Анализ криптобирж: OKEx стала самой крупной биржей за май

В мае мы стали свидетелями довольно интригующей дуэли между двумя наиболее влиятельными криптобиржами в индустрии. Разрыв между их капитализациями и степенью интеграции с рынком ещё месяц назад был минимальным, однако, оба предприятия всё же сумели вырваться далеко вперёд, по сравнению со своими другими конкурентами.

Кажется, что настроения на крипторынке могли передаться и криптобиржам, поскольку их прибыльность и популярность росли и падали параллельно с биткоином, который, напомним, хуже чувствовал себя в мае, чем в апреле, когда токену даже удалось немного нарастить в стоимости. Подобно остальному крипторынку, криптобиржи довольно инертно восприняли движения биткоина, и в минувшем месяце, многие из них сдали свои позиции.

Самую большую просадку по капитализации испытала криптобиржа UpBit. Корейская компания начала прошлый месяц довольно неплохо: в ходе трейдинга, ежедневный оборот биржи составлял 2.008 миллиардов долларов, а уже к концу месяца, 31 мая, было зарегистрировано значительное снижение этого показателя — биржа закрыла месяц с ежедневным оборотом в 0.4 миллиарда долларов. Самой успешной биржей в том месяце стала Binance, окончившая май с ежедневным оборотом в 1.53 миллиарда долларов — самый большой показатель среди конкурентов.

Впрочем, самые большие изменения в мае произошли с другой криптобиржей, OKEx. Гонконгская криптобиржа сумела нарастить общий месячный оборот в размере 62.25 миллиардов долларов, благодаря чему она значительно обошла фаворита, Binance, которая имела общий оборот в размере 54.98 миллиардов долларов. Обе криптобиржи пребывали в соперничестве в течение всего месяца. Прошлый месяц начался для обоих предприятий практически одинаково — их размеры ежедневного оборота были идентичны ещё 1 мая. Однако, по счастливому стечению событий, уже к концу месяца OKEx оказалась далеко впереди, если оценивать её по такому показателю, как кумулятивный оборот.

Стоит также отметить, что успехи OKEx довольно противоречивы. Две недели назад, цена биткоина, согласно показателям на данной криптобирже, просела более чем на $2,000, что гораздо меньше, чем на остальных биржах. Это и легло в основу подозрений OKEx в манипуляции рынком. Руководство криптобиржи, впрочем, отрицало любую причастность компании к манипуляциям и даже ненадолго заморозило фьючерсы, чтобы стабилизировать цену токена. Однако, это не единственная странность в поведении компании — не так давно Крис Ли, директор OKEx, сложил с себя все полномочия.

Крис Ли, как сообщается в пресс-релизе, присоединился к конкурирующей криптобирже, Huobi, заняв там пост нового вице-президента по глобальному развитию бизнеса. Что ещё более интересно, Ли покинул свой пост в OKEx, мотивировав такой шаг необходимостью взять отпуск, чтобы проводить больше времени с семьёй.

В пресс-релизе также говорилось о том, что Ли, вступивший в должность нового вице-президента Huobi, должен будет помочь сингапурской бирже закрепить свои позиции на международном рынке. Как сообщил сам Крис Ли в своём Twitter, он считает, что Huobi вскоре станет самой успешной и крупной криптобиржей во всём мире.