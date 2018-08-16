На Coinbase грядут изменения

Криптовалютная биржа намеревается переименовать свой браузер, основанный на блокчейне Ethereum. Новый браузер будет носить название Coinbase Wallet. Вдобавок, криптобиржа Coinbase приобрела стартап, который называется Distributed Systems.

Distributed Systems, находящийся в Сан-Франциско, имеет в штате всего пять человек, которые работают в сфере разработки систем безопасности для личных данных в блокчейне. Сами себя они описывают следующим образом: "Наша компания ставит перед собой миссию по предоставлению пользователям максимального контроля над их данными и настройками конфиденциальности".

Данные о 20 миллионах человек

Coinbase также занялись подбором команды, которая будет трудиться под кодовым названием "Личность" и проводить исследования в данной сфере. Согласно TechChurch, оба создателя Distributed Systems будут работать в этой команде и помогут проекту разработать сервис защиты паролей, подобно системе "Логин" у Facebook. Стоит отметить, что у Coinbase есть доступ к личной информации о 20 миллионах пользователей. Директор Distributed Systems, Никил Сринивасан, заявил, что он заинтересован в использовании этих данных для постройки новых приложений.

"Логин" Facebook — это API-протокол, или же интерфейс для программирования приложений, который другие компании могут по желанию интегрировать на свои веб-сайты и приложения. Как становится понятно из названия, данный интерфейс может быть использован пользователями для входа на стороннюю платформу с помощью своего профиля в Facebook. Такие приложения и сайты, как VK, Spotify, AirBnB, а также Tinder и многие другие уже используют этот интерфейс.

Однако, когда дело доходит до безопасности данных в Facebook, то тут возникает ряд неприятных ситуаций. Например, в прошлом году, выяснилось, что фирма нелегально продала личную информацию десятков миллионов своих пользователей одной скрытной маркетинговой компании, а в апреле нынешнего года, исследование системы "Логин" Facebook, проведённое Принстонским университетом, показало, что масса трекинг-скриптов могли беспрепятственно воровать пароли, имена, почтовые и реальные адреса, а также данные о возрасте, образовании и прочую личную информацию пользователей.

В общем, даже если посмотреть на описание сервиса на странице разработчиков Facebook, то становится немного не по себе: "С помощью Логина Facebook люди могут … получить все преимущества входа на платформу через свой аккаунт Facebook, даже если они чувствуют себя некомфортно, предоставляя некоторые из своих данных. Ваше приложение затем может заново запросить эту информацию".

Технология блокчейн может стать для многих пользователей прекрасным способом вернуть себе контроль над собственными личными данными. Эту технологию можно использовать для того, чтобы создать нечто вроде личного штампа, который люди будут использовать для идентификации себя на сторонних порталах, вместо того, чтобы предоставлять личную информацию сторонним компаниям и порталам.

Б. Бёрн, продакт менеджер команды "Личность" Coinbase заявил:

"Децентрализованная система защиты личных данных позволит вам получать доступ к любому порталу, который требует вашей идентификации, не позволяя копировать ваши личные данные. Если вы немного подключите своё воображение, вы можете себе представить, как в будущем можно будет таким же образом защитить ваши фотографии, посты и информацию в соцсетях, и даже ваш паспорт".

Стоит также упомянуть, что один из членов исследовательской команды блокчейн из Facebook отказался от сотрудничества в проекте Coinbase, чтобы избежать конфликта интересов.

Браузер Toshi теперь известен как Coinbase Wallet

За прошлый год, проект Distributed Systems получил около $1.7 миллионов финансирования, а также успел провести ряд судебных разбирательств с Facebook, Robinhood и Binance, прежде чем вынести решение о разработке собственной системы защиты личных данных пользователей. В качестве основного предприятия для импликации данной системы, Coinbase была выбрана не случайно. Как сказал сам Сринивасан: "Они смогли убедить нас в своих амбициях, а также в стремлении защитить личные данные пользователей, чтобы интегрировать их со всей своей продукцией".

Трое остальных членов команды Личность будут работать над браузером Coinbase, Toshi, который с недавнего времени называется Coinbase Wallet.

Toshi представлял собой набор инструментов API, запущенный Coinbase в сентябре 2014 года, хотя, как сообщил Сидарт Коэльо-Прабу, продакт-лид из Coinbase: "Данный проект был разработан Coinbase чуть более года назад". Целью этого проекта, созданного в 2014 году, было помочь разработчикам добывать информацию из блокчейна биткоина. В апреле 2017 года Coinbase заявили о выпуске мобильного интернет-браузера под тем же названием, созданного на блокчейне Ethereum.

Согласно информации из блога Coinbase, новый браузер может быть использован для хранения и управления токенами, построенными на протоколе ERC20, а также скоро будет введена поддержка биткоина, Litecoin и Bitcoin Cash. Пользователи смогут проводить операции с криптовалютами без какой-либо комиссии, получат доступ к децентрализованным криптобиржам, а также к ряду других децентрализованных приложений. Сам браузер будет защищён биометрической системой безопасности.