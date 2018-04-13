Биткоин в перспективе

Неожиданно для всего криптосообщества в четверг, 12 апреля, крипторынок снова "ожил" после нескольких дней, в течение которых он пребывал в "красном".

Среди прочих в топ вырвались два токена: биткоин и Ethereum, которые на данный момент выглядят очень внушительно, постоянно увеличивая свои доходы. Bitcoin Cash, Litecoin, Ripple и Neo также показали серьезный рост.

Стоит отметить, что для такого резкого движения рынка не было серьезного триггера, но рост превзошел все ожидания, тем не менее, отскок назад уже назрел.

Напомним, что за короткую историю у крипторынка уже возникала подобная ситуация, когда спрос также резко без очевидных причин взлетал вверх: такая ситуация произошла сразу после коррекции цен в 2017 году. Тогда многие люди пропустили подобный скачок, но вскоре их ждала очередная распродажа, в ходе которой они имели возможность приобрести токены довольно дешево.

В данный момент на рынке резко выросли покупки, а продажи едва ли успевают также устремиться ввысь, в связи с этим произошла привычная реакция рынка для поддержания ликвидности — повышение цен.

Повысился также и уровень беспокойства в инвесторской среде. Это связано с серьезным противостоянием между США и Россией по поводу ситуации в Сирии. Это также могло поддержать криптовалюты. В действительности очень многие инвесторы видят в криптовалютах довольно весомую альтернативу фиатным деньгам. Более того, некоторые в криптосообществе даже рассматривают криптовалюты как замену ценным металлам, вроде золота и серебра.

Однако даже ценные металлы легко подвергаются финансовым манипуляциям со стороны центральных банков. С другой стороны, криптовалюты являются децентрализованным финансовым активом, который находится вне власти каких-либо банков или же государств, по крайней мере, пока.

Впрочем, как уже было сказано, резкий рост крипторынка в четверг, 12 апреля, совсем не означает, что цены продолжат расти, даже если для того есть все предпосылки. Аналитики тоже имеют особенность ошибаться, особенно когда дело касается криптовалют.

Стоит отметить, что даже для сильнейших медвежьих трендов бывают характерны внезапные смены траектории, хотя они, как показывает практика, редко оказываются долгосрочными. Чаще всего такие движения на крипторынке происходят очень ненадолго, после чего криптовалюту ожидает очередная "красная волна".

Инвесторам стоит как следует задуматься о перспективах биткоина, ведь довольно многие члены криптосообщества увидели в астрономическом росте биткоина 2017 года серьезную предпосылку к его скорой "смерти". Впрочем, имея возможность наблюдать недавние движения биткоина, можно сказать, что такой его прыжок довольно скоро может испытать "откат", поскольку должно будет вырасти число продаж и тогда, скорее всего, цены снова опустятся.

Однако на фоне недавнего движения рынка технический сеттинг биткоина стал более предпочтителен для поддержания бычьего тренда. Линия долгосрочного движения тренда проходит на уровне $7,000. Напомним, что она была снова установлена после краткосрочного прорыва, а теперь она станет опорой для медвежьего тренда средней протяженности.

На текущий момент перспектива пары BTC/USD находится под большим вопросом. Биткоину все еще нужно выбраться из довольно низкого для него коридора для продолжения роста. Высшей точкой можно установить барьер на отметке в $9,200. Пробив этот уровень, биткоину удастся удержать позитивный тренд. Сейчас же пока не ясно, как будет вести себя рынок. В любом случае пока что биткоин находится в зоне между $7,000 и $9,200, выбравшись из которой, он сможет испытать серьезный бычий тренд.