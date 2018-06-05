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Экономика » Криптовалюты
Мнение эксперта Криптобиржи Аналитика
Автор Никита Лисицын

Криптовалюты стали популярнее благодаря неудачам VISA

Экономика » Криптовалюты » Аналитика

На прошлой неделе жители Европы испытали крайне неприятный казус, связанный с неполадками оборудования в платёжной системе VISA. Многие покупатели были вынуждены отстоять огромные очереди в супермаркетах. Это было связано с тем, что люди не могли расплатиться безналичным расчетом.

Один из недовольных пользователей платёжной системы VISA, который не мог воспользоваться своей пластиковой картой, дал комментарий по поводу сложившейся 1 июня ситуации:

"Мы провели целый день, катаясь на лодке, а когда причалили к пабу в Кидлингтоне, то узнали, что не сможем расплатиться за праздничный обед, потому что с платёжными системами что-то произошло. Наличностью у нас было около 20 фунтов, так что нам пришлось взять по напитку. Проблема ещё в том, что вокруг нас на несколько миль не было ни единого банкомата".

Другой клиент VISA, Дэбра Эльдар, из Глазго, также поделилась своим неприятным опытом:

"Мне было очень неудобно. Я отдала официанту последние 14 евро, которые у меня были из наличных, на чаевые. Я очень нервничаю, потому что скоро я улетаю домой, в Тулузу, и скорее всего, мне придётся на какое-то время остаться в аэропорту, потому что у меня нет денег на такси, а картой воспользоваться я не могу".

Вскоре, когда платёжные системы вновь заработали, VISA всё же дали свои объяснения по поводу случившегося. Как заявили в компании, неудобства были причинены пользователям по причине отказа оборудования.

Произошедшая ситуация ещё больше укрепила риторику криптоэнтузиастов, которые только активнее стали продвигать свои взгляды и мнение, что криптовалюты должны заменить традиционные платёжные системы. Децентрализованная натура криптовалют, по их словам, никогда не приведёт к таким же проблемам, которые имеют VISA и другие компании. Отсутствие централизованной сети серверов, по словам криптоэнтузиастов, является залогом стабильности криптовалют как платёжного средства.

Как и многие другие платёжные системы, VISA опираются на частную сеть серверов. Если эти серверы выходят из строя в ходе хакерской атаки, или какой-либо неполадки, от этого страдают миллионы пользователей по всему миру. Хотя эти сервера обычно и имеют систему предохранителей, которые предотвращают подобные проблемы, оборудование не всегда справляется с возрастающей нагрузкой, что приводит к новым неполадкам. Более того, после отказа серверов, уходит какое-то время на устранение проблем, в связи с чем, многочисленные пользователи вынужденно теряют доступ к своим средствам на неопределённые сроки. В связи с этим, многие остаются недовольны работой платёжных систем.

Дело обстоит иначе с децентрализованными цифровыми деньгами. В децентрализованной сети, узлы находятся по всему миру, так что если в какой-то одной области оборудование отказывает, вся сеть не отключается, а транзакции просто обрабатываются на других узлах. Единственной проблемой блокчейн-технологии является масштабируемость сети, в связи с чем криптовалюты страдают от низкой скорости совершения операций с токенами. Впрочем, эта проблема возникает только у криптовалют с большой пользовательской аудиторией, вроде биткоина.

Впрочем, помимо этого криптогиганта, на рынке существуют и токены, опирающиеся на куда более продвинутые технологии: Tron (TRX) и Zilliqa (ZIL), например, а также Ethereum (ETH). Их блокчейны обладают такой скоростью транзакций, которой иногда может позавидовать даже VISA.

В заключение стоит сказать, что паники, вызванной проблемами VISA в Европе на прошлой неделе, можно было бы избежать, если бы платёжные системы произвели интеграцию с криптовалютами.

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Темы криптовалюты электронные платежи
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