет лишь один промежуточный барьер — $7,100.

В среднесрочной перспективе, уровень Fib указывает нам на первую ключевую позицию — $7,152 (которая находится практически на одном уровне с вышеупомянутым барьером), затем, токен ожидает психологический барьер на $8,000 (38.2% уровень Fib), последний среднесрочный барьер будет расположен у 50% уровня Fib — $8,725. Достигнув этой точки, токен нивелирует негативный тренд, взятый в феврале.

Ближайшая точка, на которую стоит явно обратить внимание — $5,895, поскольку она, возможно, откроет дорогу вниз. Впрочем, до этой позиции, токен ещё может встретить точку сопротивления, расположенную на $6,200, а также линию тренда, которая проходит вдоль дна долгосрочного медвежьего канала — это две сигнальных позиции.

В то же время, закрытие пары ниже $5,770 подтвердит наличие медвежьего тренда, что отменит любые бычьи бега на ближайшее время. В настоящий момент, токен угрожающе близок к опасной точке $6,450, которая открывает снизу опасную зону, и любые негативные новости могут запросто спровоцировать отрицательный тренд, который увлечёт токен к новым годовым минимумам.

Индикатор MACD на недельном графике говорит о том, что индикатор настроился на среднесрочный бычий тренд, проделав огромную работу по его приближению. Впрочем, это было бы невозможно без сильного прироста капитала за прошедшую неделю, который оказался жизненно необходим токену.

Индикатор MACD на 24-часовом графике также подстроился на бычий тренд.

Индекс направленного движения на недельном графике демонстрирует рост уровня продаж, а уровень покупок не показывает нужного прироста, который бы спровоцировал новый тренд. ADX за неделю также довольно ленив и проходит ниже 20, что говорит о недостаточной силе нового тренда.

ADX за 24 часа тоже пока что не может повлиять на рынок, хотя он и демонстрирует прирост необходимых для быков сил.

В краткосрочной перспективе, на 4-часовом графике, уровень покупок стоит выше продаж, хотя ADX здесь уже ничем не помогает.

Таким образом, наиболее вероятным сценарием, по мнению аналитиков, будет среднесрочный бычий тренд, который, впрочем, будет довольно ленив на своих ранних стадиях, и неизвестно, исправится ли ситуация в ближайшее время, поскольку, как уже было сказано, пара BTC/USD лежит вблизи опасной зоны, так что стоит понаблюдать за развитием событий. Рынок ожидает новых триггеров, прежде чем предпринять какие-либо действия.