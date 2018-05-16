Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Экономика » Криптовалюты
Мнение эксперта Криптобиржи Аналитика
Автор Никита Лисицын

IPO на миллиард: майнинг-гигант выходит на глобальный рынок

Экономика » Криптовалюты » Аналитика

Второй по масштабам во всём мире производитель оборудования для майнинга, Canaan Inc. выпустили IPO на сумму в $1 миллиард, а также успешно подали заявление на вымещение своих акций в списки гонконгской биржи ценных бумаг.

С опорой на издание Bloomberg, также сообщается, что Canaan уверены, что торговля акциями начнётся уже в июле текущего года. Источник заявляет, что IPO спонсируется такими крупными финансовыми учреждениями, как Morgan Stanley, Deutsche Bank AG, CMB International Capital Ltd., и Credit Suisse Group AG.

Напомним, что ранее, в 2016 году, компания уже пыталась подать заявление на IPO в родной стране, Китае, однако, их планы были сорваны внезапно ужесточившимися регуляторскими настроениями. Известно, что компания планировала также выместить свои акции на продажу в Национальной фондовой бирже Китая, широко известной как "новая третья площадка", до того, как окончательно приняла решение сотрудничать с биржей Гонконга.

Компания Canaan была основана в 2013 году, в Гонконге. По словам самой компании, её доход за прошедший 2017 год, составил около $205 миллионов, в то время, как уже в этом году ожидается новая цифра. По самым скромным прогнозам, прибыль компании за этот год повысится на $56 миллионов. Успешное IPO значительно повысит прибыльность этого бизнеса.

Февральский доклад от аналитической фирмы Sanford C. Bernstein & Co. говорит о том, что сейчас, Canaan представляет около 15% всего майнинг-оборудования на рынке. Среди продукции компании есть микрочипы, компьютерные комплектующие. Самую большую долю на рынке имеет Bitmain — 70%. Третьей по объёмам торговли является компания Bitfury, расположенная в США. В марте этого года, Китай значительно сократил налоги для производителей микрочипов, чтобы избавиться от зависимости от иностранных производителей полупроводников, в связи с чем, акции китайских компаний выросли.

Canaan имеет штат из 200 человек в Пекине и Ханчжоу. В этих же городах компания ведёт активную торговлю майнинг-чипами ASIC и прочим оборудованием от брэнда "Avalon". Соучредитель компании, Цзянпин Конг, в апреле этого года заявил, что большая часть оборудования компании продаётся в тех областях Китая и Монголии, где лучше всего развиты электросети. Там же располагаются крупнейшие майнинг-предприятия.

Компания разрабатывает чипы для искусственного интеллекта, а также планирует произвести расширение производства и получить доступ к разработке оборудования для майнинга и других криптовалют, например, Litecoin. Canaan стремится как можно сильнее расширить свой ассортимент, добавив в производственную линейку оборудование для "умных" домов и телевидения, также проведя интеграцию оборудования с блокчейном, что позволит клиентам использовать это оборудование ещё и для майнинга.

Другая компания, Shandong Luyitong Intelligent Electric Plc, ранее, в 2016 году, планировала приобрести Canaan, однако сделка сорвалась по причине "туманных перспектив", из-за усиливающейся настороженности Китая в отношении криптовалют.

В 2013 году сектор ASIC-майнинга на рынке Китая имел капитализацию около $7.8 миллионов, однако, уже за прошедший год, она продемонстрировала бурный рост и составила порядка $1.1 миллиарда. Консалтинговое агентство Frost&Sullivan прогнозирует дальнейший, ещё более стремительный рост сектора, капитализация которого, по предварительным подсчётам, составит свыше $4.4 миллиардов к 2020 году, учитывая текущие тренды.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы биржи криптобиржа криптовалюты
Обсудить
Актуальная аналитика
Наследие
Законы современного тоталитаризма по Кафке
Аналитика
IPO на миллиард: майнинг-гигант выходит на глобальный рынок
Силовые структуры
Русские пришли: США поверили в свою беззащитность
Читательский топ
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Newsweek: "Кортеж" Путина "порвал" бронелимузин Трампа
Древние пророчества: разрушение Дамаска и война на Ближнем Востоке
Умирающий Маккейн потребовал уничтожить Путина и Россию
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Сейчас читают
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога" Видео 
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
США и Канада
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?" Видео 
Судный год: японцы предсказали исчезновение США
Авторские статьи
Судный год: японцы предсказали исчезновение США
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю
Точка зрения
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю Видео 
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
Мир
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу Видео 
Новости Все >
Американские СМИ: дело о "вмешательстве России" разваливается на глазах
США и Узбекистан открывают новую эру стратегического партнерства
Не на чем летать: США могут отдать России МКС
Предсказан итог боя между "Абрамсом" и "Арматой"
Евросоюз придумал, как защититься от США
Меркель рассказала, как вместе с Макроном реанимирует Минские соглашения
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"

Крымский мост, по мнению россиян, стал политическим символом поражения "свидомых". Но они быстро перестроились и говорят о новой "перемоге" над "москалями".

Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Newsweek: "Кортеж" Путина "порвал" бронелимузин Трампа
Авто
Newsweek: "Кортеж" Путина "порвал" бронелимузин Трампа
Наследие
Древние пророчества: разрушение Дамаска и война на Ближнем Востоке
Мир
Умирающий Маккейн потребовал уничтожить Путина и Россию
Политика
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести

Незаконно построенный Крымский мост придется снести, убежден российский оппозиционный политик Константин Боровой.

Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Новости Узбекистана
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Ближний Восток
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Мир
Умирающий Маккейн потребовал уничтожить Путина и Россию
Наука и техника
Китайский авианосец "Пипи Ся" начал первый боевой поход

Первый авианосец китайского производства покинул порт базирования. Он отправился в тестовое плавание в 07:00 по местному времени (02:00 мск).

Китайский авианосец "Пипи Ся" начал первый боевой поход
Еще один попался: российского чиновника обвиняют в хищении миллиардов
Происшествия
Еще один попался: российского чиновника обвиняют в хищении миллиардов
Украина
СБУ поражено: украинские студенты нагло практикуются в Крыму
Наука и техника
Назван лучший российский истребитель
Игорь Буккер Европа заразила весь мир проказой Игорь Буккер Соломон Соловьев Астролог: рожденные 16.05 неистовы Соломон Соловьев Айдын Мехтиев Мирзиёев в США: создается триумвират против России? Айдын Мехтиев
Комментарии
Граждане несуществующей державы
Мели, Емеля: Запад возмущен открытием Крымского моста
Победу помним, война продолжается
Какой должна быть политика России при угрозе войны
Евросоюз придумал, как защититься от США
Мели, Емеля: Запад возмущен открытием Крымского моста
Такие санкции: Россия снова помогла США деньгами
Должников будут "сажать на метлу" за копейки
Древние пророчества: разрушение Дамаска и война на Ближнем Востоке
Миллиардеры взбунтовались против ответственности за исполнение санкций
В США обсуждают бомбардировку Крымского моста до ЧМ-2018
Имена и лица погибших в Газе для развлечения Трампа
Предсказан итог боя между "Абрамсом" и "Арматой"
Мели, Емеля: Запад возмущен открытием Крымского моста
Имена и лица погибших в Газе для развлечения Трампа
В США обсуждают бомбардировку Крымского моста до ЧМ-2018
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Имена и лица погибших в Газе для развлечения Трампа
Опубликовано видео: по Крымскому мосту едут тысячи машин
Церковный пакт в США: полицию начинают игнорировать
Назван лучший российский истребитель
США и Канада
Краткая история пыток в США

Дела о бесчисленных пытках в США снова выйдут в свет, как только Джина Хаспел, глава Центрального разведывательного управления, выступит на слушаниях в сенате.

Краткая история пыток в США
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Ближний Восток
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Какой должна быть политика России при угрозе войны
Мир
Какой должна быть политика России при угрозе войны
Как отвадить Макрона от русофобии и гигантомании
Мир
Как отвадить Макрона от русофобии и гигантомании
Почему Северная Корея повторит судьбу Сирии?
Дальний Восток
Почему Северная Корея повторит судьбу Сирии?
"Фабрика троллей" в суде США: неожиданные повороты
США и Канада
"Фабрика троллей" в суде США: неожиданные повороты
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
Мир
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
ЕС о США: "Если у виска пистолет, трудно говорить"
Мир
ЕС о США: "Если у виска пистолет, трудно говорить"
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Азия
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался