Миллионерам нужна помощь с криптовалютой

Всего лишь 34.6% современных "цифровых" миллионеров пользуются услугами инвест-менеджеров.
Сегодня, компания Capgemini опубликовала результаты проведённого ей опроса, из которых видно, что почти 29% современных миллионеров, получивших огромные состояния благодаря криптовалютам, проявили высокую заинтересованность в развитии своего капитала, но не получают адекватных советов от своих инвест-менеджеров.
Информация была получена из ежегодного опроса компании Capgemini, World Wealth Report. Последнее издание этого опроса показало, что вдобавок к уже упомянутым 29%, ещё 26.9% криптомиллионеров пока не задумывались об инвестировании, хотя и знают о такой возможности. То есть, почти половина всех новоиспечённых миллионеров знают, либо заинтересованы в криптоинвестициях.
Время "закупаться"?
Capgemini — это парижская компания, занимающаяся бизнес-консалтингом. Она определяет криптомиллионеров как людей, имеющих как минимум $1 миллион, свободный для инвестирования. Более того, эти средства хранятся в валютах/цифровых активах, а не в автомобилях, недвижимости, либо произведениях искусства. В начале 2018 года, в мире насчитывалось около 15.2 миллионов таких людей. На данный момент, этот социальный сектор контролирует почти $70 триллионов. В недалёком будущем, к 2025 году, Capgemini рассчитывают, что эти люди будут контролировать уже почти $106 триллионов.
Опрос также показал, что 71.1% молодых миллионеров (в возрасте до 40 лет), уделяют очень высокое внимание советам и информации о криптовалютах от своих инвест-менеджеров, как и 13% миллионеров, в возрасте от 60 лет и старше.
По общим подсчётам, лишь 34.6% миллионеров говорят, что они пользуются услугами индивидуальных инвест-менеджеров.
Таким образом, кажется, что тренд на услуги инвест-менеджеров остался немного позади. Это, впрочем, вполне объясняет такой неожиданный всплеск среди криптовалютных хедж-фондов, которых за прошлый год появилось по меньшей мере 167. За 2017 год все эти фонды сумели значительно увеличить свою прибыль.
Тем не менее, даже в этом году мы уже смогли наблюдать за появлением таких крупных финансовых институций, как венчурный фонд от корпорации Rockfeller, Venrock, который начал вести свою деятельность ещё и в криптоиндустрии. Вдобавок, появились ещё несколько новых криптоинвестиционных фондов от таких финансовых гигантов, как BlackRock и Goldman Sachs. Даже фонд Soros Fund Management, несмотря на весь скептицизм по отношению к криптовалютам от Джорджа Сороса, создателя этой фирмы, не пожелал оставаться в стороне, и пополнил криптовалютный сектор в апреле.
Впрочем, довольно интересен и тот факт, что вчера издание Financial Times сообщило о резком падении прибыльности криптовалютных хедж-фондов, чья прибыль, за этот год, уже уменьшилась на 35%, а 9 из них и вовсе прекратили своё существование.
Если говорить о благосостоянии состоятельных криптоинвесторов — вчера, самопровозглашённый биткоиновый миллионер был задержан в нетрезвом состоянии и оштрафован за "пьяный дебош" в британском отеле в Ньюквее, что находится на побережье Кельтского моря. В отеле, где он остановился, произошёл пожар. Сам миллионер пытался прорваться через работавших на месте пожарных, мешая им исполнять свои обязанности. "Да я ср* больше, чем вы в год зарабатываете" — выкрикивал он, согласно сообщению Plymouth Herald.
План не удался. Жители Великобритании приехали в "пугающую" страну и увидели все сами.
В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.
В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.
Как разрушить империю американского однополярного мира? Как США захватили Польшу? Почему колониальная администрация Польши подставляет ее под ответный ядерный удар в угоду заокеанских хозяев? И удастся ли им там отсидеться? На эти темы говорили в авторской передаче "Необычная неделя" главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной Думы Евгений Федоров.