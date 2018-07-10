Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Экономика » Криптовалюты
Мнение эксперта Криптобиржи Аналитика
Автор Никита Лисицын

В Китае взяли разработчиков вирусных майнинг-программ

Экономика » Криптовалюты » Аналитика

Арестована группа разработчиков, ответственных за взлом миллионов персональных компьютеров. По подсчётам, злоумышленники успели добыть с заражённых устройств около $2 миллионов в криптовалютах.

В Китае взяли разработчиков вирусных майнинг-программ. 389305.jpeg

Изначально, компьютеры заражались сразу двумя вредоносными программами: вирусом-майнером и софтом для скрытого мониторинга ресурсов - если в ходе мониторинга было выявлено, что центральный процессор устройства используется менее, чем на 50%, то вирус-майнер начинал скрытно добывать криптовалюты.

Цикл повторялся бесконечно, а все полученные таким образом монеты отправлялись обратно хакерам на их счета.

Властям удалось задержать всех подозреваемых

Совместными усилиями сразу нескольких китайских ведомств, было задержано 20 индивидуальных лиц, 11 из которых были освобождены под залог, а 9 остались в следственном изоляторе. Злоумышленники были ответственны за нелегальное распространение и обслуживание 389 миллионов программ-вирусов по всему Китаю, а также около 1 миллиона устройств занимались для них майнингом.

Команда отдела безопасности из Tencent Keeper Program получила благодарность за информирование властей о происходящих взломах. Ранее, 3 января, команда обнаружила плагин для видеоигры, который содержал вирус типа "троян".

Благодаря этой программе, которая без остановки занималась майнингом криптовалют на протяжении 2 лет на заражённых компьютерах, успела добыть свыше 26 миллионов токенов - смесь между DigiByte (DGB), Decred (DCR), и Siacoin (SC) - на общую сумму около 15 миллионов китайских юаней.

Полицейские детективы объяснили, что хакеры часто выбирают именно те криптовалюты, которые труднее всего майнить на рынке. Как только одна, или сразу несколько, криптовалют выбраны, злоумышленники начинают активно распространять вредоносную программу с помощью облачных хранилищ. Таким образом, пока устройства остаются включёнными, они будут без остановки добывать криптовалюты и отправлять майнерские вознаграждения обратно хакерам для быстрого обналичивания.

Был задержан также и лидер группировки хакеров

Изначально, разработчиков троянской программы нашли в городе Цинчжоу. Среди них оказался и Йанг Мобао, которого впоследствии удалось идентифицировать как главу хакерской группировки. Муниципальное бюро отдела безопасности сети, совместно с муниципальным бюро Цинчжоу сформировали оперативную группу, которой удалось задержать Мобао 8 марта, прямо у него дома.

Во время нахождения под следствием, Мобао сознался, что использовал плагин для видеоигры, чтобы нелегально получить доступ к компьютерам. Сам хакер, как вскоре выяснилось, сумел добыть около 268,000 юаней.

Компания из Даляня также была причастна к нелегальному майнингу

Вскоре, после того, как оперативникам удалось выяснить, что компания Dalian Yuping Network Technology Co., Ltd. из города Далянь также была связана с очередной хакерской группой. Сообщается, что в преступную деятельность был вовлечён директор компании, Хи Му и его жена, финансовый директор, Чен Му.

Оперативной группе удалось вычислить более 50 хакеров, которые вели свою деятельность совместно с компанией. А 11 апреля 16 из них были задержаны, притом, что 12 из них, предположительно, принимали участие в нелегальном захвате контроля над чужими устройствами, в том числе, среди этих 12 человек числятся и Хи Му, а также его жена. Четверых других отпустили под залог, но все они ожидают суда.

Как сообщают власти, Хи Му мог отдать своему отделу исследований и разработок приказ по разработке майнинг-программ и троянов ещё в 2015 году. Как только вредоносный код был получен, он мог быть умышленно внедрён в продукцию компании и распространён среди не о чём не подозревающих пользователей. Все средства, полученные в ходе майнинга, отправлялись на электронный кошелёк Хи Му, пока Чен Му проводила бухгалтерские манипуляции по отмыванию этих денег.

Siacoin вновь попали под подозрение

Стоит отметить, что это уже далеко не первый раз, когда Siacoin оказывается связан с хакерами. Напомним, что ещё в прошлом месяце была закрыта целая сеть из 100,000 заражённых майнинг-вирусами компьютеров. Было выяснено, что за всем этим стоял один единственный работник - мастер по обслуживанию сетей. Он смог распространить вирус по 30 городам в Китае под предлогом обычной проверки состояния сети.

Monero также незаконно добывалась хакерами. Это происходило с использованием Apple MacBook'ов. Как сообщает агентство Palo Alto Networks, около 5% всего присутствующего на рынке объёма токенов Monero были добыты нелегально.

Не так давно Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) и Национальный центр кибербезопасности (NCSC) выпустили доклад о состоянии кибербезопасности, в котором было сказано, что криптохакерство останется одной из наиболее серьёзных угроз в 2018 году. 

Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы биткоин биткоин курс криптовалюты курс биткоина курс криптовалют биткоин +к доллару биржа криптовалют
Обсудить
Актуальная аналитика
Как отдохнуть
Этикет в ресторане. Мифы и реальные правила
Аналитика
В Китае взяли разработчиков вирусных майнинг-программ
Наука и техника
Мир в труху: рассекречен доклад о ядерном обмене США и России
Читательский топ
Ученые: ходьба не поможет сохранить здоровье
Запад все еще надеется на мятеж в России
Будет война? Сирийская ПВО сбила самолет Израиля
В Люберцах родились мейн-куны с человеческими лицами
Австрийские СМИ возмутили и обидели Украину
Сейчас читают
Бабченко: "убийства" избежал, но попал в заключение
Украина
Бабченко: "убийства" избежал, но попал в заключение Видео 
Под вопросом: Ашхабад отказывает Москве в главном
Авторские статьи
Под вопросом: Ашхабад отказывает Москве в главном Видео 
Людей корежит: ЧМ-2018 превратил оппозицию в посмешище
Политика
Людей корежит: ЧМ-2018 превратил оппозицию в посмешище Видео 
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США Видео 
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
Мир
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!" Видео 
Новости Все >
Российских военных научат бороться с беспилотниками
Зарплаты все: кризис добрался до "зажравшихся" Москвы и Питера
На Украине рассказали о неизбежных потерях в Азовском море
Bloomberg: больше мы не увидим хаоса "девяностых" в России
Не забудем, не простим: украинцы страшно отомстили ФИФА
Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье
Ученые: ходьба не поможет сохранить здоровье

Человеку необходимы силовые тренировки.

Ученые: ходьба не поможет сохранить здоровье
Запад все еще надеется на мятеж в России
Власть
Запад все еще надеется на мятеж в России
Мир
Будет война? Сирийская ПВО сбила самолет Израиля
Интересные Новости
В Люберцах родились мейн-куны с человеческими лицами
Украина
Австрийские СМИ возмутили и обидели Украину

Украинский депутат возмущен публикацией, вышедшей на страницах австрийского издания. Он решил посоветовать, что именно необходимо писать местным журналистам.

Австрийские СМИ возмутили и обидели Украину
Как Каспаров с помощью Хорватии крушил режим в России
Партии
Как Каспаров с помощью Хорватии крушил режим в России
Мир
Будет война? Сирийская ПВО сбила самолет Израиля
Власть
Запад все еще надеется на мятеж в России
Россия
"Россия-1" обвинила в критике пенсионной реформы Украину и ботов

По мнению правительства и проправительственных средств массовой информации, повышением пенсионного возраста недовольны кто угодно, только не россияне.

"Россия-1" обвинила в критике пенсионной реформы Украину и ботов
Первые дети покинули пещеру Кхао Луанг в Таиланде
Мир
Первые дети покинули пещеру Кхао Луанг в Таиланде
Спорт
Сборная России победила в Лиге наций
Здравоохранение
"Нет" продаже алкоголя в спальных районах
Дарья Касьянова Этикет в ресторане. Мифы и реальные правила Дарья Касьянова Василий Амирджанов США предлагают НАТО оплатить их исключительность Василий Амирджанов Соломон Соловьев Секрет комфортного одиночества. Бывает и такое Соломон Соловьев
Комментарии
За борщевик на даче оштрафуют на миллион рублей
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
Будет война? Сирийская ПВО сбила самолет Израиля
Будет война? Сирийская ПВО сбила самолет Израиля
Будет война? Сирийская ПВО сбила самолет Израиля
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
Россиян начнут сажать за нелегальный техосмотр "в гараже"
Как Каспаров с помощью Хорватии крушил режим в России
Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом
Член парламента Британии требует лишить Россию финала ЧМ-2018
Не забудем, не простим: украинцы страшно отомстили ФИФА
Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом
Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом
Ученые: ходьба не поможет сохранить здоровье
Не забудем, не простим: украинцы страшно отомстили ФИФА
Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом
Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом
Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом
Фантазии больной головы: эксперт - об употреблении сборной России допинга
Воинствующие гомеопаты пытаются засудить академиков РАН
Будет война? Сирийская ПВО сбила самолет Израиля
Мир
Западу надо стереть хорошее о России

Самое яркое и очень позитивное событие — продолжающийся у нас долгожданный Чемпионат мира по футболу. Хотя, конечно, у каждого свои впечатления о спорте и вокруг него. Тем не менее, в целом все прекрасно и весело. Об этом и многом другом беседовали в передаче "Необычная неделя" главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и политолог Леонид Крутаков.

Западу надо стереть хорошее о России
Кто есть кто: эксперт раскритиковал расследование "Дождя" о ЧВК Вагнер
Мир
Кто есть кто: эксперт раскритиковал расследование "Дождя" о ЧВК Вагнер
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
Мир
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
Как Россия помогла Эрдогану на президентских выборах
Ближний Восток
Как Россия помогла Эрдогану на президентских выборах
Бабченко: "убийства" избежал, но попал в заключение
Украина
Бабченко: "убийства" избежал, но попал в заключение
Феерический фейк о ЧМ-2018 от Los Angeles Times
Мир
Феерический фейк о ЧМ-2018 от Los Angeles Times
Совет Европы требует от России денег на русофобию
Европа
Совет Европы требует от России денег на русофобию
Все подробности: Британия заявила о химатаке "Новичком"
Евросоюз
Все подробности: Британия заявила о химатаке "Новичком"
Двойная игра Лукашенко... Против России?
Белоруссия
Двойная игра Лукашенко... Против России?
Солсбери не отпускает призрак "Новичка"
Евросоюз
Солсбери не отпускает призрак "Новичка"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался