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Автор Никита Лисицын

Watson в Twitter: Sentigraph предскажет будущее по хэштегу

Экономика » Криптовалюты » Аналитика

В то время как курсы криптовалют напрямую зависят от заинтересованности масс, блокчейн проект компании Sentigraph предлагает систему, способную предугадать дальнейшее движение рынка. Однако это только маленькая часть из возможных сфер применения технологии.

Sentigraph представляет собой децентрализованную платформу на блокчейне, анализирующую реакцию и поведение пользователей в любой социальной сети. В ее основу лег известный всему миру продукт компании IBM — суперкомпьютер IBM Watson, обладающий вопросно-ответной системой искусственного интеллекта.

Платформа: Ethereum

Дата ICO: 18.07.2017

Дата окончания ICO: 02.08.2017

Токен: EMOT — стандарт ERC20

Стоимость токена (PreICO): 1 ETH = 33 600 EMOT

Стоимость токена (ICO): 1 ETH = 28 000 EMOT

Объем токенов на продажу — 600 000 000 EMOT

Hard cap — 10 000 000 $

Soft cap — 5 000 000 $

Cайт: sentigraph. io

В качестве тестового полигона компания использует Twitter. Система сопоставляет твиты пользователей связанные с базой хэштегов и передает полученную информацию для анализа через IBM Watson. Обратная связь выполняется через Smart Contract, который генерирует индекс графа (индекс, который обозначает силу или импульс реакции пользователей (абонентов) в данной сети), представляя соответствующий уровень чувствительности хэштега. Полученная информация ложится в основу дальнейшего прогноза поведения пользователей соцсети. Платформа также отслеживает посты в социальных сетях в режиме реального времени, определяет уровни положительной и отрицательной обратной связи.

Подобная система уже применима в сфере маркетинга и PR, где правильная оценка реакции пользователей на рекламную компанию позволяет сэкономить бюджет и выбрать выигрышную стратегию продвижения. Так компании JPMorgan Chase и Square Enix (продюсеры Final Fantasy и Tomb Raider) отменили свои рекламные компании в 2013 — 2014 годах в связи с негативными твиттами и отзывами в социальных сетях. Кинокомпания 20th Century Fox в 2014 году, напротив, на основе положительных отзывов в социальных сетях о выложенных кадрах фильма "Deadpool", приняла стратегическое решение о выходе блокбастера на экраны.

Проект так же включает в себя аналитическую игровую платформу Emotional Volatility Prediction (EVP), где участники могут попробовать предсказать поведение пользователя по твиттер-хэштегу. В случае победы, игрок получит вознаграждение токенами проекта. Сами результаты игр будут дополнительно формировать аналитическую базу прогнозов.

Watson в Twitter: Sentigraph предскажет будущее по хэштегу.

Перспективы проекта

Краткосрочные: работающий рекламный канал для продвижения в соцсетях, основанный на вычисленных индексах графа на всех хэштегах Twitter.

Долгосрочные: масштабирование за пределы Twitter, включение полного пула социальных сетей (Instagram, Facebook и т. д.), анализ средств массовой информации, букмекерских ставок, рынков ценных бумаг, политики, прогнозах о пробках и ДТП, прогнозирование/противодействие преступности, исследование экспрессии генов в медицине и многое другое.

Команда проекта

Список разработчиков и советников большой, с серьезным опытом в сфере IT и в продвижении ICO.

Организатором проекта выступает Точи Эке-Окоро, бизнесмен и IT-разработчик, известный так же как владелец компании Nazoka Inc (разработка программного обеспечения, ИТ-консалтинговые услуги). Инженер компании IBM, кандидат МВА (Imperial College Business School в Лондоне).

Дмитрий Котляревский — технический руководитель и разработчик программного обеспечения.

Советниками проекта являются Филлип Нанн — Генеральный директор, The Blackmore Group, бизнес ангел, управляющий многомиллионными активами в коммерческой неджвижимости. Адвизор в многочисленных реализованных ICO проектах.

Роджер Крук — Генеральный директор, CEO Capital Spring & Ex, DHL Global.

На сайте проекта можно ознакомиться с расширенным списком из 17 человек.

Интерес для инвесторов

Возможность применения алгоритма, а главное спрос на его использование в огромном количестве сфер, дают разработчикам постоянное поле для деятельности. Команда оставляет за собой 20% токенов, что по сути является хорошим средством мотивации. Проект подходит для долгосрочных инвестиций, а минимальный порог входа во время PRE-Sale составляющий 1 ETH, позволяет сформировать портфель и с небольшим бюджетом. Гарантией сохранности и окупаемости инвестиций в данном случае являются стратегические партнерства с Twitter и IBM.

Watson в Twitter: Sentigraph предскажет будущее по хэштегу.

Вывод

Бихевиоризм (поведенческая психология) в истории показывает, что любое действие группы лиц может быть предсказано. Соединение искусственного интеллекта и блокчейн технологий, фактически выводят статистику на новый уровень развития. В то время как трейдеры на основе популярности поисковых запросов строят прогнозы повышения или падения спроса на токены, маркетологи на основе опросов и работы с фокус-группами выстраивают концепции популярности рекламных компаний, социальные сети хранят в себе всю информацию о трендах, вкусах, настроениях и интересах практически всего человечества. Это глобальнейшая прогнозируемая база данных в истории всего человечества, которая возможно в скором времени не оставит секретов благодаря всего одному рабочему алгоритму анализа — хэштегу.

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Темы технологии криптовалюты социальные сети
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