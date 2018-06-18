Станет ли очередной экономический кризис концом для криптовалют?

Блокчейн — это новая технология, интерес к которой появился благодаря ажиотажу вокруг основного продукта, построенного на ней — криптовалюте. С начала 2018 года, вместе с падением цен ведущих токенов, понизился и общий интерес к блокчейну. Это можно отчётливо увидеть на скриншотах из Google. Trends, приведённых ниже: пик популярности по запросам "блокчейн" и "биткоин" пришёлся как раз на декабрь 2017 года. Глядя на эти графики, многие из вас, вероятно, зададутся вопросом: это конец для криптовалют и блокчейна? И, что более важно, особенно для инвесторов: смогут ли блокчейн и цифровые валюты пережить следующий дефолт?

Как мы видим, количество запросов по терминам "блокчейн" и "биткоин" следовало по одному и тому же паттерну. За прошедшие несколько месяцев, количество запросов, связанных с биткоином, существенно уменьшилось. Это было связано с понижением цены этого токена с $20,000 в декабре прошлого года, до $6,400 (на момент написания этой статьи). Но вряд ли мудрых инвесторов волнует цена биткоина — нужно смотреть дальше, на глобальную экономику. Что произойдёт с блокчейном после очередного финансового кризиса? Учитывая тот факт, что технология блокчейн, как и интерес к ней, начали расти относительно недавно — в 2010 году, стоит вспомнить, что это как раз было то самое время, когда американская, как и мировая экономика, всё ещё оправлялась от недавнего дефолта. Да, до сих пор есть некоторые страны с нестабильной экономической ситуацией, например, Испания, Италия, Греция и другие, но мир сейчас, всё же находится в более экономически-стабильных условиях, чем в 2007–2008 годах. Однако, именно США представляют собой самый большой финансовый рынок в мире, и каждый раз, когда он "кашляет" — весь мир "заболевает гриппом".

История циклична

Если спросить у Google, когда произойдёт следующий кризис, вы сможете найти в интернете множество статей на этот счёт, в каждой из которых приведены свои причины, которые могут его вызвать. Но, на этот счёт ясно одно — кризис обязательно случится. Об этом нам говорит множество различных индикаторов. Всё вокруг буквально шепчет нам о том, что мы всё ближе подходим к очередному финансовому кризису. Один из таких индикаторов — это растущая финансовая регуляция. В своей статье, как раз на эту тему (Циклическое регулирование: новый взгляд на политическую подоплёку финансовых кризисов), Джихад Дагер говорит о том, как именно случаются финансовые дефолты. По его мнению, их причиной является способ регулирования в финансовом мире — регуляторы довольно мягко относятся к банкам, но сразу после кризиса их отношения становятся намного жёстче. Это довольно важная информация, поскольку сейчас мы как раз оказываемся в той ситуации, когда регуляторы относятся к банкам намного мягче.

Не так давно, Дональд Трамп подписал целую кипу документов по откату банковских правил, введённых регуляторами сразу после Великой Рецессии. То есть, как мы можем понять из названия, история, видимо, скоро снова повторится.

Следующий кризис произойдёт из-за "криптопузыря"

Аналитики убеждены, что криптовалюты действительно могут оказать огромное влияние на мировую экономику. Цена биткоина выросла с $1,000 до почти $20,000 менее, чем за один год. Биткоин оказался нестабилен, и цена откатилась к району $7,000, где обрела твёрдую почву под ногами. Биткоин является старшим ребёнком в криптовалютной семье, и потому он имеет большое влияние на остальные токены, на то, как они будут себя вести. Экономисты до сих пор спорят насчёт биткоина: взорвётся ли криптопузырь, или же наоборот, он будет самым безопасным местом во время очередного кризиса.

В то же время, многие члены криптосообщества считают, что цена биткоина снова вырастет до максимальных значений, однако, не осмеливаются говорить, когда именно. Но давайте и мы представим, что биткоин вырастает до $30,000. Вслед за ним столь же бурный рост испытают и остальные токены, а остальные, традиционные финансовые инструменты будут находиться на гране коллапса. То есть, если биткоин поползёт вверх, к $30,000, то многие инвесторы будут более уверены в том, что вкладывать средства стоит именно в биткоин, как раз на тот случай, если остальные инструменты будут падать. Но есть и другой сценарий — если цена биткоина испытает столь же сильный рост, который мы могли наблюдать в 2017 году, тогда многие инвесторы, несомненно, захотят мгновенно обналичить все вложенные ранее в биткоин деньги. В таком случае, коллапс криптопузыря ещё более вероятен. Если ситуация будет развиваться именно по второму сценарию, то большинству токенов вряд ли удастся оправиться от столь внезапного оттока капитала. Впрочем, если криптовалюты будут расти медленно, но верно, инвесторы, скорее всего, решат, что это довольно перспективный инструмент, в который активы лучше вкладывать на долгий срок.

Криптопузырь, если вдруг он взорвётся, может с лёгкостью положить конец целому ряду токенов. Блокчейн, как инновационная технология, вряд ли уйдёт в забвение, чего нельзя сказать о большинстве криптовалют. Речь идёт об огромном количестве криптовалют, за которыми, помимо бренда, ничего не стоит. За ними нет ценностного предложения, лишь спекуляция. Но, если доверие публики к криптовалютам будет подорвано из-за криптопузыря и криптовалют-пустышек, то её будет крайне сложно убедить вернуться на рынок, а уж тем более инвестировать в блокчейн-технологию.

С другой стороны, если крипторынок покажет свою состоятельность, тогда очередной финансовый кризис станет для него минутой славы, и он сможет обзавестись ещё большей аудиторией, что сделает криптовалюты более спокойными и надёжными.

Немного о цикличности экономических кризисов

Выводы, приведённые в этой статье, были получены с помощью технического анализа. Если вы не находите технический анализ чем-то существенным и полезным, то поищите в Google "Углы Ганна". Вы найдёте информацию о Уильяме Делберте Ганне, одном из крупнейших трейдеров конца XIX — начала XX века, который создал несколько собственных методов технического анализа, в том числе и Углы Ганна, известные многим современным трейдерам. Угла Ганна не предсказывают с точностью, как будет вести себя рынок, но они показывают, в какой временной период будет наибольшая вероятность повторения определённого тренда, либо паттерна. Не вдаваясь в сложные технические подробности, Углы Ганна показали, что наибольшая вероятность большой рецессии финансового кризиса отмечается в период между 2019–2022 годами. Возможно, в этот период и случится очередной финансовый дефолт, который, скорее всего, будет даже сильнее прошлого.