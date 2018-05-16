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Автор Никита Лисицын

Танцевальный майнинг

Экономика » Криптовалюты » Аналитика

Студенты Массачусетского института технологий (MIT) представили миру невероятное изобретение: майнинг криптовалют с помощью танцев. Для этого ими была адаптирована классическая аркадная игра Dance Dance Revolution (DDR).

Агнес Кэмерон и Калли Ретцепи создали платформу для DDR, танцуя на которой можно майнить Ethereum на выделенном приватном блокчейне.

Около "сотни танцоров" совместными усилиями смогли добыть около 10,000 блоков — файлов, в которых хранятся данные о транзакциях и которые сплетаются воедино в блокчейне.

Обычно, блокчейн представляют, как запутанный криптографический паззл, которому нужна вычислительная мощность многих компьютеров, для того чтобы производить компиляцию — "майнинг" — блоков и производить транзакции. Однако, студенты придумали способ, как "обмануть" блокчейн и заменить звено "компьютеры-майнеры" на "танцоры-майнеры".

Подменив майнинг танцами, студенты доказали, что и в индустрии криптовалют можно использовать энергию и движение, а не только компьютерную силу. Это особенно важно в нашем цифровом веке, когда мир стремится к автоматизации и люди забывают об активном образе жизни.

"Мы часто собираемся и внутри своей команды обсуждаем, какие есть перспективы у нашего проекта", — говорит Кэмерон.

"Мы представили себе такое будущее, в котором всю работу будут делать автоматизированные механизмы, может быть, даже роботы. И мы задались вопросом: а что же тогда мы будем делать целыми днями? Как мы сможем зарабатывать? Может, это будут танцы. А почему бы и нет?".

В своём интервью для Sky News, Агнес Кэмерон объяснила, что их проект — это даже небольшая шутка над "парнями из криптомира", которые имеют привычку заявлять, что они нашли "решение" каких-то проблем современного общества.

"Вокруг криптовалюты очень много утопичных идей. Оно даже и к лучшему. Впрочем, слишком многие верят, что с помощью блокчейна можно изменить вообще всё", — считает Кэмерон.

"В общем, интересно наблюдать за новыми изобретениями на заре блокчейна. Эта технология — очень интересная вещь, потому что с её помощью можно действительно предоставить эффективное решение для ряда специфических задач, но, к сожалению, блокчейн просто стал модным. Криптовалюты стали модными и потому, эти технологии сейчас суют везде, куда могут", — рассуждает она.

"Всему способствует шумиха и ажиотаж. Сейчас можно спокойно сделать крутое видео, выставляя что-то пустое и потенциально бесполезное, как нечто грандиозное, призванное решить какую-то животрепещущую 'проблему'".

"Танцы — это просто искусственный компонент в сети", — говорит Кэмерон.

"Вас ничто не может остановить от того, чтобы придумать способ, как заменить танцы на нажатие клавиш на клавиатуре, или даже написать скрипт, который бы автоматически "танцевал" за вас. Но мы хотим создать что-то интересное, поэтому мы хотим сделать упор именно на танцы, на нажимные пластины, платформы и что-то, что бы действительно могло контролировать — танцует человек, или нет", — комментирует студентка.

"Это, может быть, и звучит глупо, но это не настолько уж и 'дикое' предложение. Ценность любой валюты обеспечивается её относительной редкостью, она выступает в качестве награды за труд. В мире криптовалют такого понятия как 'труд', пока не существует, на наш взгляд. Именно поэтому мы и хотим ввести его в эту экосистему искусственно, иначе кто-то сможет просто 'монополизировать' тот, или иной токен", — продолжает Кэмерон.

"В мире криптовалют всё завязано на конечном их количестве. Токенов больше не станет, чем изначально было заявлено. Но что если привязать ценность цифровых денег к чему-то потенциально бесконечному — к труду? Как тогда изменится ценность криптовалюты?", — студентка задаёт риторический вопрос.

Dance Dance Revolution — это хороший вариант "автоматического оракула", объясняет Кэмерон.

Оракул, в криптовалютном мире, это такое средство, позволяющее переводить события, происходящие в реальном мире — в мир цифр, в компьютерные системы. С DDR, по мнению Кэмерон, всё намного проще — танцы легче интерпретировать в "цифру", в отличие от таких видов спорта, как футбол или теннис.

"Впрочем, могут подойти и менее физически-активные игры, такие как пинг-понг. Вообще, как мы заметили, практически любая игра, в которой есть конечный счёт, может быть интерпретирована", — подводит итог Кэмерон.

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