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Автор Никита Лисицын

Биткоины с Уолл Стрит: как Coinbase хочет угодить крупным клиентам

Экономика » Криптовалюты » Аналитика

Компания, чья штаб-квартира находится в Сан-Франциско, в настоящий момент разрабатывает новые трейдерские инструменты для привлечения крупных институциональных инвесторов на платформу. Coinbase введёт возможность создания объёмного депозита, а также собственного кошелька, в котором инвесторам будет предложено хранить свои активы. Вдобавок, биржа разрабатывает риск-менеджмент и возможности маржинальной торговли, которая позволит трейдерам проводить операции с занятыми деньгами.

В то время, как одна категория продуктов будет доступна массовому пользователю, некоторые инструменты будут разработаны исключительно для институциональных клиентов. Один из таких сервисов будет называться Coinbase Prime. Он позволит проводить операции с заёмными средствами, осуществлять маржинальное финансирование и заниматься внебиржевой торговлей.

Пока что главным вопросом остаётся именно функционирование механизма, по которому биржа предложит пользователям хранить активы прямо на платформе, в условиях возросшей угрозы хакерских атак и взлома. Coinbase отмечает, что её разработчики предпринимают активные действия по снижению рисков взлома. Первое решение будет анонсировано уже в ноябре этого года. Как сообщило руководство Coinbase, компания ведёт переговоры с Electronic Transaction Clearing Inc., так называемым сертифицированным посредником. Данная организация была лицензирована Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

На данный момент, регулятор рекомендует финансовым учреждениям хранить активы их клиентов только в лицензированных организациях, что предоставит им максимальную защиту от краж и хакерских атак. Банки и брокерские агентства — это наиболее распространённые примеры таких сберегательных организаций. Впрочем, официальный орган не предоставил чёткого определения того, что конкретно может быть классифицировано как "лицензированная финансовая организация" применительно к криптовалютам.

Новый партнёр Coinbase, Electronic Transaction Clearing, прошёл лицензирование в SEC, устранив имевшиеся проблемы с безопасностью клиентов и выплатив около $80,000 штрафа. Агентство обвинило компанию в некорректном хранении финансовых активов в 2015 году. Однако, компания отказалась признавать свою ошибку, в связи с чем последовали судебные разбирательства.

В то время как сама Coinbase отрицает классификацию криптовалюты как цифрового актива, регуляторский взгляд на ситуацию пока остаётся туманным. Отсутствие ясности и чётких правил от финансового регулятора и могло спровоцировать Coinbase пользоваться услугами не именитых организаций, а посторонних сервисов.

Coinbase утверждают, что в данный момент они содержат около $20 миллиардов в цифровой валюте, а расширенные торговые сервисы для институциональных инвесторов будут доступны при внесении депозита минимум в $10 миллионов.

Напомним, что всего три года назад, Coinbase были сомнительным стартапом, который функционировал из однокомнатной квартиры. Впрочем, проблемы криптобиржи никуда не делись. Только с начала 2018 года, на компанию было подано 1,500 жалоб от недовольных пользователей, которые были разгневаны слишком медленным трейдингом на платформе, проблемами с обработкой транзакций, высокой комиссией за услуги и многими другими недостатками.

На данный момент, Coinbase имеет прибыль около $200 миллионов от крупных инвесторов, таких как Andreessen Horowitz и New York Stock Exchange. Сама компания прекрасно осознаёт, что теперь ей жизненно необходимо оправдать ожидания своих спонсоров и клиентов, доказать свою жизнеспособность, расширив функционал платформы и привлекая новых, более крупных институциональных клиентов из элиты Уолл Стрит, как отмечает сам вице-президент Coinbase Institutional, Адам Уайт.

"Мы понимаем, что на нас возложены большие надежды, как от частных, так и от институциональных клиентов", — ответил он. "У нас нет права на ошибку. Мы должны произвести правильное первое впечатление, и мы надеемся, что у нас всё получится".

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