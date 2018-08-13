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Автор Никита Лисицын

Счастье не в биткоинах: как потерять $35 миллионов

Экономика » Криптовалюты » Аналитика

Вы, должно быть, всё ещё считаете, что ваше портфолио до сих пор выглядит слишком "невнушительно"? Возможно, так оно и есть, но, как уже неоднократно показывала практика, с большими деньгами приходят и большие проблемы. Для криптовалютного мира этот жизненный принцип тоже подходит, только вместо обычных денег здесь уже выступают биткоины, и чем их больше — тем всё более сложной становится простая человеческая жизнь. Очередной жертвой богатства стал один успешный финский инвестор, который потерял внушительное состояние в размере 5,500 биткоинов (по текущему курсу ($6,484.28 за монету, на момент написания данной статьи) получится $35,6 миллионов). Дело в том, что инвестор стал жертвой мошенников.

Как сообщают Bangkok Post, бизнесмен по имени Аарни Отава Сааримаа попал в руки коварных преступников. Мошенники связались с инвестором, и предложили ему совершить вложения в несколько "крайне амбициозных" проектов, среди которых находились различные компании и даже ICO криптовалюты под названием Dragon Coin.

История началась практически как в голливудском кино: молодой, технически подкованный, международный инвестор, сколотивший себе огромное состояние на криптовалютах, волей судьбы оказывается жертвой тайского криминального синдиката (которым, между прочим, заправляла тайская кинозвезда), члены которого предлагают ни о чём не подозревающему инвестору совершить ряд капиталовложений, ни одно из которых, на самом деле, ни к чему хорошему впоследствии не приведёт.

Следствие предполагает, что преступная группировка смогла убедить Сааримаа и его помощника в том, что криптовалюта Dragon Coin уже принимается в казино в качестве легального средства оплаты. Молодых людей даже отвезли в одно крупное казино в Макао, чтобы мошенническая схема была ещё более убедительной.

По всей видимости, мошенникам удалось выглядеть очень правдивыми, и в итоге инвестор расстался с 5,564.4 биткоинами — свыше $35 миллионов. Первые подозрения появились у Сааримаа, только когда он осознал, что никакой прибыли от вложенных средств он не получает; тем временем, все биткоины уже давно были проданы, а группировка успела поделить между собой полученную прибыль.

Сообщается, что полиция проводила расследование в течение шести месяцев, прежде чем ей удалось хоть что-то выяснить. По результатам проведённых следственных мероприятий была задержана тайская кинозвезда Джиратписит "Бум" Джаравиджит, чьи связи с преступной группировкой были доказаны полицией.

Впоследствии, полиции также удалось выяснить, что в преступление были замешаны двое его родственников, один из которых затем улетел из страны, а другой уже скоро предстанет перед правосудием.

Напомним, что это уже далеко не первый случай, когда знаменитости оказываются вовлечены в преступления с криптовалютами. В июне текущего года, несколько высокоуровневых болливудских звёзд были задержаны в связи с участием в $300-миллионной преступной схеме. Предположительно, кинозвёзды также воспользовались своим влиянием и известностью, чтобы убедить инвесторов вложить деньги в целую серию криптовалютных проектов, и, как вы, наверное, уже догадались, прибыли обманутые бизнесмены не получили.

Впрочем, знаменитости оказываются и по другую сторону баррикад. Так, Флойд Мейвезер, DJ Khaled и футболист Луис Суарез, сами того не подозревая, поддержали мошеннический ICO-проект Centra. Однако, руководители данного проекта всё же были задержаны по подозрению в мошенничестве в особо крупных масштабах.

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Темы мошенники криптовалюты
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