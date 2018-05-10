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Автор Никита Лисицын

Новая европейская экономика: TokenPay приобретают банк в Германии

Экономика » Криптовалюты » Аналитика

Компания TokenPay — одна из самых влиятельных на всём крипторынке, активно занимающаяся краудфандингом и заключившая договор о сотрудничестве с Verge (XVG), не так давно стала акционером в одном из банков Мюнхена, в Германии. TokenPay приобрели часть акций в WEG Bank AG, но многие уверены, что вскоре к сделке присоединятся Litecoin и Verge.

Сама сделка, согласно TokenPay, официально состоялась. Средства были переведены на счета банка, а сразу после заключения сделки, банк WEG Bank отправил в TokenPay Swiss AG несколько копий договоров и сертификатов о приобретении 9.9% акций.

Эта сделка даёт блокчейн-компании возможность приобрести ещё 80.1% акций в банке, согласно особому регуляторскому решению.

Согласно официальному заявлению TokenPay, которое они разместили на своём сайте, компания приобрела часть акций в банке благодаря распродаже токенов в декабре прошлого года.

Вскоре после сделки, подобный шаг намерен предпринять и банк Lichtenstein Bank.

TokenPay могут убедить Litecoin и Verge присоединиться к покупке банка в Германии

В связи с тем, что Verge недавно раскрыли подробности "загадочного сотрудничества" с известным ресурсом для взрослых, определённая часть криптосообщества явно оживилась. Чуть позже, произошла встреча исполнительных директоров Litecoin и TokenPay, в ходе которой был заключён договор о сотрудничестве.

В ходе встречи, Чарли Ли, основатель Litecoin, и Дерек Капо, исполнительный директор в TokenPay, говорили о предстоящей тогда ещё сделке между TokenPay, Verge и "одним немецким банком". Капо также сообщил Ли, что банк в будущем намерен использовать Verge для платежей.

После этого, разговор зашёл о возможности производства дебетовых криптовалютных карт от Litecoin, а также о приобретении доли в банке.

"Итак, сообщите мне, когда вы захотите поговорить о реальной возможности создания дебетовых карт. Мы покупаем 9.9% акций в банке в Мюнхене, после чего у нас будет возможность купить все 90%. Таким образом, у нас уже есть экосистема, а также проработанный план по реализации наших задумок. Сообщите, если вы решите сотрудничать с нами, потому что война между старым и новым миром вот-вот начнётся", — сказал Дерек Капо.

"Ключ к тому, чтобы вся эта экосистема заработала — сотрудничество и постоянное общение с регуляторами. Покупая банк в Германии, мы практически садимся за один стол с регуляторами, мы будем иметь веское слово. Что это принесёт для LTC? Вы сможете производить дебетовые, кредитные карты и многое другое для клиентов нашего банка, если мы начнём сотрудничать", — продолжил он.

На это, Чарли Ли ответил позитивно, выразив свою готовность сотрудничать: "Отлично. Тогда просто дайте мне знать, если я, или Litecoin Foundation сможем сделать, чтобы вам помочь".

Итоги сделки

Стоит отметить, что до сих пор ни Litecoin, ни TokenPay не раскрыли тонкостей сделки, однако, TokenPay всё же сообщили в своём Twitter о том, что обе компании заключили договор, детали которого не подлежат разглашению.

Возможно, речь в договоре идёт не о дебетовых картах, может быть, компании договорились о покупке оставшихся акций банка. Никто точно не знает и криптосообщество сейчас теряется в догадках.

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Темы банки экономика криптовалюты
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