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Мнение эксперта Криптобиржи Аналитика
Автор Никита Лисицын

Регуляторы создадут фреймворк для контроля рынка

Экономика » Криптовалюты » Аналитика

В своём большинстве, криптовалюты, такие как, например, биткоин, или Ethereum, не представляют какого-либо риска стабильности глобальной финансовой системы в настоящий момент, но, тем не менее, этот факт вовсе не останавливает мировых регуляторов от создания фрейморка для отслеживания и расчёта риска от криптовалют.

Как сообщили Reuters, совет по финансовой стабильности (FSB) является уполномоченным органом, который занимается координированием действий регуляторов в области финансов в Большой Двадцатке, ответил, что фреймворк будет в реальном времени отслеживать и рассчитывать, какой уровень проникновения криптовалют наблюдается в данный момент в различные сферы экономики.

"Отслеживание размеров этой индустрии, а также её роста в реальном времени, является критическим фактором для понимания и осознания потенциального воздействия криптоактивов на мировую экономическую систему. Своевременная оценка этой отрасли поможет нам более адекватно реагировать" — сообщается в официальном заявлении от совета по финансовой стабильности. "Использование анализа таких критериев, как размер кредитного плеча и уровень влияния финансовых учреждений на рынки криптоактивов, позволит нам более точно отследить то, насколько сильно могут распространиться риски криптовалют в более широкую финансовую систему".

Этот шаг со стороны глобальных финансовых регуляторов был предпринят в связи с тем, что комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) решила усилить контроль за крипторынком. В июне текущего года, отдел комиссии, занимающийся регулированием биткоина, криптовалют и ICO-проектов, заявил, что некоторые известные криптовалюты, такие как биткоин и Ethereum, не являются ценными бумагами. Однако, практически все токены, которые распространяются посредством ICO-кампаний, будут рассматриваться именно как ценные бумаги. Попадая под этот термин, этих токенов в полной мере касаются вопросы контролирования и урегулирования со стороны комиссии по ценным бумагам и биржам.

"Основной смысл определения актива как ценной бумаги, заключается в том, чтобы определить пути обмена и торговли этим активом, а также обеспечить, чтобы он в полной мере соответствовал ожиданиям своих покупателей" — заявил Вильям Хинман, глава отдела корпоративных финансов в SEC, на конференции Yahoo All Markets Summit: Crypto Conference, которая не так давно прошла в Сан-Франциско. Специфическими критериями оценки этих активов, по словам Хинмана, является учёт соответствия токена пользовательским ожиданиям, а также факт возможности использования криптоактива как платёжного средства при операциях с третьей стороной. Таким образом, если покупатели токена планируют получить выгоду со сделанного вложения, то определённо точно можно сказать, что SEC обязательно займётся регулированием этого криптоактива. Это, по словам Хинмана, должно будет коснуться многих, но не всех, криптоактивов, представленных на рынке. Он также отметил, что такие криптовалюты, как Биткоин и Ethereum не принимаются во внимание в SEC, в настоящий момент. Биткоин, по его словам, не имеет центрального соглашения, где чётко был бы описан прогресс, необходимый токену. Ethereum также не может быть определён как ценная бумага, поскольку Ethereum — это просто децентрализованная сеть.

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