Почему снижение популярности биткоина в Google так важно для криптовалюты?

Недели идут, а будущее биткоина всё также неясно. С прошлых выходных крипторынок снова пережил серию полётов и падений, и всё это происходит на фоне того, что популярность запросов в Google с участием слова "биткоин" падает. Но почему же это хорошая новость для криптоинвесторов?

В первые дни 2018 года, цена BTC успела подняться до $17,000, однако сегодня она уже держится чуть выше $7,000, а большинство инвесторов убеждены, что токен продолжит падать.

На момент написания этой статьи, цена токена находится на уровне $7,695.80 — потеряв 0.22% за последние 24 часа.

Впрочем, большинство других криптовалют тоже перешли в "красную зону": Ethereum потерял 0.59%, упав до отметки в $609, а Ripple откатился $0.68160, скинув 0.02%.

В этом году, как вы могли заметить, биткоину довольно тяжело удаётся подхватить волну, которая выводила токен на новые высоты ещё в прошлом году, когда биткоину удалось добраться до отметки в $20,000 за довольно незначительный промежуток времени.

Впрочем, цена биткоина — не единственный его показатель, который терпит просадки. Согласно докладу CNBS, количество запросов в Google по слову "биткоин" снизилось на 75% с января этого года.

Если взглянуть на график, предоставленный Google Trends, то можно заметить, что самое большое количество запросов для биткоина — 100. Первого января биткоин был довольно популярен в США, где количество запросов в этот день составило 37. Но уже второго июня это число составило всего 9 запросов. Если говорить о мировом интересе к биткоину, то с первого января, когда общее количество запросов по термину "биткоин" было 44, уже к четвёртому июня их количество опустилось до 11.

Это наглядно демонстрирует, что те, кто искал способа заработать лёгких денег на криптовалютах попросту потеряли к ним интерес.

Хоть это и плохие новости для тех, кто занимается моментальным трейдингом, это невероятно хорошая новость для инвесторов, которые пока что могут закупиться биткоином по низкой цене, пока на рынке нет такого ажиотажа.

Впрочем, некоторые аналитики утверждают, что снижение числа запросов по биткоину может быть признаком того, что вскоре дела у криптовалюты пойдут намного хуже.

Николас Колас, соучредитель исследовательской фирмы DataTrek Research, заявил, что его компания рассматривает Google Trends как "средство для отслеживания интереса к криптовалюте, в частности к биткоину, которое является индикатором того, насколько много новых инвесторов заинтересованы в цифровых активах".

"Биткоину нужно как-то изменить свою риторику, чтобы привлечь всеобщее внимание" — добавил Колас.

Впрочем, мнения профессионалов касательно этого вопроса разделились.

В то время как соучредитель Apple, Стив Возняк убеждён, что биткоин — это цифровое золото, менеджер по инвестициям, Джим Ченос, всегда относился к нему довольно скептически.

Стоит отметить, центральные банки всего мира не разделяют всеобщего энтузиазма по отношению к криптовалютам, относясь к ним с настороженностью.

Во время недавнего собрания, представители центрального банка Канады и Швейцарии согласились, что криптовалюты действительно могут положить конец экономической системе, в центре которой находятся фиатные деньги, таким образом, криптовалюты могут нести потенциальную угрозу и для банков.

Впрочем, это вряд ли может вызвать удивление — любая технология, способная изменить мир всегда сталкивается с критикой и скепсисом.

Биткоин уже "отправляли на покой" почти 300 раз, однако каждый раз после сильнейших просадок он возвращался и давал понять, что его "смерть" была преждевременной.