Tkeycoin развод или нет: Вся правда

Инвесторы стран Персидского залива включили в стратегию по зарубежным инвестициям покупку цифровой монеты TCD IT-проекта Tkeycoin DAO. Эксперты объясняют это тем, что крупные арабские инвестфонды сегодня проводят диверсификацию своих активов в направлении самых современных инфраструктурных и инновационных проектов. Крупные капиталы ОАЭ видят большой потенциал в криптовалюте, актуальность которой заключается в возможности получать прибыль не только на внешнем, но и на внутреннем рынке, не нарушая шариатских запретов на спекуляции с фиатными деньгами и ростовщичество, за счёт её роста. Объективный анализ мартовского прогноза увеличения биржевого курса монеты TCD на 450% за 12 месяцев указывает на реальность этого сценария. Последняя волна инвестиций принесла Tkeycoin $12 млн., констатирует "Вести Финанс".

Значительные преференции от вложений в TCD арабские инвесторы рассчитывают получить на фоне неопределенности с валютными трендами, обусловленной растущей геополитической нестабильностью, риски от которой сегодня приходится учитывать как никогда раньше. Независимость Tkeycoin от рыночных колебаний и механизм прямого взаимодействия между контрагентами по технологии блокчейн гарантируют инвесторам нахождение в прибыльной зоне даже при самой неблагоприятной ситуации на внешних финансовых рынках.

"Это очень своевременный проект. Мы живем в постиндустриальном мире, где потребление выходит на новый уровень. Получение услуг через монеты TCD напрямую от продавца к покупателю очень привлекательно. Это позволит ускорить торговый оборот, обезопасить сделки и повысить потребление. Хорошие перспективы.", — комментирует ситуацию управляющий партнер Custodian Андрей Плотников.

В процессе развития проекта Tkeycoin неоднократно объявлялось о том, что в его финансировании планируют принять участие не только арабские, но и азиатские инвесторы. В южнокорейских СМИ недавно появилась резонансная информация о том, что представители Юго-Восточной Азии завершили изучение возможностей TCD и готовы инвестировать в российскую криптовалюту. Если азиатские инвестиции придут в следующем квартале, то стоимость цифровых активов Tkeycoin может за короткий промежуток времени вырасти до 400-2000 процентов. В этом контексте специалисты BitTelegraf INC говорят, что самые осторожные оценки потенциала TCD указывают на возможность роста её стоимости до $453 к концу четвертого квартала текущего года.

В основе Tkeycoin лежат уникальные разработки, которые можно использовать в традиционной финансовой системе. В связи с этим она рассматривается не только как объект инвестирования, но и как эффективный операционный инструмент, как для банков, так и для обычных пользователей.

"Сейчас очень мало проектов, принимающих деньги на расчетные счета легально зарегистрированных компаний. И я бы доверял скорее им, чем сомнительным ICO, разбросанным по разным странам и совершающим все инвестиционные операции только в криптовалютах", — такое мнение высказал трейдер Вишал Гупта, основатель криптобиржи Binex. Trade.

Благодаря технологиям Tkeycoin банки могут экономить в среднем до $5-6 на каждой транзакции, сократив общие операционные издержки до десятков миллионов долларов в год. TCD может выступать валютой-посредником, которая позволит каждому легко обменивать любые другие валюты на платформе Tkeycoin Core. Широкие возможности Tkeycoin в плане интеграции блокчейна в банковскую сферу, обеспечения надёжно защищённых вложений и операций в правовом поле, свидетельствуют о долгосрочности и перспективности проекта.