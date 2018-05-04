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Автор Никита Лисицын

Быки толкают Ethereum за $800

Экономика » Криптовалюты » Аналитика

На данный момент, на крипторынке продолжаются бычьи бега: большинство токенов испытывают умеренный рост. Однако, до конца не ясно, насколько долго сможет держаться позитивный тренд на рынке. Тем не менее, у такого токена, как Ethereum, дела идут крайне хорошо. Благодаря очередному ночному приросту, криптовалюта впервые, с марта 2018 года, смогла выбраться за $800. Аналитики уверены, что у токена впереди довольно интересное будущее.

Несмотря на то, что некоторые токены успешно нарастили цену за последние несколько сессий, в криптосообществе не пропадает ощущение того, что в скором времени тренд снова сменится на негативный, рано или поздно.

Впрочем, пока ещё не материализовавшийся страх охватывает инвесторов, день за днём, Ethereum продолжает постепенно прибавлять в цене. Стоит отметить, что это довольно специфический тренд, свойственный пока лишь для этого токена. Однако, никто не может гарантировать того, что однажды ETH не переживёт очередную коррекцию цены.

Так или иначе, за последние 24 часа, Ethereum удалось подняться ещё на 11.67%. Несмотря на то, что биткоин и прочие криптовалюты пока испытывают достаточно серьёзные приросты, Ethereum всё же удалось сделать намного большую работу, по некоторым причинам.

Такой прирост вновь вывел Ethereum за $800, хотя впереди его ожидает несколько барьеров с разной степенью сопротивления. Пока что, токену необходимо закрепиться на текущей позиции и суметь сохранить её в течение выходных, чтобы создать прочную опору и фундамент для дальнейшего роста.

Также стоит отметить то, с какой лёгкостью Ethereum обгоняет криптогиганта, биткоин, по производительности роста. В паре ETH/BTC, Ethereum снова удалось нарастить 5.31%, так что эфир опять торгуется по цене 0.082 BTC, как это было ранее. Несмотря на то, что в последнее время рост Ethereum в паре с биткоином выглядит довольно внушительным, коэффициент пары ETH/BTC всё ещё довольно далёк от привычного значения в 0.15 BTC, которое мы могли наблюдать в конце 2017 года. Для аналитиков пока остаётся неясным, насколько успешным окажется остаток года для Ethereum, и сможет ли он вновь достигнуть этой отметки.

Эксперты отмечают, что у Ethereum пока нет дефицита в объёме торгов. За последние 24 часа токену удалось сгенерировать чуть более, чем $4.03 миллиарда, что говорит о том, что спрос на него растёт.

Естественно, оборот Ethereum может быть гораздо больше, но и текущий тренд выглядит для него достаточно многообещающим.

Если спрос продолжит расти, что Ethereum с лёгкостью удастся не только удержаться на текущей позиции, но и продолжить рост безо всяких проблем.

Лидерство среди бирж уверенно держит Bitfinex. На втором месте располагается Binance, а слегка позади — Huobi.

Пары USDT/ETH бирж Binance и OKEx успешно закрывают топ-5. Среди всех перечисленных бирж, только одна ведёт торги в паре фиатная валюта/ETH, что, впрочем, не является серьёзным препятствием для роста токена.

Неизвестным остаётся лишь будущее токена. За последние полторы недели он испытывает довольно серьёзный бычий тренд, благодаря которому ETH удаётся занимать всё новые позиции. Впрочем, аналитики пока отказываются давать какие-либо прогнозы на ETH.

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Темы инвестиции криптовалюты криптовалютные биржи
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