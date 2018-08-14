Кризис вдохновил людей покупать биткоин

Восхищение криптовалютой сопровождается не только цифрами: пока остаётся хотя бы маленькая доля энтузиазма — она будет расти. Турецкая лира находится на грани кризиса, в то время как всё больше жителей этой страны демонстрируют повышенный интерес к биткоину. В этот же момент, всё больше людей из криптосообщества видят в данной ситуации отличный шанс для крипторынка, поскольку всё больше криптовалют испытывают давление свежего медвежьего тренда, пришедшего на рынок.

Истребители против священников

Турецкая лира потеряла 45% стоимости за этот год, однако внезапное падение популярности валюты связывается, прежде всего, с новыми санкциями, введёнными США против Турции. В особенности, речь идёт о повысившихся в начале августа тарифах на турецкую сталь и алюминий, о задержке поставок истребителей F-35, а также о личных запретах на пользование американской финансовой системой для двух крупных турецких политиков — министру юстиции, Абдульхамиту Гюлю, и министру внутренних дел, Сулейману Сойлу.

Эти карательные меры со стороны США были приняты в отношении Турции из-за того, что страна отказалась освободить американского священника, проживающего в Турции. Эндрю был арестован в октябре 2016 года, после неудавшегося государственного переворота режима Эрдогана. Он обвиняется в шпионаже и попытке совершить государственный переворот, а также, по мнению следствия, он является членом исламистского движения Гюлен.

Турецкий министр финансов, Берат Альбайрак (зять Эрдогана), заявил, что воздействие санкций на экономику вскоре будет "лимитировано", однако, как мы можем заметить, графики показывают совсем другое.

Обвал лиры также повлиял и на остальную валюту и международный бизнес. Под удар попали такие валюты, как евро, аргентинский песо, южноафриканский ранд, индийский рупий, и малазийский ринггит, согласно The Guardian.

Однако, если взглянуть на две турецких криптобиржи, Koinim и BTCturk, то можно увидеть огромный приток клиентов.

42% — это не так уж и много

Человек с псевдонимом Cøbra, являющийся совладельцем портала Bitcoin. org, который является самым близким порталом к официальному сайту биткоина, заявил, что 42% — это не существенное изменение, однако его комментарий о том, что биткоин в очередной раз заменил фиатные деньги стал новой причиной для радости многих членов криптосообщества, которые, кажется, теперь только и ждут очередного кризиса.

Свой комментарий по поводу сложившейся в Турции экономической ситуации дал один профессиональный трейдер из Стамбула (под псевдонимом Bitmov):

"Я начал заниматься криптотрейдингом полтора года назад, поскольку я был взволнован слабостью турецкой лиры, а также политическим и финансовым статусом нашего правительства. С криптовалютой мне как-то спокойнее… Если твоя национальная валюта так сильно падает… или ты не доверяешь централизованным фиатным валютам и банкам, то что тебе ещё остаётся делать? Ты сам должен стать себе банком, и я уверен, что очень скоро люди по всему миру это поймут".

В реальности же, биткоин потерял больше в стоимости, чем лира, с конца 2017 года. Однако, то что остаётся вне всякого сомнения — кризис вдохновил многих людей открыть глаза и увидеть идею, стоящую за криптовалютами, идею о финансовой независимости от централизованных банков и правительств.