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Автор Никита Лисицын

15-летний хакер играет в DOOM на кошельке Макафи

Экономика » Криптовалюты » Аналитика

Джон Макафи, и его "взломоустойчивый" криптокошелёк (тот самый, на котором хранится $250,000 в разных криптовалютах) снова оказались в центре внимания. На этот раз, в рамках программы по вознаграждению за проверку на устойчивость к хакерским атакам, свою "минуту славы" получил 15-летний хакер-исследователь систем безопасности, который смог получить доступ к криптокошельку Макафи и запустить на нём иконическую игру 90-х, DOOM.

Видео с демонстрацией геймплея олдскульного шутера от первого лица появилось на Twitter. Как он сам себя окрестил, "состязательный мыслитель" Салим Рашид, помимо игры всё же продемонстрировал и процесс получения доступа к кошельку Макафи. Сообщество моментально распространило данное видео, но самое интересное, что этому успешному хакеру всего 15 лет.

Напомним, что ранее, компания Bitfi, вместе с Джоном Макафи, утверждали, что в мире был изобретён первый "взломоустойчивый" криптокошелёк, который вдвое безопаснее любого известного сообществу метода хранения криптовалют. Однако, как все мы знаем, всё возможно взломать.

Однако, несмотря на успех хакера-тинейджера, компания всё же напомнила о правилах получения вознаграждения, в которых говорилось о том, что оно может быть получено только в том случае, если криптовалюта будет полностью выведена из кошелька. Таким образом, сама платформа и девайс, на котором установлено ПО кошелька, может быть взломано как угодно — сами токены хранятся не на устройстве, они находятся где-то в облачном хранилище.

Об этом также напомнил и сам Макафи в своём Twitter:

"Пресса утверждает, что кошелёк Bitfi всё же удалось взломать. Это абсолютный нонсенс. Кошелёк будет считаться успешно взломанным только в том случае, если хакеру удастся вывести все токены, которые в нём хранятся. Сейчас же никто токены не получил. Взлом устройства в попытке получить токены, и получение удалённого доступа к нему за взлом кошелька не считаются ни в коем случае. Это неудачная попытка. В ходе подобного взлома хакеры не могут получить токены".

Однако, самих Bitfi всё же похвалили — лишь однажды. Компания получила награду "Самый ламерский (недалёкий) ответ поставщика услуг" от Pwnie Awards (церемония состоялась только вчера, 8 августа, в Лас-Вегасе). Эта награда была присуждена исследователю систем безопасности, Райану Кастеллуччи. Pwnies Awards — это церемония награждения за лучшие акты взлома и худшие баги в системах безопасности.

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15-летний хакер играет в DOOM на кошельке Макафи
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