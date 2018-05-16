IPO на миллиард: майнинг-гигант выходит на глобальный рынок

Второй по масштабам во всём мире производитель оборудования для майнинга, Canaan Inc. выпустили IPO на сумму в $1 миллиард, а также успешно подали заявление на вымещение своих акций в списки гонконгской биржи ценных бумаг.

С опорой на издание Bloomberg, также сообщается, что Canaan уверены, что торговля акциями начнётся уже в июле текущего года. Источник заявляет, что IPO спонсируется такими крупными финансовыми учреждениями, как Morgan Stanley, Deutsche Bank AG, CMB International Capital Ltd., и Credit Suisse Group AG.

Напомним, что ранее, в 2016 году, компания уже пыталась подать заявление на IPO в родной стране, Китае, однако, их планы были сорваны внезапно ужесточившимися регуляторскими настроениями. Известно, что компания планировала также выместить свои акции на продажу в Национальной фондовой бирже Китая, широко известной как "новая третья площадка", до того, как окончательно приняла решение сотрудничать с биржей Гонконга.

Компания Canaan была основана в 2013 году, в Гонконге. По словам самой компании, её доход за прошедший 2017 год, составил около $205 миллионов, в то время, как уже в этом году ожидается новая цифра. По самым скромным прогнозам, прибыль компании за этот год повысится на $56 миллионов. Успешное IPO значительно повысит прибыльность этого бизнеса.

Февральский доклад от аналитической фирмы Sanford C. Bernstein & Co. говорит о том, что сейчас, Canaan представляет около 15% всего майнинг-оборудования на рынке. Среди продукции компании есть микрочипы, компьютерные комплектующие. Самую большую долю на рынке имеет Bitmain — 70%. Третьей по объёмам торговли является компания Bitfury, расположенная в США. В марте этого года, Китай значительно сократил налоги для производителей микрочипов, чтобы избавиться от зависимости от иностранных производителей полупроводников, в связи с чем, акции китайских компаний выросли.

Canaan имеет штат из 200 человек в Пекине и Ханчжоу. В этих же городах компания ведёт активную торговлю майнинг-чипами ASIC и прочим оборудованием от брэнда "Avalon". Соучредитель компании, Цзянпин Конг, в апреле этого года заявил, что большая часть оборудования компании продаётся в тех областях Китая и Монголии, где лучше всего развиты электросети. Там же располагаются крупнейшие майнинг-предприятия.

Компания разрабатывает чипы для искусственного интеллекта, а также планирует произвести расширение производства и получить доступ к разработке оборудования для майнинга и других криптовалют, например, Litecoin. Canaan стремится как можно сильнее расширить свой ассортимент, добавив в производственную линейку оборудование для "умных" домов и телевидения, также проведя интеграцию оборудования с блокчейном, что позволит клиентам использовать это оборудование ещё и для майнинга.

Другая компания, Shandong Luyitong Intelligent Electric Plc, ранее, в 2016 году, планировала приобрести Canaan, однако сделка сорвалась по причине "туманных перспектив", из-за усиливающейся настороженности Китая в отношении криптовалют.

В 2013 году сектор ASIC-майнинга на рынке Китая имел капитализацию около $7.8 миллионов, однако, уже за прошедший год, она продемонстрировала бурный рост и составила порядка $1.1 миллиарда. Консалтинговое агентство Frost&Sullivan прогнозирует дальнейший, ещё более стремительный рост сектора, капитализация которого, по предварительным подсчётам, составит свыше $4.4 миллиардов к 2020 году, учитывая текущие тренды.