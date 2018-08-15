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Автор Никита Лисицын

Венесуэла откроет центральный криптобанк

Экономика » Криптовалюты » Аналитика

Венесуэла собирается открыть первый в мире центральный криптовалютный банк, а Национальное учредительное собрание страны уже готовится провести реформу Конституции Венесуэлы, чтобы включить туда новый закон о центральном криптобанке. Сообщается, что Национальное учредительное собрание будет работать над Конституцией совместно с Верховным судом страны.

Согласно Reuters, информация о разработке центрального криптобанка была предоставлена Эрманом Эскарра, которого издание описывает как "одного из наиболее влиятельных членов Национального учредительного собрания, который планирует реформировать главный закон страны, принятый в 1999 году".

План изменений в Конституцию Венесуэлы будет представлен в течение 35 дней на изучение членам Национального учредительного собрания. Как сообщили Reuters, большинство из нововведений пока остаются под завесой тайны, а высокопоставленные государственные чины пока не могут раскрыть все карты. Впрочем, Эскарра уже заявил, что правительство строит планы на создание центрального криптовалютного банка.

Он сказал следующее:

"Мы создадим Центральный криптовалютный Банк, но с функциями биржи и обменника, в этом банке также будет собственная денежная и финансовая политика, и вдобавок, к делам этой институции будет подключён ещё и Центральный Банк".

Изменения законодательства будут включать ещё и решения касательно национальной криптовалюты Petro, довольно противоречивого токена, чья стоимость обеспечивается венесуэльской нефтью, который был выпущен в продажу ранее, в этом году. Помимо прочих изменений, будет также введён новый орган, так называемый "суд конституциональных гарантов", который должен будет обладать более высокими полномочиями, чем Верховный суд Венесуэлы.

После запуска Petro, президент Мадуро приказал нескольким крупным компаниям страны принять этот токен, этот шаг должен был помочь Petro осуществлять экспорт несмотря на санкции. Венесуэла уже пыталась предложить Индии сырую нефть по более низкой цене, если покупка произойдёт с участием Petro, однако Индия отказалась от этой сделки.

Криптовалюта — это средство, которое может помочь стране обойти международные санкции и привлечь больше иностранного капитала. Свои комментарии на данную тему дал и Брукингский институт, отметив, что легальная национальная криптовалюта так бы и осталась в забвении, если бы президент США, Дональд Трамп, не запретил гражданам своей страны покупать данный токен, что, по сути, стало "бесплатной рекламой" для Венесуэлы и её токена.

Возвращаясь к Конституции, Эскарра также отметил, что по результатам реформы, местные корпорации должны будет получить более широкий доступ к иностранным инвестициям, в особенности, в нефтедобывающем секторе. Он заявил: "это изменение будет введено, если мы получим большинство голосов".

Новости об изменении Конституции Венесуэлы появились практически сразу после того, как Мадуро анонсировал создание новой фиатной валюты страны, которая называется Bolivar Soberano (Суверенный Боливар), который должен быть в 100,000 раз ценнее современного боливара, который используется в Венесуэле. Как сообщили CCN, Bolivar Soberano также будет привязан к токену Petro.

Венесуэла страдает от постоянно растущей инфляции. Пример на индексе кофе кон лече, который представили Bloomberg: одна чашка кофе сейчас стоит 2 миллиона боливаров, а 12 месяцев назад она стоила всего 2,300 боливаров. Таким образом, правительство Венесуэлы, по всей видимости, стремительно пытается нивелировать инфляцию. Получится ли у Мадуро на этот раз вывести стран из кризиса — покажет время.

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