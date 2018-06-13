Почему крипторынок падает?

Сразу после взлома одной из крупнейших криптобирж, расположенной в Южной Корее, а также в связи с повышенным вниманием американских регуляторов к изучению вопроса о возможных манипуляциях на крипторынке, рынок цифровых активов снова начал падение. Аналитики уверены, что в этот раз "всё серьёзно".

На момент написания этой статьи, общая рыночная капитализация крипторынка находится на уровне в $283 миллиарда — уровне, который многим бы показался невероятным ещё в январе, когда этот показатель составлял $830 миллиардов.

Аналитики отмечают, что на данный момент рынок отчётливо попал под очередную медвежью волну, которая продляется на неопределённый срок и, скорее всего, общей капитализации рынка цифровых активов ещё предстоит испытать критическую опору на уровне в $250 миллиардов, после чего, вероятно, крипторынок обвалится и, таким образом, индустрия потеряет всё нажитое за четвёртый квартал 2017 года. Это наиболее неблагоприятный вариант развития событий.

К несчастью, биткоин (BTC) недавно также попал под серьёзный удар, и индекс его влияния на рынке снова откатился ниже 40%. Первая, и наиболее востребованная, криптовалюта теперь, на момент написания этой статьи, торгуется в районе $6,600, упав на более чем 13% за прошедшие 7 дней. Впрочем, несмотря на то, что такое отклонение за семидневный период — ещё не повод паниковать, дела у рынка альткоинов идут гораздо хуже.

Главный альткоин-соперник биткоина, Bitcoin Cash (BCH), попал под ещё более сильный удар — на момент написания этой статьи токен потерял более 23% за тот же временной промежуток. Теперь, Bitcoin Cash торгуется в районе $870.

Другой конкурент биткоина, токен Litecoin (LTC), пока что с трудом держится у психологической-критической отметки цены в $100, пережив ощутимое падение за несколько прошедших часов. На момент написания этой статьи, LTC торгуется около $100, обвалившись на 17.5% за прошедшую неделю.

Некоторые "оверхайпнутые" проекты, вроде EOS (EOS) и TRON (TRX) также довольно сильно пострадали. Первый из них, EOS, упал на 26.9% за прошедшие 7 дней. Это, отчасти, было вызвано тем, что во время запуска главной сети токена многих пользователей оттолкнули значительные проблемы, связанные с централизованным характером платформы. Последний, TRON, испытал падение как неудачную реакцию на довольно положительную новость — основатель TRON, Джастин Сан, приобрёл проект-гигант в области распространения цифрового контента — BitTorrent.

Не лучше складывается ситуация и у других альткоинов. Cardano (ADA), Stellar (XLM), IOTA (MIOTA), NEO (NEO), Monero (XMR), и VeChain (VEN) упали на более чем 20%. А ICON (ICX), в то же время, обрушился почти на 30%.

И только Binance Coin (BNB) и Ethereum Classic (ETC) смогли кое-как сдержать медвежий удар, а последний из них, ETC, и вовсе анонсировал скорое сотрудничество с Coinbase.

Если биткоин за время своего падения испытает приток в продажах на рынке при текущей цене, ситуация ухудшится ещё сильнее, и она вряд ли изменится в краткосрочной перспективе. Впрочем, те инвесторы, которых не пугает складывающаяся на рынке картина, вполне могут заработать в перспективе, воспользовавшись возникшей распродажей.