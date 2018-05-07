Крипто-город

Город Портсмут, что находится в штате Нью-Гэмпшир, США, полным ходом двигается в будущее: теперь все магазины в нём принимают криптовалюты в качестве оплаты.

Слабозаселённый штат может показаться последним местом, куда бы пришли высокие технологии, однако, в нём, как оказалось, проживает столько же криптоэнтузиастов, сколько бы вы нашли оказавшись, допустим, в Силиконовой Долине. Широкое распространение криптовалюты в этом штате получили благодаря группе активистов, известной как The Free State Project.

The Free State Project — это организация, вдохновляющая свободолюбивых энтузиастов по всему миру переезжать в Нью-Гэмпшир, с целью создавать в нём общины из людей, со схожим складом ума.

Для большинства тех, кто туда приехал, основным предметом интереса стали криптовалюты, а также недоверие к Федеральной резервной системе (аналог центрального банка в США). Именно эти два фактора подтолкнули людей к созданию сплочённого и дружного сообщества, где малый бизнес стремительно экспериментирует с набирающей обороты технологией цифровых денег, чтобы проверить, насколько эффективнее их использование в качестве основного платёжного средства.

Одним из наиболее удачных экспериментов оказалось традиционное ежегодное событие "Porcfest". Во время этого торжества, все магазины в городе, вне зависимости от товаров, которыми они торговали, проводили все операции только с биткоином, чтобы вся община могла почувствовать, каково это — жить вне "системы". Большинство предпринимателей, принявших участие в этом эксперименте, вдохновились идеей использования цифровых денег и решили внедрить их в свой бизнес и за пределами общины, а многие покупатели теперь стали активно пользоваться криптовалютой.

Это событие произвело волновой эффект и теперь штат Нью-Гэмпшир стал чем-то вроде "Криптовалютной Мекки" в США, даже для тех, кто далёк от The Free State Project. Что же касательно отношения местных властей к этому феномену, то стоит отметить, что штат является одним из самых дружелюбно настроенных к криптовалютам во всей стране. В прошлом году, управляющий штатом, Крис Сунуну, подписал указ под номером HB 436, который провозгласил Нью-Гэмпшир независимым от любых регуляторов штатом. Этот шаг ещё больше раскрыл двери для процветания индустрии цифровых денег в штате.

К несчастью, спустя годы, блокчейн биткоина начал испытывать проблемы с масштабируемостью, так что теперь, в связи с огромным ажиотажем вокруг этой криптовалюты, токен стало невозможно использовать в качестве платёжного средства. Это произошло из-за большой комиссии за транзакции, а также их медлительности.

Другая криптовалюта, форк биткоина, Bitcoin Cash, решила избавить токен от имеющихся недостатков, однако, помимо него, на крипторынке представлено ещё огромное множество других токенов, которые уже проделали большой путь к усовершенствованию своего блокчейна.

В городе Портсмут, в Нью-Гэмпшире, основной криптовалютой теперь стал Dash, поскольку он великолепно проявил себя в качестве платёжного средства, имея низкую комиссию за транзакции и высокую скорость проведения операций. В прошлом году, штат стал первопроходцем во всём мире, установив банкомат, предлагающий операции с Dash.

Стивен Зейлер, основатель крипто-компании AnyPay, установившей банкомат, заявил: "Dash намного свежее биткоина, а также шире применяется на всём Восточном побережье. У этого токена куда более быстрые операции, а также он безопаснее биткоина".

В своём недавнем интервью для CNN, сделавших репортаж о Портсмуте, Джоел Валенцуэла, генеральный директор Dash Force News рассказал, почему именно этот город стал идеальным местом для проведения экспериментов с криптовалютами.

"В этом штате меньше всего регуляторских мер по отношению к криптовалютам. Он предоставляет больше свободы в этом плане. Там довольно благоприятный климат. Всё это и сделало Нью-Гэмпшир прекрасным местом, где люди могут испробовать всё, что угодно", — ответил он.

Забавно, но многие репортёры, освещающие жизнь в Портсмуте, похоже, понятия не имеют о чём они говорят. Так, один из журналистов из CNN назвал Dash "законным платёжным средством" в городе. Однако, несмотря на широкое распространение криптовалюты в городе, цифровые деньги пока не являются законными платёжными средствами. А другой журналист и вовсе посчитал, что если он оплатит свой счёт за электричество с помощью криптовалюты, то сумма, которую он будет платить, будет расти и падать, в зависимости от цены токена.

Вдобавок, несмотря на то, что Dash является намного более дешёвой и быстрой альтернативой биткоину, этот токен широко инвестирует в различные проекты (одинаково в благотворительные, и частные), чтобы наглядно продемонстрировать весь потенциал криптовалют. Dash уже выступили спонсорами нескольких благотворительных акций в Африке и Венесуэле.

Dash и The Free State Project подписали договор о сотрудничестве, который предполагает развитие идеи о распространении криптовалют. Обе организации намерены обучить людей жить вне системы и пользоваться свободными цифровыми деньгами, вместо централизованных валют, вроде доллара. Если им удастся одержать победу в этой "войне", то сообщество будущего уйдёт от устаревшей финансовой системы, в которой процветает коррупция, вернув власть тем, кому она действительно принадлежит — обычным людям. Dash способен помочь в этом процессе, отмечают создатели The Free State Project.