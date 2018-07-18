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Автор Никита Лисицын

IBM делает новый шаг к паритету доллара и USD Anchor

Экономика » Криптовалюты » Аналитика

Несмотря на существующие запреты, ограничения и критику, криптомонеты, привязанные к резервным мировым валютам — доллару и евро — все же пробивают себе дорогу. К этой гонке присоединилась и глобальная корпорация IBM, которая заявила о создании "стабильной криптовалюты" (stablecoin), гарантированной фиатными долларами.

Одни этот проект сравнивают с Tether (привязан к доллару), другие вспоминают свежий пример EURS (привязан к евро). В любом случае, проекты направлены на разработку платформ, которые будут сохранять скорость проведения операций в блокчейне и снижать волатильность.

Но пока рано говорить кто кому будет конкурентом, а кто нет — проект только начинается. "Мы действительно хотим, чтобы всевозможные цифровые транзакционные сети урегулировали свои транзакции с цифровой фиатной валютой в тех же блокчейнах", — сказал Джесси Лунд (Jesse Lund), руководитель направления развития блокчейна для финансовых организаций в IBM.

Проект стабильной криптовалюты расширяет для IBM границы партнерства со Stellar, подписанном в октябре 2017 года, когда корпорация приступила к изучению возможностей токена XLM для осуществления трансграничных переводов в ряде островных стран Тихого океана. С тех пор IBM пыталась перенести этот опыт на более широкомасштабную сеть.

IBM выбрала Stellar после длительного изучения различных платформ, в том числе Hyperledger Fabric. Привлекательным стал опыт команды проекта по проведению трансграничных платежей, хорошая масштабируемость протокола и отсутствие майнинга в системе. В последнее время превосходство Stellar перед Hyperledger Fabric отмечают многие пользователи.

Определившись с платформой, IBM заключило соглашение со стартапом Stronghold для выпуска токена USD Anchor на базе блокчейна Stellar и в привязке к доллару США в соотношении один к одному. Stronghold недавно с гордостью объявил о завершении сбора средств на реализацию проекта, направленного на развитие торговли, быстрого обмена активами и повышению скорости транзакций в финансовой системе в рамках платформы Stellar. "Процесс плавного управления и продажи активов любой формы — от цифровых валют к традиционным — должен развиваться, — отметил со-основатель и технический директор Stronghold Шон Беннетт (Sean Bennett) в пресс-релизе. — Токены, поддерживаемые активами, могут обеспечить беспрепятственный доступ ко всем валютам, улучшая глобальное движение денег".

"Гарантийный фонд" обеспечения криптовалюты в фиате будет храниться на счете трастовой компании Prime Trust и застрахован Федеральной корпорацией страхования депозитов (FDIC) — (аналог российского Агентства по страхованию вкладов (АСВ)). На дверях всех банков-членов системы страхования вывешены специальные наклейки, которые являются частью "общественного договора" о государственной защите сбережений на сумму до $250 тыс. в каждом банке системы в размере 100%. Такая система повышает доверие к банковским организациям и может существенно продвинуть доверие частных инвесторов к криптовалютам.

Генеральный директор Prime Trust Скотт Перселл (Scott Purcell) сказал, что компания прошла полный аудит и сотрудничает с такими застрахованными FDIC учреждениями, как Банк Америки и Pacific Mercantile Bank, имеет аналогичные соглашения с другими эмитентами стабильных криптовалют, включая TrueUSD и жестко придерживается правила KYC/AML проверки владельцев токенов, как во время внесения, так и снятия средств. Не исключено, что такие меры стали результатом переговоров, которые корпорация вела с представителями центральных банков ряда развитых стран.

Ранее в СМИ проходили сообщения, что корпорация будет сотрудничать с Signature Bank из Нью-Йорка, но традиционные финансовые институты пока еще робеют при работе с криптовалютами и иными блокчейн-активами, поэтому такой альянс не состоялся. Первыми участниками станут институциональные инвесторы, которым необходимо осуществлять трансграничные финансовые операции и тем клиентам IBM, кто располагает криптовалютой и стремится "пустить ее в оборот как можно скорее", сказал Лунд. Он также добавил: "Я думаю, вы определенно увидите до конца года некоторые решения, которые IBM поддерживает в рамках этого проекта". Позитив ожиданий USD Anchor немного тускнеет из-за поверхностного сходства с Tether. Фиатная валюта депонируется контрагентом (Tether в случае USDT, Prime Trust в случае USD Anchor) на счетах в банках, а затем "уравновешивается" токеном на блокчейне. "Вы не можете говорить о нашей концепции, не вспоминая при этом Tether, — признал Лунд. — Но есть определенные различия между Tether и тем, что делаем мы".

За этим высказываем кроется уверенность в поддержке FDIC и трастовой компании с лицензией. Для американского финансового рынка это — не пустые звуки, поскольку за каждой лицензией стоит серьезная проверка финкомпании со стороны финрегуляторов. Репутация токен USDT уже сложилась — его используют трейдеры преимущественно для быстрого перемещения ценности с криптовалютных бирж и на них ("шортят") для арбитража.

IBM предполагает что Anchor будет использоваться в более широкой палитре случаев — от платежей до отслеживания "происхождения" продуктов питания в глобальных торговых цепочках. IBM тратит средства, заработанные когда-то на разработке железа и традиционного софта, на развитие экосистем различных криптовалют и блокчейнов. "Мы представляем себе сеть, в которой есть несколько различных классов активов. Вы можете иметь цифровые евро, цифровые доллары, цифровые килограммы — и все они при этом действительно работают в одних и тех же сетях, — рассказывает сказал Лунд. Он утверждает, что это обеспечит практические выгоды для бизнеса. свидетельством тому — еще один проект развития корпорации — партнерское соглашение с финтех-стартапом Veridium Labs для выпуска токена Verde на блокчейне Stellar. Инициатива была направлена на токенизацию торговли неиспользованными квотами на углеродные выбросы

Кроме того IBM подписала соглашение с австралийским федеральным ведомством решений в области блокчейн, автоматизации и искусственного интеллекта (AI). Глава Азиатско-Тихоокеанского региона IBM Харриет Грин сообщила Bloomberg, что новое партнерство предоставит гражданам Содружества доступ к "величайшим технологиям мира" через многие правительственные агентства". Грин также рассматривает сделку как важный шаг для Австралии, работающей над "безбумажным будущим" в разных сферах юрисдикции государства, включая налогообложение и пограничный контроль. Напомним, что четвертый по величине в мире криптообмен по суточным объемам торгов, Huobi, подтвердил, что он начал торговать на своей новой австралийской платформе, а новый генеральный директор Huobi Australia заявил, что биржа "стремится к партнерству с растущим числом австралийских блокчейн-проектов глядя на список на растущем рынке".

IBM не одинока в своих попытках выработать стабильные криптовалюты. На прошлой неделе мальтийская компания Stasis объявила в выпуске EURS — обеспеченную евро стабильную криптовалюту на базе стандарта EIP-20 Эфириума. В компании отмечают, что EURS была специально разработана для удовлетворения растущего спроса на криптовалюты от европейских институциональных инвесторов

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