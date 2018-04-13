США введут новые санкции. На этот раз для криптовалют

Криптовалюта и сама технология, на которую она опирается, блокчейн, широко привлекли общественный интерес. Особенно в цифровых деньгах увидели множество возможностей и инвесторы, желающие обойти санкции.

Некоторые крупные государственные и институционные инвесторы начали использовать, в том числе, и "приватные токены", которые применяют различные механизмы шифрования во время совершения транзакций в блокчейне. Такие действия предпринимаются инвесторами по двум причинам. Во-первых, это позволяет отмывать деньги. Во-вторых, даже несмотря на то, что страны из G20 согласились создать Группу разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF AML) и ряд мер по противодействию финансирования терроризма, в настоящий момент в мире пока еще нет единых стандартов для регулирования криптобирж, которые бы включали в себя экранирование санкций и программы по пресечению отмывания денег.

Например, до 19 марта этого года многие такие инвесторы, а также предприятия, купившие "приватный токен" Zcash в Венесуэле, смогли без проблем использовать их в качестве одного из способов по конвертации боливаров в доллары США. Или же инвесторы, купившие национальную криптовалюту Венесуэлы Petro с помощью фиатных валют: турецких лир, китайского юаня, российского рубля, евро, или же с помощью других криптовалют, таких как биткоин, Ethereum, NEM, не попали под санкции США.

Одним из явных примеров таких инвесторов стал ныне арестованный Али Садр Хашеми Нежад. Его арестовали в США по подозрению в нарушении санкций и отмывании денег, так как он с помощью американских банков отправлял заработанные в Тегеране его бизнесом деньги в Венесуэлу. Согласно его обвинительному заключению, вынесенному прокуратурой Нью-Йорка, Хашеми Нежад являлся председателем мальтийского банка. С его помощью ему удалось "отмыть" свыше 115 миллионов долларов, используя "компании-однодневки" в Швейцарии, Турции и на Британских Виргинских Островах, в обход финансовой системы США. Он также прикрывался фиктивным договором, по которому Иран обязался построить около 7000 жилых домов в Венесуэле, заключив соглашение с местной энергетической компанией.

Таким образом, 19 марта 2018 года стало своего рода "судным днем" не только для Хашеми Нежада, который проведет 125 лет в тюрьме за нарушение санкций США, но также и для всех, кто незаконно использует криптовалюты. Это та дата, когда президент Соединенных Штатов, Дональд Трамп выпустил указ, в котором он запретил гражданам страны покупать "нефтяной токен" Венесуэлы Petro.

Секретарь казначейства США Стивен Т. Мнучин объяснил, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) может использовать экономические санкции вкупе с новыми законами, связанными с криптовалютами, чтобы не допустить их незаконного использования: "Путь, выбранный президентом Мадуро, — не что иное, как попытка обойти санкции, наложенные на страну с помощью национальной криптовалюты Petro. Эта криптовалюта на данный момент находится под запретом для граждан США. В результате принятых США мер все активы текущих либо бывших чиновников правительства Венесуэлы, находящиеся в юрисдикции Соединенных Штатов, были заморожены, а гражданам США запрещено вести с ними какие-либо дела".

Как OFAC будет регулировать криптовалюты

По новым правилам, выпущенным OFAC, граждане США будут находиться под действием одинаковых санкционных запретов: как при транзакциях с участием фиатных валют, так и с участием цифровых денег. Таким образом, нарушители санкционного режима, воспользовавшиеся криптовалютами, понесут такие же наказания, как если бы они пользовались фиатными деньгами.

Правительство США также намерено расширить санкции и добавить адреса цифровых кошельков членов SDNL (Список заблокированных лиц) в черный список. Если подобный шаг будет принят, то гражданам США будет запрещено вести любые дела с участием этих адресов.

Все население Соединенных Штатов обязано следовать правилам OFAC, в ином случае они могут понести серьезные штрафы, а также уголовное наказание.

США вводит новые санкции

Некоторые страны, находящиеся под санкциями США, подобно Венесуэле, так же планируют выпустить национальные или же мультинациональные криптовалюты. Последние экономические санкции от OFAC были введены в прошлую пятницу, 6 апреля, "правительству Российской Федерации. Санкции направлены против российских олигархов и элиты, которые получали выгоду от коррумпированной системы", отмечает секретарь казначейства США, Стивен Т. Мнучин.

Санкции оказались настолько значительными, что за один лишь "черный понедельник" российские олигархи потеряли около 16 миллиардов долларов. Российский рубль упал на свой минимальный уровень по отношению к доллару, который последний раз был достигнут в 2016 году. Напомним, что в санкционных списках преобладают финансовые структуры Олега Дерипаски. Наиболее значительной является компания "Русал", которая представляет более 50 процентов акций на бирже ценных бумаг в Гонконге.

"Я никогда не видел, чтобы рынок был настолько волатилен за всю свою карьеру, — прокомментировал 88-летний ветеран Джек Богл, председатель компании Vanguard. — Я уже 66 лет нахожусь в бизнесе, так что мне, наверное, не стоило бы так говорить, учитывая, что я пережил и пару 50%-ных отклонений на рынке и 25%-ных, которые случались даже всего за один день, но такого как сейчас, я еще никогда не наблюдал".

Программа OFAC действительно кажется довольно агрессивной, поскольку она замораживает иностранные активы, вводит эмбарго, запрещает проводить любые финансовые операции с членами "черного списка". Некоторые санкции, принятые OFAC, кажутся более жесткими, чем другие, и охватывают всю страну, в то время как некоторые касаются лишь узкого круга лиц либо предприятий внутри страны.

Текущие санкционные списки довольно обширны, ведь они включают множество стран: Белоруссию, Бирму, Кубу, Демократическую Республику Конго, Иран, Ирак, Либерию, Северную Корею, Судан, Сирию, Украину, Российскую Федерацию, Венесуэлу, Йемен и Зимбабве. Более того, списки также включают тысячи отдельных лиц и даже международные криминальные организации.

Вне всяких сомнений, новые санкционные правила, касающиеся криптовалют, представляют собой очередной шаг США на пути к регулированию всей индустрии цифровых денег. Медленно, но верно криптовалюты начинают все больше подпадать под различные уже существующие в Штатах законы и правила. Более того правительство США заявило о намерении ужесточить меры наказания за нарушение санкционного режима, что резко сказывается на крипторынке. Вдобавок, от OFAC вскоре может последовать ряд новых правил, касающихся именно сферы криптовалют, согласно их недавним действиям.

Налоговая служба США (IRS) призвала налогоплательщиков следовать правилам налогообложения при пользовании иностранными криптобиржами и иностранными финансовыми счетами (FBAR), все требования будут указаны в Акте о соблюдении налогового законодательства (FATCA), согласно которому, все пользователи должны будут сообщить необходимую информацию до 17 апреля 2018 года.