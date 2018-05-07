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Автор Никита Лисицын

Ethereum и NEO – одного поля ягоды?

Экономика » Криптовалюты » Аналитика

Аналитическая компания eToro провела анализ блокчейн-компании NEO. В анализе говорится о том, что "NEO испытывает очевидный рост количества децентрализованных приложений (dApps), разработанных на собственной платформе, что позволит компании выйти на один уровень с Ethereum, если даже его не превзойти".

Немного о NEO

NEO — это китайская организация, которая, подобно Ethereum, предлагает своим пользователям возможности создания смарт-контрактов и децентрализованных предложений на своей платформе. От Ethereum это отличается по нескольким показателям — например, блокчейн NEO прошёл валидацию с помощью другой системы ("задача византийских генералов") и поддерживает больше языков программирования, чем Ethereum.

Другое ключевое различие заключается в том, что NEO — более централизованная платформа, поскольку все узлы в ней являются собственностью NEO Foundation. В будущем, это изменится, но все узлы должны будут корректно идентифицироваться и их легальность будет проверяться, поскольку NEO настаивает на интеграции с действующей регуляторской системой. Это отделяет компанию от множества других блокчейн-предприятий, стремящихся построить в корне отличную систему.

Анализ eToro

Согласно результатам проведённого анализа, NEO регистрирует всё больше и больше децентрализованных приложений. Среди них — Bluzelle, предлагающее аренду места в компьютерных хранилищах, Zilliqa, разрабатывающее новый, быстрый блокчейн, а также Switcheo, децентрализованная криптобиржа, которая, согласно данным coinmarketcap. com, генерирует ежедневный оборот в районе $1.2 миллионов.

Впрочем, анализ показал, что пока лишь 32 смарт-контракта были зарегистрированы на платформе NEO, а большинство из них уже не активны. С другой стороны, многие успешные децентрализованные приложения, разработанные на Ethereum, поддерживаются фондом NEO Global Capital, и также могут быть вскоре интегрированы на платформе NEO.

NEO имеет капитализацию свыше $5 миллиардов, согласно coinmarketcap. com. Это огромный показатель для токена, хотя ещё 27 февраля пиковая рыночная капитализация составила $9.3 миллиарда.

В анализе утверждается, что NEO имеет меньшую зависимость от поведения биткоина, чем весь остальной крипторынок, однако с Ethereum токен коррелируется довольно сильно: "Это вполне естественно и не лишено смысла, поскольку это два довольно схожих продукта, которые, по всей видимости, конкурируют в одном и том же секторе на крипторынке".

Анализ eToro подводит итог, в котором говорится о том, что весь рынок движется параллельно биткоину, а также, что "любые фундаментальные разработки в криптопространстве (позитивные, либо негативные) задают настроение тренду на весь следующий месяц".

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Темы аналитика технологии инвестиции криптовалюты
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