Анализ движения Биткоина, Ethereum, Litecoin, Ripple и EOS

В свете вчерашних событий на крипторынке, интересно посмотреть, как же себя поведут главные криптовалюты сегодня. Технический анализ, представленный ниже, покажет два разных сеттинга, которые установились на графиках. Один сеттинг свидетельствует о полностью бычьем потенциале токена, а другой — сигнализирует об усилении негативного тренда и продолжении "красного сценария".

4-часовой график пары BTC/USD

Биткоин — не единственная криптовалюта, подающая надежды на бычий тренд. Дело лишь в том, что сейчас он движется в пределах крайне слабой бычьей линии. Токену определённо нужно наращивать темпы, чтобы вырваться вверх.

Индикатор MACD пока ещё довольно негативный, он достаточно лимитированный и сжатый, это видно из последних сессий, так что пока он не предоставляет достаточной информации.

Индекс направленного движения показывает снижение продаж ещё с 9 апреля. Однако, покупка не растёт в том же темпе, так что у BTC/USD пока ещё не хватает силы для бычьего рывка.

4-часовой график пары ETH/USD

Ethereum пока ещё находится под линией сопротивления, а SMA-100 и EMA-50 одновременно и поддерживают и устанавливают верхнюю границу для движения графика. Сценарий, который можно увидеть в движении Ethereum, предполагает сильный рост, как только токену удастся выйти за ключевой уровень в $417.

Индикатор MACD уже проходит ниже нуля. Так что пока нет признаков, указывающих на чистый и затяжной бычий тренд, однако пока ещё индикатор движется в позитивной зоне, так что прогнозируется рост, так как он будет более вероятен в данных условиях.

Индекс направленного движения за 4 часа указывает на то, что покупки доминируют на рынке, а ADX берёт курс наверх. Продажи пока теряют силу, что позволит Ethereum найти больше окон для роста.

4-часовой график пары LTC/USD

Litecoin относится к той же группе, что и биткоин. Их сценарии довольно похожи. Как видно из графика, LTC движется у самого дна сжимающегося паттерна "треугольник". Сначала Litecoin придётся взять отметку в $115.00, а потом ещё в $115.50. И только тогда можно будет наблюдать чисто бычий тренд.

Индикатор MACD за 4 часа не поднимался выше нуля, как и у биткоина. В текущем сеттинге он пока показывает компрессию и ведёт себя очень сдержанно.

Индекс направленного движения указывает на баланс покупок и продаж, но оба значения проходят под 20, что говорит о нейтральной ситуации на рынке — ни один из трендов не прослеживается. Впрочем, многие уверены в том, что ничего хорошего из этого не выйдет. Как говорится: поживём — увидим.

4-часовой график пары XRP/USD

Ripple пока также находится в группе активов, не привлекающих особого внимания инвесторов. Цена его пока крайне низка, ей не удаётся пробить ни один барьер. Точка опоры находится на $0.46. Аналитики уверены, что Ripple она пригодится для того, чтобы выйти за EMA-50, проходящий на уровне $0.492, а затем и SMA-100 на $0.50, чтобы покинуть текущую зону. Третий серьёзный барьер находится на $0.54.

Индикатор MACD почти такой же, как и у остальных токенов. Он не показывает какой-либо направленной силы, движется пока нейтрально.

Индекс направленного движения также неясен, ADX очень низкий и не показывает наличия какого-либо тренда.

4-часовой график пары EOS/USD

EOS — один из "счастливчиков", так как его сеттинг пока что крайне благоприятен для того, чтобы преодолевать верхние барьеры. EOS удалось вырваться из паттерна и приобрести бычий тренд, однако пока нет твёрдой уверенности в силе и надёжности нового сеттинга.

Индикатор MACD находится в достаточно позитивной зоне, однако тоже ведёт себя сдержанно, почти нейтрально. Тем не менее, аналитики уверены в том, что текущий сеттинг будет благоприятен для дальнейшего роста.

Индекс направленного движения за 4 часа показывает повышенную реакцию покупок, которые уже захватили контроль над рынком, а продажи отчётливо понижаются. ADX также это подтверждает, но для подтверждения надёжности тренда, этих показателей пока ещё мало. Впрочем, некоторые эксперты считают, что у EOS ситуация крайне благоприятна и ожидается новый сильный бычий тренд.