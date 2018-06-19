Миллионерам нужна помощь с криптовалютой

Всего лишь 34.6% современных "цифровых" миллионеров пользуются услугами инвест-менеджеров.

Сегодня, компания Capgemini опубликовала результаты проведённого ей опроса, из которых видно, что почти 29% современных миллионеров, получивших огромные состояния благодаря криптовалютам, проявили высокую заинтересованность в развитии своего капитала, но не получают адекватных советов от своих инвест-менеджеров.

Информация была получена из ежегодного опроса компании Capgemini, World Wealth Report. Последнее издание этого опроса показало, что вдобавок к уже упомянутым 29%, ещё 26.9% криптомиллионеров пока не задумывались об инвестировании, хотя и знают о такой возможности. То есть, почти половина всех новоиспечённых миллионеров знают, либо заинтересованы в криптоинвестициях.

Время "закупаться"?

Capgemini — это парижская компания, занимающаяся бизнес-консалтингом. Она определяет криптомиллионеров как людей, имеющих как минимум $1 миллион, свободный для инвестирования. Более того, эти средства хранятся в валютах/цифровых активах, а не в автомобилях, недвижимости, либо произведениях искусства. В начале 2018 года, в мире насчитывалось около 15.2 миллионов таких людей. На данный момент, этот социальный сектор контролирует почти $70 триллионов. В недалёком будущем, к 2025 году, Capgemini рассчитывают, что эти люди будут контролировать уже почти $106 триллионов.

Опрос также показал, что 71.1% молодых миллионеров (в возрасте до 40 лет), уделяют очень высокое внимание советам и информации о криптовалютах от своих инвест-менеджеров, как и 13% миллионеров, в возрасте от 60 лет и старше.

По общим подсчётам, лишь 34.6% миллионеров говорят, что они пользуются услугами индивидуальных инвест-менеджеров.

Таким образом, кажется, что тренд на услуги инвест-менеджеров остался немного позади. Это, впрочем, вполне объясняет такой неожиданный всплеск среди криптовалютных хедж-фондов, которых за прошлый год появилось по меньшей мере 167. За 2017 год все эти фонды сумели значительно увеличить свою прибыль.

Тем не менее, даже в этом году мы уже смогли наблюдать за появлением таких крупных финансовых институций, как венчурный фонд от корпорации Rockfeller, Venrock, который начал вести свою деятельность ещё и в криптоиндустрии. Вдобавок, появились ещё несколько новых криптоинвестиционных фондов от таких финансовых гигантов, как BlackRock и Goldman Sachs. Даже фонд Soros Fund Management, несмотря на весь скептицизм по отношению к криптовалютам от Джорджа Сороса, создателя этой фирмы, не пожелал оставаться в стороне, и пополнил криптовалютный сектор в апреле.

Впрочем, довольно интересен и тот факт, что вчера издание Financial Times сообщило о резком падении прибыльности криптовалютных хедж-фондов, чья прибыль, за этот год, уже уменьшилась на 35%, а 9 из них и вовсе прекратили своё существование.

Если говорить о благосостоянии состоятельных криптоинвесторов — вчера, самопровозглашённый биткоиновый миллионер был задержан в нетрезвом состоянии и оштрафован за "пьяный дебош" в британском отеле в Ньюквее, что находится на побережье Кельтского моря. В отеле, где он остановился, произошёл пожар. Сам миллионер пытался прорваться через работавших на месте пожарных, мешая им исполнять свои обязанности. "Да я ср* больше, чем вы в год зарабатываете" — выкрикивал он, согласно сообщению Plymouth Herald.