Инвесторы паникуют: биткоин упал на 50% за год

Будем предельно честны: у биткоина (BTC) был просто кошмарный год. В конце 2017 года, он, конечно, оказался в центре внимания, и огромный ажиотаж даже помог его цене достичь отметки почти в $20,000 в середине декабря, но с тех пор криптовалюта упала, и упала значительно — на момент написания данной статьи, токен всё ещё пребывает в стагнации возле отметки в $6,500. Таким образом, ровно за год, токен упал на более чем 50%. И он далеко не единственный — почти все криптовалюты на рынке оказались в похожем положении (если не ещё хуже). Например, Ethereum (ETH), который является вторым токеном в индустрии по объёмам рыночной капитализации после биткоина, торговавшийся ранее по цене $1,500, сегодня стоит меньше $300. Ripple (XRP) — третий токен, который в начале января этого года торговался более чем по $3 за монету, теперь стоит каких-то $0.30 — отклонение на 90;. Весь рынок, в этом году, потерял почти $635 миллиардов в капитализации, согласно данным Yahoo Finance.

И совсем не удивительно, что крипто "инвесторы" (или просто спекулянты, как их называют) паникуют. В самом деле, согласно данным некоторых недавних материалов, многие из них уже даже имеют суицидальные наклонности. Ранее, на этой неделе, одним из наиболее популярных постов на имиджборде Reddit, в разделе "Криптовалюты", был тот, в котором сообщалось о способах борьбы с желанием совершить суицид, а также приводился перечень номеров горячих линий для потенциальных самоубийц. Это совсем не шутки — проблема в том, что очень многие потеряли достаточно солидные суммы денег, спекулируя на криптовалютах.

Бойтесь пузыря

Впрочем, тех, кто уже давно и не понаслышке знаком с биткоином, его волатильное поведение вряд ли удивляет. Стоит отметить, что уже в конце прошлого года довольно многие эксперты предупреждали инвесторов о нестабильности цен цифровых активов.

И эти предупреждения не всегда исходили от свежеиспечённых аналитиков — большая их часть была результатом труда матёрых экспертов по инвестициям, которые очень долгое время находятся в мире финансов и видели достаточно много взлётов и падений, а также успели понаблюдать не за одним "лопающимся мыльным пузырём". Эти люди видели бум доткомов в 2000-х, они видели кризис 1998, кризис 2008, и т. п.

Финансовые мыльные пузыри — это не шутки и не смешные сравнения, это действительность. Действительность, которую, впрочем, не так просто пройти стороной. Когда некий актив растёт в цене от $1,000 до $20,000 — это определённо признак такого пузыря.

Классические индикаторы пузырей

Аналитики отмечают, что биткоин, в целом, попадает под все критерии мыльного пузыря. Во-первых, его график (вы можете видеть его ниже), выглядит просто безумно. Ничто не может долго сохранять такой рост. Такой актив будет просто недолговечен.

Во-вторых, каждый, кто узнал о биткоине, был под огромным впечатлением. СМИ то и дело подливали масла в огонь. Таксисты, рабочие, парикмахеры, студенты… Все инвестировали в биткоин. Вряд ли была хоть одна семья, чьи знакомые или родственники не инвестировали бы в биткоин. Вовлечены были абсолютно все.

В-третьих, на рынок постоянно попадают всё новые активы (читай: криптовалюты). Но был ли хоть один из них полезным, имеющим солидное ценностное предложение?

В-четвёртых, повсюду в интернете можно найти массу пафосных прогнозов. Взять того же Джона Макафи, основателя одноимённой антивирусной компании, который заявил, что через три года биткоин будет стоить $500,000.

И наконец, биткоин, как мыльный пузырь — это классический пример теории "большего дурака". Биткоин не предоставляет ничего взамен на ваши деньги — он не генерирует прибыль, а потому, его объективную ценность невозможно назвать. Её просто нет. То есть, каждый, кто покупает биткоин, надеется, что найдётся кто-то, кто купит его ещё дороже.

Что останется потом

Самое печальное — пузыри всегда кончаются плохо. Естественно, кто-то ещё сможет поднять на них немного денег, но большинство всё же их потеряет.

Вывод, который можно вынести из всей этой ситуации, заключается в том, что нет уроков по получению прибыли. Нельзя стать богатым в одночасье, не отдав для этого свою последнюю рубашку. Иными словами, лучше не пытаться достичь мгновенного богатства с помощью рискованных вложений, лучше сфокусироваться на построении своего богатства постепенно. Здесь на сцену выходят стоковые рынки, поскольку акции — это одни из наиболее проверенных и надёжных способов генерации богатства на долгосрочной перспективе.