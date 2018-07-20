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Мнение эксперта Криптобиржи Аналитика
Автор Никита Лисицын

Великобритания просит урегулировать криптовалюту

Экономика » Криптовалюты » Аналитика

Впрочем, крупные финансовые менеджеры Великобритании далеко не единственные, кто подчеркнул необходимость усиления контроля за криптовалютами — инсайдеры индустрии также настаивают на введении новых правил в отношении цифровых денег.

Исполнительные директоры из таких компаний, как Wealthify, Nutmeg и Scalable Capital уже подали заявления в управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA). В их запросах было сказано, что регуляторы должны принять более агрессивную позицию по отношению к криптовалютам, поскольку их пользователи рискуют полностью лишиться своих денег.

В настоящий момент, деятельность финансовых менеджеров находится под жёстким контролем регуляторов со стороны FCA, в то время как криптовалюты практически не ощущают на себе подобного давления и, по сути, остаются неприкосновенными.

"FCA очень медлительны"

"FCA очень медлительны" — заявил Ричард Тео, основатель и исполнительный директор компании Wealthify. "Нам, например, как и любой полностью регулированной организации, нужно выполнить целый ряд проверок и уладить множество формальностей, прежде чем вступить в деловые отношения с клиентом. Но также, любой клиент может без проблем и формальностей купить биткоин. Хотя инвестиции в биткоин гораздо более рискованны. Поэтому FCA стоит как можно скорее заняться вопросом регулирования криптовалют".

Основатель и директор компании Scalable Capital, Саймон Миллер, соглашается со словами Тео: "Люди видят криптовалютный бум и они решают, что могут быстро сделать очень много денег на этом. Но это совсем не одно и то же, что и инвестирование — это, скорее, спекулирование. Но в то же время, это очень опасная сфера и её определённо стоит урегулировать". Он также подчеркнул, что продолжительное вещание в СМИ, которое постоянно касается криптовалют, определённо помогает им захватить всё большую аудиторию, но в то же время, традиционные инструменты и методы инвестирования "выставляются в невыгодном свете".

Этого же мнения придерживается и глава отдела исследований торговых активов и фондов в Nutmeg, Джеймс МакМанус: "В СМИ только и говорят, что об огромных заработках на криптовалютах, но про огромные потери почему-то все молчат. Возможно, уже давно пришло время, когда регуляторам стоит поближе заняться вопросом криптовалют".

Все трое также утверждают, что их опасения связаны не с тем, что их компании теряют клиентскую базу, которая переходит в криптоиндустрию, а они обеспокоены тем, что криптовалюты сопряжены с очень высоким риском.

Крупные личности криптоиндустрии также хотят её регулирования

Призыв регуляторов принять новые меры исходит не только со стороны финансовых менеджеров. Райян Загон, глава отдела по отношению с регуляторами в Ripple, заявил ранее в этом году, что "криптоиндустрии определённо нужно больше ясности, прозрачности и новых законов".

"Пришло то самое время, когда регулятором нужно уже "ждать и наблюдать" за поведением криптовалют, а принимать активные меры" — добавил он.

Поддерживая всеобщие настроения, была создана саморегулирующая компания CryptoUK для сотрудничества с регуляторами Великобритании. Председатель компании, Икбал Гандхэм, описал CryptoUK как "тело, которое наращивает массу за счёт растущей аудитории в Великобритании, распространяя среди людей информацию о том, что такое криптовалюты на самом деле".

Однако, несмотря на такой широкий резонанс, пока в Великобритании не было принято каких-либо действий по регулированию криптовалют.

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