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Автор Никита Лисицын

Феминизм коснулся криптовалют

Экономика » Криптовалюты » Аналитика

В недавнем исследовании, проведённом компанией London Block Exchange (LBE), было показано, что за последние полгода в два раза выросло количество женщин-потенциальных инвесторов в криптовалюты. Согласно представленной авторам исследования информации, в конце 2017 года, по результатам проведённого опроса, всего 6% женщин рассматривали возможности инвестиций в криптовалюты. А уже в июне 2018 года этот показатель скакнул до 12.5%. Если рассматривать только женщин до 40 лет, то этот показатель будет ещё больше, и составит уже 20%.

В то же время, количество мужчин-потенциальных инвесторов осталось практически неизменным, и такого стремительного роста, как у женщин, здесь не наблюдалось. Если текущая тенденция продолжится, то, вполне вероятно, что криптоиндустрия уже довольно скоро будет представлять собой полностью сбалансированное сообщество. Аналитики прогнозируют, что это произойдёт уже к следующему году. Многие эксперты уверены, что это один из немногих финансовых секторов, который будет разделён поровну между обоими полами. Так исторически сложилось, что мир финансов представляет собой довольно изолированную индустрию, где практически нет места для женщин. Традиционно, в криптовалютной индустрии, женщины получают практически на 40% более низкую прибыль, по сравнению с мужчинами, в то время как в большинстве других отраслей этот разрыв составляет лишь 20%. Более того, эксперты отмечают, что в финансовом секторе уже даже развилась практика притеснения слабого пола.

Впрочем, аналитики также уверены, что женщинам в криптовалютной индустрии место определённо есть. Хотя, в настоящий момент, эта отрасль и представляет собой поле, захваченное мужчинами (91.22% инвесторов и предпринимателей в этой сфере — мужчины), где женщин пока что абсолютное меньшинство (всего 8.78%).

Тем не менее, до недавних пор криптовалютную индустрию активно критиковали за крайне слабое женское присутствие, что означает, что исследование, проделанное LBE пришлось как никогда вовремя. Однако, исследователи довольно оптимистично утверждают, что в настоящее время, криптоиндустрия представляет собой довольно открытый финансовый сектор, и у женщин есть все возможности положить конец менталитету "Блокчейн Братанов" (как часто эту индустрию называют сами участники криптосообщества (от англ. "Blockchain Bros")).

Нидия Жанг, соучредитель и председатель корпорации Social Alpha Foundation, сообщила, что она "абсолютно уверена, что в последующие полгода количество женщин в криптоиндустрии вырастет ещё вдвое", что создаст уже более солидное присутствие слабого пола в сообществе уже к началу 2019 года.

Сколько женщин в индустрии?

Несмотря на то, что женщины представляют меньшинство в этом финансовом секторе, эксперты утверждают, что уже есть достаточно немало примеров успешных занятых в индустрии женщин-предпринимателей. Пишущий традиционно о моде, журнал Glamour назвал девять наиболее известных женщин-лидеров в криптоиндустрии. Среди них числятся такие женщины, как Элизабет Россиелло (основательница BitPesa), Элизабет Старк (директор Lightning Labs) и Конни Галлиппи (основательница благотворительного фонда BitGive Foundatiuon). Также, список дополняется и именем Катлин Бритман (соучредителем и директором проекта Tezos), несмотря на её подорванную репутацию.

Стоит отметить, что женское присутствие в криптобизнесе становится всё ощутимее, особенно учитывая, что именно криптоиндустрия лишена таких трудностей, как получение прибыли с проекта, в отличие от любого другого бизнеса, что обеспечивает низкий порог вхождения для инвесторов любого пола. За последние несколько лет, компании, учреждённые женщинами, получили чуть менее 2% от общих объёмов венчурного инвестирования. Впрочем, стоит упомянуть лишь 2014 год, когда этот показатель испытал сильный подъём. Криптовалютная индустрия, однако, позволяет женщинам-предпринимателям проще заручиться доверием публики. Развитие индустрии ведёт к расширению количества ICO, а сами проекты всё чаще основываются бизнес-леди, что очень скоро сделает криптосообщество намного разнообразнее.

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