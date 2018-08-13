Криптовалютные новости за минувшие выходные

Криптобиржа ShapeShift сообщила о приобретении техасского стартапа Bitfract, британский стартап Arbitao представил свою платформу для арбитража как для опытных пользователей, так и для начинающих трейдеров с меньшими бюджетами и другие криптовалютные новости за минувшие выходные.

Криптобиржа ShapeShift сообщила о приобретении техасского стартапа Bitfract, который разрабатывает инструмент, позволяющий менять биткоин на "десятки цифровых активов всего за одну транзакцию" через собственный API. Идея состоит в том, чтобы позволить криптовалютным инвесторам менять состав своего криптовалютного портфеля без необходимости совершать множество транзакций. Обмен совершается внутри платформы, то есть разработка не связана с организацией взаимодействия между блокчейнами. "Нам очень понравилась эта идея и как она была реализована, поэтому мы решили, что нам нужна эта технология и команда, которая ее создала", — заявил генеральный директор ShapeShift Эрик Вурхис (Erik Voorhees).

Японская компания Trend Micro сообщила, что некий пользователь с довольно прочной репутацией в даркнете за $25 тыс. продает готовую к использованию карту с поддержкой стандарта EMV (чипы, в которых хранятся необходимые данные для работы с картой) и технологии NFC (позволяет осуществлять бесконтактную передачу данных между устройствами). Специалисты Trend Micro считают, что с помощью этой карты можно воспользоваться уязвимостями криптоматов.

Британский стартап Arbitao представил свою платформу для арбитража как для опытных пользователей, так и для начинающих трейдеров с меньшими бюджетами. Представители компании говорят, что она тестировалась непрофессиональными инвесторами с конца 2017 года. "Многие проекты ICO не имеют рабочего продукта и, вероятно, никогда не будут иметь. С Arbitao совсем по-другому. Наша цель состояла в том, чтобы предоставить рабочий и протестированный продукт до начала ICO. И нам это удалось", — прокомментировал в пресс-релизе Карел Миррин, технический директор Arbitao. Команда Arbitao работает в Лондоне, Москве и Шанхае. В настоящее время система арбитража Arbitao сравнивает цены с 19 бирж и способна использовать все пользовательские инвестиции для совершения сделок.

В Ханчжоу компания Canaan Creative представила первый, по ее словам, ASIC-майнер на основе 7-нм чипов. Генеральный секретарь Чжэцзянской ассоциации полупроводниковой индустрии Чэнь Гуанлэй (Chen Guanglei) заявил, что разработка 7-нм чипа "поможет местной индустрии полупроводников стать ведущей в мире". Устройство получило название Avalon miner A9, энергоэффективность которого составляет 60-70 ватт на терахэш, а хэшрейт — 26.5-30 терахэшей в секунду. Директор Canaan по связям с общественностью Цзяньань Юнь Чи Ту Сунхуа (Jianan Yun Chi Tu Songhua) заявил: "7-нм чипы на сегодняшний день являются лидерами в повторяющихся вычислениях. Данные чипы обладают самими лучшими в индустрии показателями плотности размещения компонентов, цены, вычислительной мощности и энергопотребления. Совокупность всех эти параметров делает их самыми высокодоходными чипами в индустрии майнинга".

Всемирный банк вступил в партнерство с Commonwealth Bank of Australia (CBA) для выпуска облигаций с использованием блокчейна. CBA, один из коммерческих банков "Большой четверки" в Австралии сообщил, что он получил мандат от Всемирного банка на выпуск облигации, которая будет создаваться, передаваться и управляться через блокчейн-платформу. Технология, уже разработанная собственной блокчейн-лабораторией CBA, направлена на то, чтобы ключевые стороны процесса выпуска облигаций, такие как инвесторы и банки, принимали участие в распределенной сети в качестве узлов. Таким образом, капитал для облигаций может быть увеличен и передан более эффективно. Выпуск долгового обязательства под названием bond-i происходит при участии инвесторов из Northern Trust, QBE Insurance и Treasury Corporation of Victoria.

Более 170 000 устройств в Бразилии подвергнуты криптоджекингу. Компания Trustwave обнаружила, что в прошлом месяце маршрутизаторы MicroTik подверглись широкомасштабной кибератаке. Исследователь безопасности Trustwave Саймон Кенин (Simon Kenin) написал, что все устройства используют "один и тот же sitekey", а значит один объект получает все добытые токены. Он написал: "Эта атака в настоящее время может распространяться в Бразилии, но на последних этапах написания статьи я заметил, что другие географические местоположения также затронуты, поэтому я считаю, что это глобальная атака".

Дон Тапскотт (Don Tapscott) со-основатель и исполнительный директор Blockchain Research Institute (BRI) опубликовал отчет, в котором содержится призыв к большей регуляторной ясности в отношении блокчейна и криптовалют. В докладе также раскрываются основные положения круглого стола по регулированию криптовалют, который прошел в мае. "Когда дело доходит до технологии блокчейна, регуляторам стоит отдать предпочтение микрохирургии, а не бензопиле", — утверждает Тапскотт. В докладе определены четыре "основные проблемы" нормативного надзора, такие как недостаток нормативной ясности, устаревшие положения, отсутствие диалога между регулирующими органами и другими заинтересованными сторонами, а также с поставщиками финансовых услуг и блокчейн-предпринимателями.

Microsoft развернула дополнительный механизм консенсуса для клиентов, создающих приложения на основе технологии Эфириума на платформе Azure, который устраняет майнинг. Механизм под названием "доказательство полномочий" (Proof-of-Authority) заменит майнинговый процесс proof-of-work, который наиболее часто встречается в открытых блокчейнах. Однако PoA применим только в сценарии управляемой сети, то есть в закрытых или корпоративных блокчейнах, где в качестве узлов могут выступать только приглашенные стороны. Об этом сообщил инженер программного обеспечения Azure Коди Борн (Cody Born). Добавление доказательства авторитета позволит институциональным клиентам Arure более эффективно проверять транзакции и поддерживать высокий уровень безопасности, сказал Борн, хотя "базовый эфир и не имеет ценности". Он объяснил: "Альтернативный протокол Proof-of-Authority более подходит для управляемых сетей, где все участники консенсуса известны и надежны. Без необходимости майнинга доказательство авторитета более эффективно и сохраняет при этом Byzantine Fault Tolerance".

Датский транспортный гигант Maersk и американская технологическая корпорация IBM запустили TradeLens — блокчейн-платформу для отслеживания перевозок грузов, обмена таможенной и финансовой информацией и стимуляции создания инновации в масштабах всей отрасли. Уже 94 компании и организации, включая более 20 портов и терминалов в Гонконге, Сингапуре, Роттердаме, Галифаксе, а также таможенные службы Нидерландов, Саудовской Аравии, Сингапура и Австралии, логистические компании Agility, CEVA Logistics, DAMCO и Kotahi воспользовались платформой. По словам участников, технология блокчейн позволяет сократить время, избежать заполнения документов вручную, исключить возможных случаев мошенничества с документооборотом, повысить доверие между партнерами и сократить затраты на грузоперевозку и оформление документов. В ходе годового бета-тестирования через платформу провели более 154 млн операций, среди которых: фиксация времени прибытия контейнеровозов, передача документов перевозчиком владельцу грузов, счета-фактуры, документы отгрузки, таможенные декларации. "TradeLens использует блокчейн для создания отраслевого стандарта с целью безопасной оцифровки и передачи документов по цепочке поставок по всему миру, — прокомментировал генеральный директор одного из портов-участников тестирования платформы Modern Terminals Питер Левеск. — Эта инициатива принесет огромные сбережения для нашей отрасли с течением времени, одновременно повышая глобальную безопасность цепочки поставок".

Пользователи Лайткоина смогут осуществлять криптовалютные транзакции с помощью мессенджера Telegram, сообщил основатель Litecoin Чарли Ли в своем Twitter. Программное обеспечение Lite. im разработано швейцарским блокчейн-стартапом Zulu Republic, который специализируется на создании децентрализованных приложений (DApps) и представляет собой экосистему цифровых платформ, построенных на блокчейне Эфириума. По словам представителей Zulu, Lite. im позволит пользователям использовать сервисы стартапа для отправки лайткоинов при помощи текстового сообщения. Разработчики подчеркивают, что компания не управляет закрытыми ключами — для осуществления транзакций используется RSA-шифрование и закрытые ключи пользователей.

Американская компания Rare Carat, которая помогает пользователям находить аутентичные кольца с бриллиантами, в партнерстве с британским стартапом Everledger, специализирующимся на использовании технологии блокчейна для борьбы с подделкой предметов роскоши, в частности, драгоценных камней, запускают Rare Caret Report — платформу, которая будет отслеживать цену, качество и происхождение бриллиантов. По словам разработчиков, блокчейн-платформа может использоваться как оффлайн, так и онлайн — для получения информации о цене, цвете камня, историю его получения, сравнить сделки с разными фирмами, а также почитать отзывы пользователям нужно будет только ввести номер сертификата бриллианта. "Благодаря большей прозрачности с отслеживанием цифрового происхождения, потребители могут быть уверены в подлинности и ответственном производстве алмаза, который они покупают", — рассказал основатель и генеральный директор Everledger Лианн Кемп (Leanne Kemp).

Суточный объем торгов на криптовалютной бирже BitMEX вновь превысил показатель в 1 млн биткоинов. BitMEX опубликовала пресс-релиз, который начала с довольно интересной фразы: "Какой спад на рынке?". Таким образом, компания дала понять, что никакого спада она не ощущает. Объем торгов биткоином на платформе 8 августа достиг 1 027 214,62 BTC, что эквивалентно $6.6 млрд. "Сила сообщества BitMEX стабильно растет, об этом говорит суточный объем торгов в 1 миллион биткоинов", — заявил генеральный директор биржи Артур Хейс (Arthur Hayes). Он добавил, что такой всплеск частично связан с выпуском новых инструментов для торговли на основе деривативов. Первым из них является постоянный своп ETH/USD, позволяющий делать ставки на будущее движение цены эфириума, не владея монетой. Второй продукт — "UPs and DOWNs", с помощью которого стало возможно заключать опционы на покупку и продажу.

Согласно данным CoinMarketCap, впервые за последние полгода доминирование биткоина над другими криптовалютами превысило 50%. Последний раз такой показатель был отмечен в декабре 2017 года. С начала года на криптовалютном рынке наблюдается постепенное снижение стоимости большинства цифровых активов, причем последнее время данное явление развивается непропорционально. Биткоин падает не так быстро, а иногда даже показывает попытки роста, в то время как другие криптовалюты дешевеют заметно быстрее. За последние сутки цена биткоина упала на 5%, в то время как альткоины потеряли 8-12%. Общая капитализация всех криптовалют снизилась до $209.4 млрд, из которых $105.5 млрд приходится на биткоин.